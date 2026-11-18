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Nagaur Road Accident : भाई को अंतिम बार देखने पीहर जा रही थीं बहनें, सड़क हादसे में दोनों की मौत

घटनास्थल पर मौजूद लोग और एंबुलेंस की गाड़ी ( ETV Bharat Nagaur )

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के लाडनूं क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. यहां ठरड़ा गांव के पास दो कारों में आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में कार सवार दो बहनों की मौत हो गई, जबकि एक कार चालक घायल हो गया. घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर छा गई.

लाडनूं थाना प्रभारी मुकेश कुमार से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों बहनें अपने भाई की मौत होने के कारण उसके अंतिम दर्शन के लिए पीहर भाऊजी की ढाणी जा रही थीं. परिवार पहले से ही भाई की मौत के गम में डूबा हुआ था. बताया जा रहा है कि मृतक बहनों के भाई का पार्थिव शरीर विदेश से अगले दिन गांव पहुंचने वाला था. इसी के चलते दोनों बहनें भाई को आखिरी बार देखने की आस लेकर घर से निकली थीं, लेकिन बुधवार को रास्ते में ही सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली.