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​मकराना में बरसे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, ईरान-इजराइल जंग पर PM मोदी को घेरा

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इजरायल-अमेरिका से ईरान की लड़ाई में भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. बेनीवाल बोले-मोदी के प्रधानमंत्री रहते देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है. हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी. पीएम मोदी की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता. वे रोज अपने बयान बदलते रहते हैं. वे केवल एक बात बोलते हैं कि आज मैंने अमेरिका राष्ट्रपति से बात की. सांसद ने कहा कि डीजल-पेट्रोल-गैस के भाव आसमान पर छू रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं.

कुचामन सिटी: नागौर सांसद व आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इजरायल-अमेरिका से युद्ध में भारत को ईरान का साथ देना चाहिए. ईरान अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है. ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया है, कुछ मौकों को छोड़कर. बेनीवाल ने अमेरिका को अविश्वसनीय देश बताया. बेनीवाल शनिवार रात मकराना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर मीडिया से बात कर रहे थे.

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बेनीवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में हमें हमारी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से कुछ नहीं होगा. मोदी ने कहा था कि कोरोनाकाल नहीं आएगा, लेकिन कोरोना काल आया. खूब लोग मारे गए. लिहाजा हमें प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए. बेनीवाल ने विधायक जाकिर हुसैन गैसावत की मांग पर मकराना विधानसभा क्षेत्र में एक करोड़ 15 लाख रुपए के विकास कार्य करने की भी घोषणा की. विधायक के साथ कई गांवों का दौरा किया. ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 65 लाख रुपए के विकास कार्य की घोषणा की. बेनीवाल मकराना के अंजुमन महाविद्यालय पहुंचे, जहां शहर के कब्रिस्तान के विकास के लिए 50 लाख रुपए के कार्य कराने की घोषणा की.

मांगे और समाधान: लोगों ने मकराना से मुंबई के बीच ट्रेन चलाने, मकराना—मंगलाना आरओबी की मरम्मत तथा मकराना रेलवे स्टेशन पर स्वीकृत ब्रिज को सही लोकेशन पर बनाने की मांग की. सांसद ने रेलवे अधिकारियों से फोन पर बात कर समस्या समाधान करने को कहा. बोले कि मकराना स्टेशन को शीघ्र ही अमृत योजना में शामिल किया जाएगा. अंजुमन संस्था के सदर मौलाना गुलाम सैयद अली, नायब सदर मोहम्मद हलीम रांदड़, कोषाध्यक्ष खुर्शीद सिसोदिया के नेतृत्व में सांसद व विधायक का स्वागत किया गया.

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