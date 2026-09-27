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नागौर में ओलावृष्टि: अलाई गांव में खेतों में बिछी सफेद चादर, फसलें बर्बाद

नागौर : जिले में शनिवार शाम अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी. तेज आंधी और बारिश के साथ अलाय गांव में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई. देखते ही देखते खेतों में ओलों की मोटी सफेद परत जम गई, जिससे खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. वहीं, नागौर, मुंडवा, अलाय और कुचेरा में रविवार सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी है. ओलावृष्टि के बाद किसानों को भारी नुकसान की आशंका है.

ओलावृष्टि से फसलें चौपट, किसानों को आर्थिक नुकसान की चिंता: अलाय गांव के किसानों के अनुसार ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में खेत पूरी तरह सफेद नजर आने लगे. खेतों में खड़ी फसलें ओलों की मार से बर्बाद हो गईं. किसानों का कहना है कि कई खेतों में फसलें पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान की चिंता सताने लगी है.

दोपहर तक सामान्य था मौसम, शाम को बदले हालात: मौसम विभाग के अनुसार, दोपहर तक मौसम सामान्य था, लेकिन इसके बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए. तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई और कई इलाकों में ओले गिरने लगे. नागौर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौसम ने अचानक करवट ली. तेज आंधी और बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया, वहीं कई जगह पेड़ और बिजली के पोल गिरने की भी सूचना है. ओलावृष्टि का असर खास तौर पर उन किसानों पर पड़ा है, जिनकी फसलें खेतों में तैयार खड़ी थीं. कुछ किसानों ने फसल काटकर खेतों में रखी हुई थी, जो बारिश में भीग गई.

27-28 सितंबर को भी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट: वहीं रविवार सुबह से ही नागौर, मुंडवा, अलाय और कुचेरा में रिमझिम बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से सक्रिय सिस्टम उत्तर प्रदेश होते हुए पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है. इसके प्रभाव से 27 और 28 सितंबर को नागौर सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है.

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