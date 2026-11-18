Nagaur Road Accident : भाई को अंतिम बार देखने पीहर जा रही थीं बहनें, सड़क हादसे में दोनों की मौत
ठरड़ा गांव के पास दो कारों में आमने-सामने की भिड़ंत. दो बहनों की मौत. जानिए पूरा मामला...
Published : November 18, 2026 at 3:02 PM IST
कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. यहां ठरड़ा गांव के पास दो कारों में आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में कार सवार दो बहनों की मौत हो गई, जबकि एक कार चालक घायल हो गया. घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर छा गई.
लाडनूं थाना प्रभारी मुकेश कुमार से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों बहनें अपने भाई की मौत होने के कारण उसके अंतिम दर्शन के लिए पीहर भाऊजी की ढाणी जा रही थीं. परिवार पहले से ही भाई की मौत के गम में डूबा हुआ था. बताया जा रहा है कि मृतक बहनों के भाई का पार्थिव शरीर विदेश से अगले दिन गांव पहुंचने वाला था. इसी के चलते दोनों बहनें भाई को आखिरी बार देखने की आस लेकर घर से निकली थीं, लेकिन बुधवार को रास्ते में ही सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली.
हादसे में जान गंवाने वाली बहनों की पहचान मेहरूनिशा निवासी लाडनूं और दौलत बानो निवासी चोलुखा के रूप में हुई है. दोनों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. वहीं, हादसे में घायल कार चालक का उपचार जारी है.
बताया जा रहा है कि पिछले दो महीनों के दौरान इस परिवार में दो भाइयों और अब दो बहनों की मौत हो चुकी है. एक तरफ परिवार भाई के अंतिम संस्कार की तैयारियां और उसके आखिरी दीदार के इंतजार में था, तो दूसरी तरफ दोनों बहनों की मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया. ठरड़ा गांव के पास हुए इस भीषण सड़क हादसे ने ना केवल परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि पूरा क्षेत्र में शोकमग्न हो गया.