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हुनमान बेनीवाल ने तबादला सूची में गड़बड़ी पर CM पर कसा तंज, कहा- क्या यही है आपका 'सुशासन' और 'गुड गवर्नेंस'?

सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राजस्थान सरकार के तबादला आदेश अब प्रशासनिक दस्तावेज कम और मजाक ज्यादा बनते जा रहे हैं. पहले तबादला सूची में एक दिवंगत पुलिसकर्मी का नाम सम्मिलित कर दिया गया. इसके बाद सत्ता पक्ष के एक विधायक का नाम पटवारी के रूप में दर्ज कर उनका नाम भी तबादला सूची में शामिल कर दिया गया. क्या सरकार बिना किसी जांच-पड़ताल के सिर्फ फाइलों पर मुहर लगा रही है ? क्या अधिकारियों को यह तक पता नहीं कि कर्मचारी जीवित हैं या नहीं ?

बाड़मेर : राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के बंपर तबादला किए गए हैं. तबादलों के जारी की गई सूचियों में हुई चूक की वजह से दो ऐसे नाम सामने आए, जिसने सोशल मीडिया पर चर्चा के साथ राजनीति बयानबाजी भी तेज कर दी है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने तबादला आदेश में हुई चुक को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार आड़े हाथों लेते हुए जमकर घेरा है.

हनुमान बेनीवाल ने लिखा कि यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर विफलता है. ऐसी गलतियां लाखों कर्मचारियों के भविष्य और सरकार की विश्वसनीयता दोनों पर सवाल खड़े करती हैं. हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या यही आपका 'सुशासन' और 'गुड गवर्नेंस' है? जहां तबादला सूची भी बिना सत्यापन के जारी कर दी जाती है?

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राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों का दौर भले ही थम गया हो, लेकिन पुलिस और राजस्व विभाग की तबादला सूची में ऐसी चूक हो गई, जिसने पूरे सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पहली चूक 9 जुलाई को जोधपुर रेंज पुलिस की ओर से जारी तबादला आदेश में हुई. इसमें एएसआई अनोपाराम का नाम बाड़मेर से गृह जिला बालोतरा स्थानांतरित करने के लिए शामिल कर दिया गया, जबकि उनका निधन 8 दिन पहले 1 जुलाई को हो गया था.

वहीं, शनिवार को 924 पटवारियों की तबादला सूची में भी बड़ी चुक हो गई कि एक पटवारी की जगह सीधे डीग कुम्हेर से भाजपा विधायक डॉ. शैलेष दिगंबर सिंह का नाम दर्ज हो गया. आदेश में मानों विधायक का ही तबादला बालोतरा जिले के नवोड़ा का बेरा (पाटोदी) से डीग के सोमगांव कर दिया गया हो. सूची सामने आते ही सोशल मीडिया पर मजाक और तंज का दौर शुरू हो गया.