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400 CCTV कैमरे और 650 KM का पीछा, ऐसे दबोचा गया 10 करोड़ और 100 से ज्यादा चोरी करने वाला 'ट्रेलर गैंग'

चोरी के लिए ट्रेलर को बनाया था ठिकाना: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी ने बताया कि गिरोह की कार्यप्रणाली बेहद अलग थी. आरोपी 18 चक्का ट्रेलर लेकर वारदात वाले इलाके में पहुंचते और उसे सड़क किनारे खड़ा कर देते थे. एक सदस्य ट्रेलर में ही रुकता था, जबकि दूसरा आसपास निगरानी रखता था. बाकी तीन आरोपी रात के अंधेरे में घरों के दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर चोरी करते थे. पुलिस के अनुसार, आरोपी वारदात के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं करते थे.

नागौर: जिले की खींवसर पुलिस ने रात के समय घरों में चोरी और नकबजनी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में गिरोह ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा वारदातें करना कबूल किया है. पुलिस के मुताबिक, पिछले करीब दो साल में यह गिरोह 10 करोड़ रुपए से अधिक की ज्वेलरी और नकदी चुरा चुका है.

बाइक चोरी कर पहुंचते थे वारदात की जगह: ASP ने बताया कि दूर-दराज के घरों को निशाना बनाने के लिए आरोपी रास्ते से बाइक चोरी करते थे. चोरी की गई बाइक से वारदात वाली जगह पहुंचने के बाद, वे उसे कई किलोमीटर दूर छोड़ देते थे. आरोपियों का ट्रेलर भी लगातार उस इलाके में मौजूद रहता था. टोल प्लाजा की फुटेज में ट्रेलर की संदिग्ध गतिविधियां सामने आने के बाद पुलिस ने फास्टैग रिकॉर्ड खंगाला.

650 किलोमीटर पीछा कर पकड़े गए आरोपी: उन्होंने बताया कि 6 अगस्त को बिरलोका में करीब 8.30 लाख रुपए की चोरी के बाद पुलिस ने जांच तेज की. करीब 400 सीसीटीवी कैमरों और 18 टोल प्लाजा की फुटेज खंगालने के बाद संदिग्ध ट्रेलर की पहचान हुई. 13 अगस्त को चित्तौड़गढ़ से निकले ट्रेलर का पुलिस ने पीछा किया और करीब 650 किलोमीटर बाद 14 अगस्त की रात को जहाजपुर में रोककर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

नागौर की 12 वारदातें कबूलीं: ASP के अनुसार पुलिस पूछताछ में खींवसर सहित नागौर जिले में चोरी की 12 वारदातों का खुलासा हुआ है. इसके अलावा आरोपियों ने जोधपुर, बाड़मेर, डीडवाना-कुचामन, बीकानेर, जयपुर और फलोदी में भी वारदातें करना स्वीकार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शैतान, राजेंद्र, राजू, रतनलाल और नानू के रूप में हुई है. पुलिस अब चोरी के माल की बरामदगी और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.

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