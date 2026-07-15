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नागौर में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन: 12 होटल-गेस्ट हाउस खंगाले, 15 लोग हिरासत में

जांच पूरी होने के बाद तथ्य सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

हिरासत में लेने के बाद थाने में ले जाती पुलिस
हिरासत में लेने के बाद थाने में ले जाती पुलिस (ETV Bharat Nagaur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 11:20 AM IST

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नागौर : कुचामन में होटल से संदिग्ध विदेशी महिलाओं के मिलने के मामले के बाद नागौर जिले में पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए शहर के कई होटलों और गेस्ट हाउसों पर एक साथ छापेमारी की. पुलिस, डीएसटी और क्यूआरटी की संयुक्त टीमों ने मंगलवार को करीब चार घंटे तक शहर के विभिन्न इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई और 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

नागौर सीओ जतिन जैन ने बताया कि होटलों और गेस्ट हाउसों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी. इसी आधार पर विशेष अभियान चलाया गया है. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और जब्त दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद तथ्य सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

जतिन जैन, नागौर सीओ. (ETV Bharat Nagaur)

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पुलिस सूत्रों के अनुसार यह अभियान हाल ही में सामने आए संदिग्ध मामलों और लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर चलाया गया. अधिकारियों को सूचना मिल रही थी कि कुछ होटलों और गेस्ट हाउसों में नियमों की अनदेखी कर लोगों को ठहराया जा रहा है और कई स्थानों पर गतिविधियां संदेह के घेरे में हैं. इसके बाद अलग-अलग टीमों का गठन कर एक साथ कई स्थानों पर दबिश दी गई.

कार्रवाई के दौरान बीकानेर रोड, बस स्टैंड क्षेत्र, दिल्ली दरवाजा और अन्य प्रमुख इलाकों में स्थित होटल व गेस्ट हाउसों के रिकॉर्ड की जांच की गई. पुलिस ने कमरों की तलाशी लेने के साथ-साथ ठहरे हुए लोगों की पहचान का सत्यापन भी किया. कई स्थानों से मोबाइल फोन, रजिस्टर, पहचान दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई है. हाल ही में कुचामन में सामने आए मामले और नागौर शहर के कुछ होटलों के बीच संभावित कड़ियों की भी जांच की जा रही है.

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होटलों और गेस्ट हाउसों पर छापा
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