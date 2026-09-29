नागौर के गोगेलाव में 5वीं के छात्र को कॉपी भूलने पर लाठी से पीटा, कूल्हों पर 20 से अधिक निशान
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को डिटेन किया है. मामले की जांच की जा रही है.
Published : September 29, 2026 at 12:20 PM IST
नागौर: जिले के गोगेलाव गांव स्थित एक निजी स्कूल में 5वीं कक्षा के छात्र के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि कॉपी घर भूलकर आने पर शिक्षक ने छात्र की लाठी से पिटाई कर दी. परिजनों की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पीड़ित छात्र के पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा 26 सितंबर को स्कूल गया था. कक्षा के दौरान शिक्षक ने उससे कॉपी मांगी, जिस पर बच्चे ने कॉपी घर भूलने की बात कही. इससे नाराज शिक्षक ने छात्र के साथ मारपीट की. घटना के बाद बच्चा घर तो पहुंच गया, लेकिन डर के कारण उसने परिजनों को कुछ नहीं बताया. लगातार दर्द और परेशानी बढ़ने पर रविवार शाम को उसने रोते हुए पूरी घटना परिवार को बताई.
पढ़ें: स्कूल टीचर ने छात्र को मारा, चेहरे पर लगे चार टांके, FIR दर्ज
शरीर पर मिले चोट के निशान: परिजनों ने बच्चे के शरीर पर चोट के निशान देखे तो वे हैरान रह गए. बच्चे के शरीर पर लाठी से पिटाई के 20 से ज्यादा निशान थे. यही नहीं, बच्चे का पूरा कूल्हा सूजा हुआ था और चोटों के निशान बने हुए थे. इसके बाद उन्होंने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की. घटना सामने आने के बाद गांव में नाराजगी का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है और मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
सहायक उप निरीक्षक गरीबराम ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की जांच की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट सहित अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी शिक्षक को डिटेन किया है और पूरी कार्रवाई होने के बाद ही आगे की जानकारी दे पाएंगे.