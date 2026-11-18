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मूंडवा चौराहे पर रोडवेज बस का कहर, बिहार निवासी युवक की कुचलने से मौत

रोडवेज बस जिससे हादसा हुआ ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर: राजस्थान के नागौर शहर के मूंडवा चौराहे पर बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बिहार निवासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई. रोडवेज बस के पिछले टायर की चपेट में आने से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद चौराहे पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए.

कोतवाली थानाधिकारी नंदलाल रिणवा ने बताया कि मृतक की पहचान बिहार निवासी गुलचंद सोनी के रूप में हुई है. गुलचंद रोडवेज बस स्टैंड से रोडवेज बस में चढ़ा था. इसी दौरान उसे पता चला कि वह गलत बस में चढ़ गया है. वह मूंडवा चौराहा पर उतरना चाह रहा था. जैसे ही वह नीचे उतरने लगा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ा. वह बस के पिछले टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.