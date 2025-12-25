ETV Bharat / state

23 हजार फीट की ऊंचाई पर इंसानियत की जीत, नागौर के तनवीर खान ने बचाई बुजुर्ग की जान

फ्लाइट में जैसे ही मेडिकल प्रोफेशनल की मदद का अनाउंसमेंट हुआ, तनवीर तुरंत मदद के लिए तैयार हो गए.

Nursing worker Tanveer Khan
नर्सिंगकर्मी तनवीर खान (ETV Bharat Nagaur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 25, 2025 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागौर: शहर के दरगाह रोड निवासी और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर तनवीर खान ने 23 हजार फीट की ऊंचाई पर इंसानियत और कर्तव्य की मिसाल पेश करते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान बचाई. तनवीर ने ऐसे बुजुर्ग की जान बचाई, जिसे सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी. तनवीर ने बिना समय गंवाए बुजुर्ग की जांच की और उपलब्ध दवाईयों से प्राथमिक उपचार दिया.

मदद का अनाउंसमेंट, तनवीर हुए तुरंत हाजिर: तनवीर के अनुसार, यह घटना 24 दिसंबर की है. जब सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या SV-0758 सऊदी जेद्दा से दिल्ली आ रही थी. फ्लाइट जब पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रही थी, तभी मेवात निवासी बुजुर्ग शहजाद अहमद को अचानक सांस लेने में गंभीर परेशानी होने लगी. ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगा और कुछ ही देर में फ्लाइट में अफरा-तफरी मच गई. केबिन क्रू ने तुरंत अनाउंसमेंट कर मेडिकल प्रोफेशनल की मदद मांगी. इसी फ्लाइट में उमराह कर लौट रहे तनवीर खान ने बिना समय गंवाए आगे बढ़कर बुजुर्ग की जांच की.

तनवीर खान ने बताया कैसे की मदद, देखें वीडियो (ETV Bharat Nagaur)

पढ़ें: बाड़मेर: बच्चों ने दिखाई इंसानियत, प्लास्टिक जाल में फंसे हिरण को बहादुरी से बचाया

बुजुर्ग की हालत में हुआ सुधार: उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा किट की मदद से पल्स, सांस की गति और ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया. स्थिति गंभीर देख तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट शुरू किया और उपलब्ध दवाओं से प्राथमिक उपचार दिया. करीब 20 से 25 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद बुजुर्ग की हालत में सुधार हुआ और सांस सामान्य होने लगी.

पढ़ें: इंसानियत की मिसाल: अपना घर आश्रम ने 44 बेसहारा लोगों को दी श्रद्धांजलि, पितृपक्ष अमावस्या को करेंगे सामूहिक श्राद्ध

बुजुर्ग ने यूं जताया आभार: होश में आने पर बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, 'ऊपर वाला आपकी उम्र लंबी करे.' फ्लाइट में मौजूद यात्रियों ने तालियां बजाकर तनवीर का हौसला बढ़ाया. जांच में सामने आया कि मरीज अस्थमा का रोगी है और समय पर इलाज से उसकी जान बच सकी. दिल्ली लैंडिंग के बाद मरीज को एयरपोर्ट मेडिकल टीम को सौंपा गया, जहां उसे पूरी तरह सुरक्षित बताया गया. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. 17 वर्षों से नागौर में सेवा दे रहे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर तनवीर खान की इस नेकी पर पूरे शहर में गर्व का माहौल है. यह घटना न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण और मानवता का प्रतीक भी है.

TAGGED:

ELDERLY MAN SAVED BY ON FLIGHT MAN
ELDERLY MAN FELL ILL ON FLIGHT
NURSING WORKER TANVEER SAVED LIFE
फ्लाइट में बुजुर्ग की जान बचाई
NURSING WORKER SAVED LIFE ON FLIGHT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.