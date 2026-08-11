नागौर में बड़ी कार्रवाई: 650 ग्राम एमडी जब्त, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 करोड़, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
आरोपी ने मकान के एक कमरे को अस्थायी प्रयोगशाला में बदल रखा था. यहां विभिन्न रसायनों की मदद से एमडी तैयार की जाती थी.
Published : August 11, 2026 at 9:49 AM IST
नागौर: शहर में पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ी अवैध मादक पदार्थ निर्माण इकाई का पर्दाफाश किया है. कार्रवाई के दौरान दीप कॉलोनी स्थित एक मकान से करीब 650 ग्राम एमडी (मेफेड्रोन) बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए आंकी जा रही है. साथ ही बड़ी मात्रा में रसायन, उपकरण और नकदी भी जब्त की गई है. पुलिस को पहले एक नाबालिग युवक के माध्यम से मादक पदार्थ की सप्लाई की सूचना मिली थी. जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर टीम ने दीप कॉलोनी स्थित मकान पर दबिश दी, जहां से एमडी बनाने का पूरा सेटअप मिला. मौके से तैयार एमडी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पैकिंग सामग्री, नकदी और अन्य सामान बरामद किया गया.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आसाराम चौधरी ने बताया कि मुख्य आरोपी महावीर जाट को गिरफ्तार किया गया है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पहले नौकरी करता था, लेकिन बाद में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़ गया. बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उसने घर में ही एमडी तैयार करना शुरू किया था और आसपास के क्षेत्रों में इसकी सप्लाई कर रहा था.
पढ़ें: कर्ज चुकाने के लिए घर पर बनाई 'मौत की फैक्ट्री', एजीटीएफ ने किया भंडाफोड़, 3 करोड़ की एमडी जब्त, एक गिरफ्तार
घर में बनाई थी अस्थायी प्रयोगशाला: जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने मकान के एक कमरे को अस्थायी प्रयोगशाला में बदल रखा था. यहां विभिन्न रसायनों की मदद से एमडी तैयार की जाती थी. पुलिस को मौके से कई रासायनिक पदार्थ, कंटेनर, पैकिंग सामग्री और अन्य उपकरण मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है.
सप्लाई नेटवर्क खंगाल रही पुलिस: अधिकारियों के अनुसार बरामद सामग्री और मोबाइल फोन की जांच से सप्लाई नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोग कौन हैं और मादक पदार्थ की सप्लाई किन-किन क्षेत्रों तक की जा रही थी. मामले की विस्तृत जांच जारी है.