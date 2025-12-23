ETV Bharat / state

Chhoti Khatu Accident : पत्थर खदान में ट्रैक्टर-ट्रॉली गिरने से चालक की मौत, मलबे में दबा रहा शव

ट्रैक्टर-ट्रॉली गिरने से चालक की मौ ( ETV Bharat Nagaru )

नागौर: जिले के छोटी खाटू क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक पत्थर खदान में ट्रैक्टर-ट्रॉली गिरने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब चालक पहाड़ी से पत्थर लेने के लिए जा रहा था. संतुलन बिगड़ने के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली गहरी खदान में जा गिरी और ऊपर से पहाड़ी का भारी मलबा व पत्थर ढहने से ट्रैक्टर पूरी तरह दब गया. हादसे में ट्रैक्टर चालक प्रकाश की मलबे के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई. ट्रैक्टर-ट्रॉली ऊंचाई से गिरने के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके कई टुकड़े हो गए. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और छोटी खाटू थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी गई. पढ़ें : नीमराणा में मिनी बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में बस चालक की मौत