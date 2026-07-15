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नागौर में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन: 12 होटल-गेस्ट हाउस खंगाले, 15 लोग हिरासत में

हिरासत में लेने के बाद थाने में ले जाती पुलिस ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर : कुचामन में होटल से संदिग्ध विदेशी महिलाओं के मिलने के मामले के बाद नागौर जिले में पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए शहर के कई होटलों और गेस्ट हाउसों पर एक साथ छापेमारी की. पुलिस, डीएसटी और क्यूआरटी की संयुक्त टीमों ने मंगलवार को करीब चार घंटे तक शहर के विभिन्न इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई और 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है. नागौर सीओ जतिन जैन ने बताया कि होटलों और गेस्ट हाउसों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी. इसी आधार पर विशेष अभियान चलाया गया है. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और जब्त दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद तथ्य सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जतिन जैन, नागौर सीओ. (ETV Bharat Nagaur)