नागौर सांसद बेनीवाल का आरोप-जोधपुर में लगे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, सीएम को कोई सीरियस नहीं ले रहा

रालोपा सांसद ने कहा कि सरकार के दो साल मजाक में निकल गए. पता नहीं चल रहा कि सरकार कौन चला रहा है?

MP Beniwal at Jodhpur Airport
जोधपुर एयरपोर्ट पर सांसद बेनीवाल (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 3:30 PM IST

जोधपुर: नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भजनलाल सरकार और खासकर जोधपुर पुलिस पर बड़ा हमला बोला. शनिवार को जोधपुर आए बेनीवाल ने एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि सरकार के दो साल मजाक में निकल गए. मुख्यमंत्री को कोई सीरियस नहीं ले रहा. पता नहीं चल रहा कि सरकार कौन चला रहा है? मुख्यमंत्री को कौन चला रहा है? रालोपा सांसद बेनीवाल बोले कि राजस्थान में कानून का भय खत्म हो गया. नशे में राज्य पंजाब को पीछे छोड़ चुका है. अपराध और गैंगवार लगातार बढ़ रही है.

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि जोधपुर में बड़े पदों पर बैठे पुलिस के अधिकारी एक दूसरे से ज्यादा भ्रष्ट हैं. सारा कूड़ा करकट जोधपुर लाकर पटक दिया. यहां क्या हाल है, सबको पता है. यहां के नेता भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. एयरपोर्ट से बेनीवाल आरएसएस के प्रांत प्रचारक निंबाराम के परिवार में विवाह समारोह में गए.

नागौर सांसद बेनीवाल बोले (ETV Bharat Jodhpur)

फोन टेप करने वाले अधिकारी भाजपा के नजदीक: बेनीवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राज में जो अधिकारी हमारे फोन टेप करते थे और अशोक गहलोत के करीबी थे, वे अधिकारी अब भाजपा राज में अच्छे पदों पर हैं. उनकी भाजपा से नजदीकी बढ़ गई है. ऐसे पुलिस वालों को बढ़िया पोस्टिंग मिल रही है, जो जमीनों के काम में लगे हैं.

इंडिगो दे रहा सरकार को चुनौती: इंडिगो एयरलाइंस की बिगड़ी व्यवस्था पर बेनीवाल ने कहा कि यह एयरलाइंस पूरी सरकार को चुनौती दे रही है. सरकार कुछ नहीं कर पा रही है. जो नियम जुलाई व अगस्त में लागू होने थे, उनको लेकर जो हालत पिछले दो दिनों से देश की जनता की हुई है, वह बहुत गंभीर है. आज मुझे भी आशंका थी कि फ्लाइट जाएगी या नहीं.

भर्ती परीक्षा पर यू टर्न: बेनीवाल ने कहा कि आरपीएससी पेपर लीक हो या एसआई भर्ती परीक्षा, सभी पर भाजपा ने यू टर्न ले लिया. हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती रद्द की थी तो सरकार का बयान आया कि इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे. इसके बाद सरकार ने अपील कर दी. सरकार की कथनी और करनी में फर्क है.

कांग्रेस-भाजपा में फर्क नहीं: बेनीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस अब एक हो गई है. इनमें कोई फर्क नहीं रहा है. भाजपा अब पहले वाली नहीं रही है. अब जो सीएम की टीम है, उसमें आधा दर्जन लोगों को मैं जानता हूं, जो कह रहे हैं कि पहले और आखिरी मौका है, जितना लूट सको उतना लूट लो.

संपादक की पसंद

