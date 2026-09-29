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नागौर के गोगेलाव में 5वीं के छात्र को कॉपी भूलने पर लाठी से पीटा, कूल्हों पर 20 से अधिक निशान

मारपीट के मामले में ज्ञापन देते ग्रामाीण ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर: जिले के गोगेलाव गांव स्थित एक निजी स्कूल में 5वीं कक्षा के छात्र के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि कॉपी घर भूलकर आने पर शिक्षक ने छात्र की लाठी से पिटाई कर दी. परिजनों की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित छात्र के पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा 26 सितंबर को स्कूल गया था. कक्षा के दौरान शिक्षक ने उससे कॉपी मांगी, जिस पर बच्चे ने कॉपी घर भूलने की बात कही. इससे नाराज शिक्षक ने छात्र के साथ मारपीट की. घटना के बाद बच्चा घर तो पहुंच गया, लेकिन डर के कारण उसने परिजनों को कुछ नहीं बताया. लगातार दर्द और परेशानी बढ़ने पर रविवार शाम को उसने रोते हुए पूरी घटना परिवार को बताई. छात्र को कॉपी भूलने पर लाठी से पीटा (ETV Bharat Nagaur)