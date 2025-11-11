ETV Bharat / state

जायल XEN की गाड़ी ने भाई-बहन को रौंदा, धरने पर बैठे मृतकों के परिजन

नागौर में हादसा, धरने पर परिजन ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर: जिले के रोल थाना क्षेत्र में रातंगा में हुए हादसे में घायल प्रहलाद राम की जोधपुर के MDM अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. इस हादसे में मृतक प्रहलाद की बहन संतोष की सोमवार को घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक भांजी के दोनों पैर फैक्चर हो गए. वहीं, 18 माह के मासूम पवन को भी हल्की चोटें आई हैं. प्रहलाद राम की मौत के बाद मृतकों के परिजनों ने नागौर के JLN अस्पताल में मृतका संतोष का पोस्टमार्टम करवाने से मना करते हुए धरने पर बैठ गए हैं. ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी जायल XEN शिवकुमार और उसके साथ जो ठेकेदार था, उसे गिरफ्तार किया जाए और XEN को निलंबित किया जाए. साथ ही परिजनों को उचित मुआवजे की मांग भी ग्रामीण कर रहे हैं. रोल थाना एसआई मोटाराम चौधरी ने बताया कि XEN जायल किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जायल की तरफ से आ रहे थे और चौराहे पर खड़े भाई बहन को स्कूटी सहित रौंदते हुए उनकी एसयूवी गाड़ी पेड़ से टकरा गई. हादसे के बाद भी शिवकुमार की गाड़ी ने स्कूटी को 100 मीटर तक घसीटा. इस दौरान मृतका संतोष देवी गाड़ी और स्कूटी के बीच फंस गई और पेड़ से टकराने के बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पढे़ं : दिल्ली कार ब्लास्ट की धमकी देकर ठगी, राजस्थान पुलिस ने दी चेतावनी