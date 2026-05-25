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बेनीवाल बोले- भैराणा धाम बचाने के लिए 27 मई को महापड़ाव, राजस्थान में तीसरी ताकत की जरूरत

साधु संतों को डराया धमकाया जा रहा है : हनुमान बेनीवाल ने कहा कि दुर्भाग्य है कि जो पार्टी साधु संतों के नाम पर बनी थी, वो ही आज उनका सबसे ज्यादा शोषण कर रही है. चिलचिलाती धूप में साधु धरने पर बैठे हुए हैं और साधु से भाजपा विधायक बना एक नेता वहां जाकर साधु संतों को धमका रहा है. प्रशासनिक अधिकारी उन्हें धमका रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा अब अति कर रही है और अति का हमेशा अंत होता है. इसलिए भाजपा का भी अंत निश्चित है.

उन्होंने कहा कि साधु संतों के समर्थन के लिए ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 27 मई को भैराणा धाम में महापड़ाव डालेगी, जिसमें साधु संतों के अलावा प्रदेश भर से आरएलपी के कार्यकर्ता शामिल होंगे. क्योंकि यह लड़ाई गाय-संस्कृति को बचाने के साथ-साथ पर्यावरण को बचाने की भी है. जरूरत पड़ी तो हम साधु संतों के साथ जयपुर भी कूच करेंगे. इसकी घोषणा हम पड़ाव स्थल से ही करेंगे.

हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय विधायक और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की भी यहां पर डेढ़ सौ बीघा जमीन है, जिसकी बाजार कीमत बढ़ाने के लिए इस जमीन को रीको को दिया गया है. बेनीवाल ने कहा कि रीको को जमीन देने से सबसे बड़ा नुकसान जीव जंतुओं और पर्यावरण को होगा. साथ ही साधु संतों की आस्था का भी सवाल है.

बेनीवाल ने कहा कि भैराणा धाम धाम को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे. इसके लिए 27 मई को भैराणा धाम में महापड़ाव डालेंगे. बेनीवाल ने सोमवार शाम जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भैराणा धाम दादू पंथ संप्रदाय का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है और जहां पर जीव जंतुओं का भी बसेरा है. साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य भी है, लेकिन प्रदेश की भजनलाल सरकार ने इस जमीन को रीको को दे दिया है.

जयपुर: जिले के दूदू कस्बे में स्थित भैराणा धाम की जमीन को रीको को दिए जाने के फैसले को लेकर साधु संतों ने आंदोलन चला रखा है. साधु संत लगातार चिलचिलाती धूप में भी धरने पर बैठे हुए हैं. वहीं, अब इस मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सरकार से आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है.

आत्महत्या कोई समाधान नहीं : वहीं, नीट पेपर लीक मामले में उदयपुरवाटी के एक छात्र की आत्महत्या के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि नीट का पेपर लीक होने से 23 लाख बच्चों के भविष्य पर संकट के बादल छा गए हैं. जब परीक्षा होती है और आंसर की आती है, तब बच्चे उसके मुताबिक पता कर लेते हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं.

आरएलपी सुप्रीमो ने कहा कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यवस्था से लड़ना होगा. बेनीवाल ने कहा कि सरकार ने जो नीति नियम लागू किए हैं, वो ठीक नहीं हैं. सरकार को पहले लाखों लोगों से राय लेनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों, पेरेंट्स से राय लेनी चाहिए. बेनीवाल ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कहा कि प्रधान इस मामले में पूरी तरीके से फेल हुए हैं, लेकिन वे गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के नजदीकी हैं, लेकिन जनता उनसे नाराज है. बेनीवाल ने कहा कि अगर 2023 के चुनाव में मैं कांग्रेस से गठबंधन कर लेता तो भाजपा की सरकार नहीं बनती, लेकिन मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं भाजपा-कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा.

राजस्थान में तीसरी ताकत की जरूरत : बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में तीसरी ताकत की सख्त जरूरत है. जनता को भी समझना चाहिए कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी का खेल खत्म होना चाहिए. इस बार तीसरी ताकत को मौका दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां पर लोगों का तीसरे दल पर विश्वास नहीं है, लेकिन इस बार लोगों का विश्वास बनेगा और हम 2028 के चुनाव में दमखम दिखाएंगे.

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मोदी के सामने विपक्ष कमजोर : वहीं, पेट्रोल-डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का कोई भरोसा नहीं है. कभी वो रात को नोटबंदी कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं. वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके सामने विपक्ष मजबूत नहीं है और एकजुट नहीं है. विपक्ष पहली बार महिला आरक्षण के समय एकजुट हुआ था.

जब बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में फायदा लेने के लिए भाजपा महिला आरक्षण बिल लाई थी, तब भाजपा ने अपना वादा तोड़ा था, तब विपक्ष ने एकजुट होकर इस बिल को गिरा दिया था. उन्होंने कहा कि जब 2023 में विपक्ष ने सर्वसम्मति से बिल पारित किया था तब यह कहा गया था कि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा. उसके बाद महिला आरक्षण बिल लागू किया जाएगा.

बेनीवाल ने कहा कि अब भाजपा के दादागिरी ज्यादा चलने वाली नहीं है, क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है. पेट्रोल-डीजल महंगे होने से हर चीज पर इसका फर्क पड़ता है, लेकिन भाजपा हिंदुत्व, सांप्रदायिकता के नाम पर माहौल बनाती है. सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काकर अपना वोट ले जाती है, लेकिन अब लोगों को सोचना होगा कि ऐसी पार्टी को सत्ता में आने से रोका जाए.