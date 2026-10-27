चुनावी हार पर भारी पड़ा भाईचारा: नागौर के दो गांवों ने पेश की मिसाल, हारे हुए प्रत्याशियों को दिए 40 लाख रुपये
नागौर के दो गांवों के लोगों ने पराजित सरपंच प्रत्याशियों को 25 लाख और 15 लाख की आर्थिक मदद दी.
Published : October 27, 2026 at 10:10 AM IST
नागौर: सरपंच चुनाव के नतीजों के बाद अक्सर चुनावी मैदान में कड़वाहट और समर्थकों के बीच दूरियां देखने को मिलती हैं, लेकिन नागौर जिले के दो गांवों से भाईचारे और सामाजिक एकता की एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है. यहां के ग्रामीणों ने यह साबित कर दिया कि गांव के आपसी रिश्ते और ताने-बाने किसी भी चुनावी हार-जीत से कहीं ऊपर होते हैं. ग्रामीणों ने चुनाव में शिकस्त झेलने वाले प्रत्याशियों के परिवारों का न सिर्फ हौसला बढ़ाया, बल्कि उन्हें लाखों रुपये की आर्थिक मदद देकर एक नई मिसाल कायम की है.
चुनाव हारीं चिड़ी देवी, पर गांव ने जिताया दिल: मुंडवा पंचायत समिति के भदौरा ग्राम पंचायत में आने वाले मोड़ी गांव में यह अनोखा नजारा देखने को मिला. यहां से एक बेहद साधारण परिवार के हेमाराम राव की पत्नी चिड़ी देवी सरपंच पद की प्रत्याशी थीं. पूरे गांव ने एकजुट होकर उनके लिए प्रचार किया था, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो बाजी उनके हाथ से निकल गई. चुनावी हार से परिवार थोड़ा निराश जरूर था, लेकिन गांव के '36 कौम' के लोगों ने उन्हें अकेला नहीं पड़ने दिया. ग्रामीणों ने मिलकर न सिर्फ परिवार का ढांढस बंधाया, बल्कि आपसी सहयोग से 25 लाख रुपये की सम्मान राशि जुटाकर चिड़ी देवी के परिवार को भेंट कर दी.
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भूंडेल में भी दिखा एकजुटता का जज्बा: कुछ ऐसा ही नजारा भूंडेल ग्राम पंचायत में भी देखने को मिला. यहां सरपंच का चुनाव हारे गंगाराम के समर्थन में भूंडेल, श्रीयादे नगर और नेनाउ गांव के लोग एक जाजम पर आ गए. गंगाराम ने बताया कि चुनाव हारने के बाद तीनों गांवों के ग्रामीणों ने आपस में पैसे जुटाकर उन्हें 15 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी, ताकि उन पर चुनाव का कोई वित्तीय बोझ न पड़े. गांव के इस अपनेपन से गदगद होकर गंगाराम ने भी सामाजिक सरोकार की अनूठी मिसाल पेश की और तुरंत इस राशि में से 51 हजार रुपये स्थानीय गौशाला के लिए दान कर दिए.
प्रत्याशियों की निराशा गर्व में बदली: इस भावुक पल पर हेमाराम राव ने पूरे गांव का आभार जताते हुए कहा कि लोगों के इस असीम प्यार और साथ ने उनकी हार की निराशा को पल भर में गर्व और खुशी में बदल दिया है. वहीं, भूंडेल के ग्रामीणों की इस पहल ने भी यह साफ संदेश दिया कि लोकतंत्र में हार-जीत तो एक प्रक्रिया है, लेकिन आपसी सम्मान और विश्वास ही गांव की असली पूंजी है. आज जब हर तरफ चुनावी रंजिशों की खबरें आती हैं, ऐसे में नागौर के इन गांवों ने पूरे देश को संदेश दिया है कि सरपंच की कुर्सी भले ही न मिले, लेकिन अपनों का साथ ही सबसे बड़ी जीत है.
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