ETV Bharat / state

नागौर में बड़ी कार्रवाई: 650 ग्राम एमडी जब्त, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 करोड़, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

नागौर: शहर में पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ी अवैध मादक पदार्थ निर्माण इकाई का पर्दाफाश किया है. कार्रवाई के दौरान दीप कॉलोनी स्थित एक मकान से करीब 650 ग्राम एमडी (मेफेड्रोन) बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए आंकी जा रही है. साथ ही बड़ी मात्रा में रसायन, उपकरण और नकदी भी जब्त की गई है. पुलिस को पहले एक नाबालिग युवक के माध्यम से मादक पदार्थ की सप्लाई की सूचना मिली थी. जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर टीम ने दीप कॉलोनी स्थित मकान पर दबिश दी, जहां से एमडी बनाने का पूरा सेटअप मिला. मौके से तैयार एमडी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पैकिंग सामग्री, नकदी और अन्य सामान बरामद किया गया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आसाराम चौधरी ने बताया कि मुख्य आरोपी महावीर जाट को गिरफ्तार किया गया है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पहले नौकरी करता था, लेकिन बाद में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़ गया. बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उसने घर में ही एमडी तैयार करना शुरू किया था और आसपास के क्षेत्रों में इसकी सप्लाई कर रहा था.