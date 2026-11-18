मूंडवा चौराहे पर रोडवेज बस का कहर, बिहार निवासी युवक की कुचलने से मौत
मृतक चलती बस से नीचे उतर रहा था, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बस के नीचे आ गया.
Published : November 18, 2026 at 6:16 PM IST
नागौर: राजस्थान के नागौर शहर के मूंडवा चौराहे पर बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बिहार निवासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई. रोडवेज बस के पिछले टायर की चपेट में आने से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद चौराहे पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए.
कोतवाली थानाधिकारी नंदलाल रिणवा ने बताया कि मृतक की पहचान बिहार निवासी गुलचंद सोनी के रूप में हुई है. गुलचंद रोडवेज बस स्टैंड से रोडवेज बस में चढ़ा था. इसी दौरान उसे पता चला कि वह गलत बस में चढ़ गया है. वह मूंडवा चौराहा पर उतरना चाह रहा था. जैसे ही वह नीचे उतरने लगा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ा. वह बस के पिछले टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद रोडवेज बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को नागौर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया.
हादसे के बाद मूंडवा चौराहे पर काफी देर तक लोगों की भीड़ जमा रही. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों सहित बस चालक की भूमिका के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. मृतक युवक का शव जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. चालक फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
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