23 हजार फीट की ऊंचाई पर इंसानियत की जीत, नागौर के तनवीर खान ने बचाई बुजुर्ग की जान
फ्लाइट में जैसे ही मेडिकल प्रोफेशनल की मदद का अनाउंसमेंट हुआ, तनवीर तुरंत मदद के लिए तैयार हो गए.
Published : December 25, 2025 at 7:03 PM IST
नागौर: शहर के दरगाह रोड निवासी और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर तनवीर खान ने 23 हजार फीट की ऊंचाई पर इंसानियत और कर्तव्य की मिसाल पेश करते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान बचाई. तनवीर ने ऐसे बुजुर्ग की जान बचाई, जिसे सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी. तनवीर ने बिना समय गंवाए बुजुर्ग की जांच की और उपलब्ध दवाईयों से प्राथमिक उपचार दिया.
मदद का अनाउंसमेंट, तनवीर हुए तुरंत हाजिर: तनवीर के अनुसार, यह घटना 24 दिसंबर की है. जब सऊदी अरब एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या SV-0758 सऊदी जेद्दा से दिल्ली आ रही थी. फ्लाइट जब पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रही थी, तभी मेवात निवासी बुजुर्ग शहजाद अहमद को अचानक सांस लेने में गंभीर परेशानी होने लगी. ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगा और कुछ ही देर में फ्लाइट में अफरा-तफरी मच गई. केबिन क्रू ने तुरंत अनाउंसमेंट कर मेडिकल प्रोफेशनल की मदद मांगी. इसी फ्लाइट में उमराह कर लौट रहे तनवीर खान ने बिना समय गंवाए आगे बढ़कर बुजुर्ग की जांच की.
बुजुर्ग की हालत में हुआ सुधार: उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा किट की मदद से पल्स, सांस की गति और ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया. स्थिति गंभीर देख तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट शुरू किया और उपलब्ध दवाओं से प्राथमिक उपचार दिया. करीब 20 से 25 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद बुजुर्ग की हालत में सुधार हुआ और सांस सामान्य होने लगी.
बुजुर्ग ने यूं जताया आभार: होश में आने पर बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, 'ऊपर वाला आपकी उम्र लंबी करे.' फ्लाइट में मौजूद यात्रियों ने तालियां बजाकर तनवीर का हौसला बढ़ाया. जांच में सामने आया कि मरीज अस्थमा का रोगी है और समय पर इलाज से उसकी जान बच सकी. दिल्ली लैंडिंग के बाद मरीज को एयरपोर्ट मेडिकल टीम को सौंपा गया, जहां उसे पूरी तरह सुरक्षित बताया गया. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. 17 वर्षों से नागौर में सेवा दे रहे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर तनवीर खान की इस नेकी पर पूरे शहर में गर्व का माहौल है. यह घटना न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण और मानवता का प्रतीक भी है.