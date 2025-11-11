जायल XEN की गाड़ी ने भाई-बहन को रौंदा, धरने पर बैठे मृतकों के परिजन
सड़क हादसे में भाई-बहन की मौत. 8 बच्चों के सिर से उठा मां का साया. जानिए पूरा मामला...
Published : November 11, 2025 at 8:51 PM IST
नागौर: जिले के रोल थाना क्षेत्र में रातंगा में हुए हादसे में घायल प्रहलाद राम की जोधपुर के MDM अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. इस हादसे में मृतक प्रहलाद की बहन संतोष की सोमवार को घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक भांजी के दोनों पैर फैक्चर हो गए. वहीं, 18 माह के मासूम पवन को भी हल्की चोटें आई हैं.
प्रहलाद राम की मौत के बाद मृतकों के परिजनों ने नागौर के JLN अस्पताल में मृतका संतोष का पोस्टमार्टम करवाने से मना करते हुए धरने पर बैठ गए हैं. ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी जायल XEN शिवकुमार और उसके साथ जो ठेकेदार था, उसे गिरफ्तार किया जाए और XEN को निलंबित किया जाए. साथ ही परिजनों को उचित मुआवजे की मांग भी ग्रामीण कर रहे हैं.
रोल थाना एसआई मोटाराम चौधरी ने बताया कि XEN जायल किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जायल की तरफ से आ रहे थे और चौराहे पर खड़े भाई बहन को स्कूटी सहित रौंदते हुए उनकी एसयूवी गाड़ी पेड़ से टकरा गई. हादसे के बाद भी शिवकुमार की गाड़ी ने स्कूटी को 100 मीटर तक घसीटा. इस दौरान मृतका संतोष देवी गाड़ी और स्कूटी के बीच फंस गई और पेड़ से टकराने के बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी XEN हादसे के बाद मौके से दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गए. अगर शिवकुमार वक्त रहते पुलिस और एंबुलेंस को फोन किया होता तो दोनों की जान बच जाती. घटना की जानकारी मिलने के बाद जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो घटनास्थल पर घायल प्रहलाद और उसकी भांजी सरिता दर्द से तड़प रहे थे. वहीं, मासूम पवन रो रहा था. ग्रामीणों ने तुरंत निजी संसाधनों से रोल अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनको नागौर और बाद में घायल प्रहलाद और सरिता को जोधपुर रेफर कर दिया गया. जबकि मृतक संतोष का शव मोर्चरी में रखवाया दिया गया.
मृतका संतोष के सात बेटियों के बाद एक बेटा हुआ था, जिसके बाद घर में खुशियां लौटी थी. वहीं, मृतक प्रहलाद को तीन बेटियों के बाद मात्र चार माह का बेटा है. मृतक प्रहलाद मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा था, लेकिन MDM में इलाज के दौरान उसकी भी मौत की सूचना के बाद दोनों ही गांवों में शोक की लहर है.
8 बच्चों के सिर से मां और चार बच्चों के सिर से पिता का उठा साया : इस एक हादसे ने मृतका संतोष की 7 बेटियों और एक 18 माह के मासूम से मां का साया छीन लिया तो मृतक प्रहलाद के 3 बेटियों और चार माह के मासूम से पिता का साया छीन लिया. ग्रामीणों का कहना है कि अगर आरोपी XEN शिवकुमार इंसानियत दिखाते तो यह दो घर उजड़ने से बच जाते.