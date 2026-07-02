ETV Bharat / state

डकैत जगन गुर्जर की हत्या में सरकार के लोगों और अधिकारियों का हाथ, CBI से जांच करवाएं : बेनीवाल

जोधपुर : नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने डकैत जगन गुर्जर की हत्या के मामले में भजनलाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. गुरुवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए बेनीवाल ने आरोप लगाया कि कोई अकेला आदमी उसकी हत्या नहीं कर सकता. इसमें जेल के अधिकारियों के साथ सरकार के लोगों का भी हाथ है. बेनीवाल ने कहा कि जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे पर पेस्ट लगा हुआ था यह बताता है कि अकेला आदमी नहीं कर सकता. सरकार में हिम्मत है तो सीबीआई से इस मामले की जांच कराए.

जोधपुर से बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों के दौरे पर रवाना होने से पहले बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए सब एक जुट हैं, लेकिन सरकार इसके नाम पर टारगेट कर रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमला करते हुए बेनीवाल ने कहा मोदी और अमित शाह ने पहली बार के एमएलए को सीएम बना दिया, जिन्हें कुछ पता नहीं चलता है. सब कुछ दिल्ली से चल रहा है. प्रदेश भगवान भरोसे है. राजस्थान कठिन दौर से गुजर रहा है. बेनीवाल ने कहा कि जब से यह सीएम बने हैं, प्रदेश में अग्निकांड बहुत हो रहे हैं. अग्निदेव राजस्थान से नाराज हैं. कांग्रेस भी मिली हुई है. इनके लोग सीएम की बजाय मंत्री को टारगेट कर रहे हैं.