फलोदी हादसा: बेनीवाल ने लिखी मंत्री गडकरी को चिट्ठी, गहलोत बोले- एसआईटी बनाए सरकार

सरकारी दावे खोखले: नागौर हनुमान सांसद बेनीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि भारतमाला परियोजना का मकसद देश के प्रमुख मार्गों को चौड़ा और आधुनिक बनाकर तेज, सुरक्षित और निर्बाध यातायात सुनिश्चित करना है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो सरकार के दावे खोखले प्रतीत होते हैं. राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध ढाबे, दुकानें और पार्किंग स्पॉट सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हैं. फिर भी हाईवे प्राधिकरण के अधिकारी इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.

जयपुर: राजस्थान में लगातार हो रहे सड़क हादसों के बीच नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर गंभीर सवाल उठाए हैं. सांसद बेनीवाल ने रविवार को फलोदी में हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर कहा कि यह दुर्घटना भारतमाला परियोजना के तहत बनी सड़क पर अवैध रूप से चल रहे ढाबे के कारण हुई, जहां एक ट्रेलर खड़ा था और उससे तीर्थयात्रियों से भरी बस टकरा गई. इस हादसे में 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई. इधर, प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई और राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए.

जिम्मेदारी तय करने की मांग: सांसद ने यह भी मांग की कि इस मामले में एनएचएआई (NHAI) के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और उन पर सख्त कार्रवाई हो. यदि अधिकारी समय रहते अवैध ढाबे हटवा देते तो शायद यह हादसा नहीं होता. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि सड़क किनारे अवैध ढाबों और दुकानों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

यह भी पूछा: बेनीवाल ने पत्र में यह भी सवाल उठाया कि क्या इस दुर्घटना स्थल के आसपास भारतमाला परियोजना के तहत कोई ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया था? यदि हां, तो क्या वह चालू स्थिति में था? यदि नहीं था तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि यह हादसा केवल चालक की गलती नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा प्रबंधन और निगरानी में लापरवाही का भी परिणाम है.

21 दिन में 45 लोगों की मौत: राजस्थान में नेशनल हाईवेज पर हाल में सड़क हादसों की शृंखला ने चिंता बढ़ा दी. 14 अक्टूबर को जैसलमेर में जोधपुर रोड पर यात्रियों से भरी स्लीपर बस में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई. 24 अक्टूबर को जयपुर के पास मनोहरपुर में मजदूरों से भरी बस हाईटेंशन लाइन को छू गई, जिससे उसमें आग लग गई. इस हादसे में 2 लोगों की मौत और 13 घायल हुए. 2 नवंबर को फलोदी में भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर श्रद्धालुओं की बस ट्रक से टकरा गई. इसमें 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद झुंझुनू से आ रही कार सवार चार लोगों में से दो ने इसी हाईवे पर 15 लोगों की मौत के चंद घंटे बाद दम तोड़ दिया. लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था और भारतमाला परियोजना की निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सांसद बेनीवाल ने केंद्र से इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की.

गहलोत बोले-राज्य में हर साल दस हजार मौतें: इस बीच, पूर्व सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि देशभर में हर साल औसतन डेढ़ लाख से अधिक जानें सड़क हादसों में जाती हैं. इसमें राजस्थान में करीब दस हजार से अधिक मौतें शामिल हैं. हादसों में अधिकांश वे लोग भी जान गंवाते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं होती. गहलोत ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में सड़क हादसे बढ़े हैं. सड़क सुरक्षा केवल एक विभाग या एजेंसी से जुड़ा विषय नहीं है. पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट, पुलिस सहित कई विभाग इससे जुड़े हैं.राज्य सरकार को इन सभी विभागों की एसआईटी बनानी चाहिए, जो सड़क हादसों में कमी के लिए ही काम करे. पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य सरकार को सड़क सुरक्षा के संबंध में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. जनजागरुकता अभियान चलाकर सड़क हादसों में कमी के गंभीर प्रयास करने चाहिए.