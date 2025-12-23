Chhoti Khatu Accident : पत्थर खदान में ट्रैक्टर-ट्रॉली गिरने से चालक की मौत, मलबे में दबा रहा शव
छोटी खाटू में दर्दनाक हादसा. ट्रैक्टर चला रहे प्रकाश पत्थरों के नीचे दब गया और ट्रैक्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.
Published : December 23, 2025 at 8:23 PM IST
नागौर: जिले के छोटी खाटू क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक पत्थर खदान में ट्रैक्टर-ट्रॉली गिरने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब चालक पहाड़ी से पत्थर लेने के लिए जा रहा था. संतुलन बिगड़ने के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली गहरी खदान में जा गिरी और ऊपर से पहाड़ी का भारी मलबा व पत्थर ढहने से ट्रैक्टर पूरी तरह दब गया.
हादसे में ट्रैक्टर चालक प्रकाश की मलबे के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई. ट्रैक्टर-ट्रॉली ऊंचाई से गिरने के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके कई टुकड़े हो गए. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और छोटी खाटू थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी गई.
सूचना पर छोटी खाटू पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे चालक के शव को बाहर निकाला गया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए छोटी खाटू अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है. ग्रामीणों ने खदानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि यदि पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होते तो इस तरह की दुखद घटना से बचा जा सकता था.
मामले में छोटी खाटू सीआई दिलीप ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है. फिलहाल, पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. यह भी जांच की जा रही है कि ट्रैक्टर कैसे खदान में गिरा और खदान में सुरक्षा मानक कितने प्रभावी थे. पुलिस की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.