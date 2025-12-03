ETV Bharat / state

लोकसभा में बेनीवाल ने रूस में फंसे भारतीय, जोशी ने ट्रेन और रावत ने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मांग उठाई

बेनीवाल ने वर्क वीजा पर रूस गए भारतीयों को युद्ध में भेजने और सीपी जोशी ने दक्षिण भारत के लिए रेलगाड़ियां चलाने का मामला उठाया.

MP Beniwal raising the issue in the Lok Sabha
लोकसभा में मुद्दा उठाते हुए सांसद बेनीवाल (Courtesy Lok Sabha)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025 at 2:49 PM IST

नई दिल्ली: नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रूस में फंसे 61 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी की मांग लोकसभा में उठाई. सांसद बेनीवाल ने केंद्र सरकार से रूस से तत्काल वार्ता कर भारतीयों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने और जल्द स्वदेश वापसी के लिए ठोस पहल का अनुरोध किया.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में शून्यकाल में कहा कि राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों के नागरिक स्टडी वीजा और वर्क वीजा पर रूस गए थे, लेकिन एजेंटों के धोखे से उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेजने का पता चला है, यह गंभीर मसला है. बेनीवाल ने बताया कि वे रूस में फंसे भारतीयों के परिजनों से मिले. प्रभावित परिवारों से मिली सूचनाओं के अनुसार, राजस्थान के मनोज सिंह शेखावत, अजय कुमार, संदीप सूंडा, महावीर प्रसाद, करमचंद और अन्य राज्यों के कुल 61 युवक कई माह से रूस-यूक्रेन युद्ध में जबरन सैन्य गतिविधियों में लगाए गए हैं. 3 से 4 महीनों से उनका अपने परिवारों से कोई संपर्क नहीं हुआ.

सुनिए क्या बोले सांसद हनुमान बेनीवाल (Courtesy Lok Sabha)

पढ़ें: रूस में फंसे भारतीय युवाओं को वापस लाएंगे, विदेश मंत्रालय ने कार्रवाई शुरू कर दी है : मीनाक्षी लेखी

परिजनों ने दिल्ली में दिया धरना: लोकसभा में सांसद बेनीवाल ने कहा कि "इन परिवारों ने 3 नवंबर और 1 दिसंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देकर पीड़ा और चिंता सरकार तक पहुंचाई है. इस बारे में मैंने भी विदेश मंत्रालय को सूचना दी. अभी इन 61 भारतीय युवकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और रूस सरकार से तत्काल वार्ता कर इन्हें युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकाला जाए". सांसद ने केंद्र सरकार से इन युवकों की स्वदेश वापसी की ठोस पहल की मांग की. बेनीवाल ने कहा ​कि एजेंटों के युवाओं को नौकरी और सामान्य कार्य का झांसा देकर फ्रंटलाइन पर युद्ध में भेजा जाना अत्यंत गंभीर आपराधिक कृत्य है. इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए.

मेवाड़ से दक्षिण भारत के लिए चलाएं रेलगाड़ियां: इधर, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बुधवार को शून्यकाल में संसदीय एवं मेवाड़ क्षेत्र की ट्रेन से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या उठाई. जोशी ने कहा कि क्षेत्र के निवासी बड़ी संख्या में व्यापार, नौकरी, मजदूरी, उच्च शिक्षा एवं अन्य कार्यों के लिए मुंबई और दक्षिण भारत (विशेषकर चेन्नई) जाते हैं, लेकिन त्योहार, पारिवारिक आयोजन अथवा आपात स्थिति में आने पर काफी परेशानी होती है. जोशी ने कहा कि अभी उदयपुर से मुंबई तथा दक्षिण को ट्रेन एक दिन छोड़कर चलती है. इस कारण अत्यधिक वेटिंग और टिकट उपलब्धता की गंभीर समस्या रहती है. अभी चलने वाली रेलगाड़ियां वाया रतलाम होकर चलती हैं, जिससे अधिक समय लगता हैं. साथ ही मेवाड़ क्षेत्र को पूरा लाभ नहीं मिल पाता. उदयपुर से अहमदाबाद रेलवे सेक्शन अब पूर्ण रूप से विद्युतीकृत है. लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है, इसलिए इस मार्ग को मुंबई और दक्षिण भारत से जोड़ना तकनीकी और संचालन लिहाज से पूरी तरह संभव है.

सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मांग: इस बीच, उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने बुधवार को लोकसभा में भील युवाओं के लिए दक्षिण राजस्थान में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मांग रखी. रावत ने कांग्रेस सांसद गोवाल कागड़ा की जनजाति वर्ग के लिए अलग धर्म कोड की मांग को गलत और अनुचित बताया. रावत बोले, पूरे देश में जनजाति समाज हिंदू है. अलग धर्म कोड की मांग गलत है, जिस पर हमें आपत्ति है. शून्यकाल में सांसद रावत ने कहा कि भील जनजाति देश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति में से एक है. मानगढ़ धाम का बलिदान हो या हल्दीघाटी का युद्द हो, भील जनजाति ने हमेशा आदिदेव महादेव को साथ लेकर आंदोलन किया और आक्रांताओं का मुकाबला किया. भील जनजाति राजस्थान, गुजरात व मध्यप्रदेश में सर्वाधिक निवास करती है. इसकी जनसंख्या लगभग तीन करोड़ है. प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा योजनाओं के माध्यम से मोदी सरकार ने जनजाति उत्थान के बहुत कार्य किए. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए नॉर्थ ईस्ट व तेलंगाना में एक-एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की. भील बाहुल्य क्षेत्र में धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के तहत सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए.

