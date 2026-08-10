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निकाय चुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल का बड़ा ऐलान, बोले- मजबूत दलों से बातचीत जारी, 2 दिन में फैसला

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला.

RLP सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल
RLP सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 12:15 PM IST

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चूरू : RLP सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सरदारशहर के दौरे पर रहे. इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार के साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी तीखे हमले किए. निकाय चुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में RLP पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो भी मजबूत राजनीतिक दल हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है. अगले एक-दो दिन में इस संबंध में फैसला कर लिया जाएगा.

राहुल गांधी को लेकर बोले बेनीवाल : पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि राहुल गांधी का अपना अलग फंडा है और वे इंडिया अलायंस में हमारे साथ हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी-कभी छात्रों के बीच जाते हैं, जबकि हम छात्रों और युवाओं के बीच रहकर उनकी समस्याओं और लड़ाइयों को उठाते हैं. राजस्थान में युवाओं के मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा संघर्ष RLP ही कर रही है. नौजवानों और छात्रों की समस्याओं को लेकर पार्टी लगातार सड़क पर संघर्ष करती रही है.

RLP सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल (ETV Bharat Churu)

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कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर साधा निशाना : पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं के बीच हुई बयानबाजी को लेकर पत्रकारों के सवाल पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह सब कुर्सी की लड़ाई है. किस तरह लूट-खसोट की जाए, बस यही लड़ाई चल रही है. इस दौरान बेनीवाल ने प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों, युवाओं के मुद्दों और आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी. उनके दौरे को लेकर RLP कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया. आयोजित सभा में स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हनुमान बेनीवाल का RLP नेता ताराचंद सारण और रामकरण बैदा के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया.

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