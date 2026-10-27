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चुनावी हार पर भारी पड़ा भाईचारा: नागौर के दो गांवों ने पेश की मिसाल, हारे हुए प्रत्याशियों को दिए 40 लाख रुपये

हारे हुए प्रत्याशियों को दिए रुपये ( ETV Bharat Nagore )

नागौर: सरपंच चुनाव के नतीजों के बाद अक्सर चुनावी मैदान में कड़वाहट और समर्थकों के बीच दूरियां देखने को मिलती हैं, लेकिन नागौर जिले के दो गांवों से भाईचारे और सामाजिक एकता की एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है. यहां के ग्रामीणों ने यह साबित कर दिया कि गांव के आपसी रिश्ते और ताने-बाने किसी भी चुनावी हार-जीत से कहीं ऊपर होते हैं. ग्रामीणों ने चुनाव में शिकस्त झेलने वाले प्रत्याशियों के परिवारों का न सिर्फ हौसला बढ़ाया, बल्कि उन्हें लाखों रुपये की आर्थिक मदद देकर एक नई मिसाल कायम की है.

चुनाव हारीं चिड़ी देवी, पर गांव ने जिताया दिल: मुंडवा पंचायत समिति के भदौरा ग्राम पंचायत में आने वाले मोड़ी गांव में यह अनोखा नजारा देखने को मिला. यहां से एक बेहद साधारण परिवार के हेमाराम राव की पत्नी चिड़ी देवी सरपंच पद की प्रत्याशी थीं. पूरे गांव ने एकजुट होकर उनके लिए प्रचार किया था, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो बाजी उनके हाथ से निकल गई. चुनावी हार से परिवार थोड़ा निराश जरूर था, लेकिन गांव के '36 कौम' के लोगों ने उन्हें अकेला नहीं पड़ने दिया. ग्रामीणों ने मिलकर न सिर्फ परिवार का ढांढस बंधाया, बल्कि आपसी सहयोग से 25 लाख रुपये की सम्मान राशि जुटाकर चिड़ी देवी के परिवार को भेंट कर दी.