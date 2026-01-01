ETV Bharat / state

पूर्व सांसद भानु प्रकाश मिर्धा का निधन, चाचा को मात देकर भाजपा को नागौर में मजबूत किया

भानु प्रकाश मिर्धा का लंबी बीमारी के बाद जोधपुर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस.

Bhanu Prakash Mirdha Passes Away
नागौर के पूर्व सांसद भानु प्रकाश मिर्धा का निधन (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 1, 2026 at 5:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नागौर/जोधपुर: पूर्व सांसद भानु प्रकाश मिर्धा का मंगलवार को जोधपुर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. वे 72 वर्ष के थे. उनके निधन से मिर्धा परिवार ही नहीं, बल्कि नागौर और राजस्थान की राजनीति में शोक की लहर है. मिर्धा अपने पीछे भरा पूरा परिवार और एक लंबी राजनीतिक विरासत छोड़ गए हैं. भानु प्रकाश मिर्धा किसान केसरी कहे जाने वाले नाथूराम मिर्धा के पुत्र थे. पिता के निधन के बाद वर्ष 1997 में नागौर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर संसद पहुंचे. वे 11वीं लोकसभा (1997–1998) के सदस्य रहे.

चाचा-भतीजा मुकाबले से बदली नागौर की राजनीति : 1997 का नागौर उपचुनाव राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. कांग्रेस ने इस चुनाव में नाथूराम मिर्धा के भाई एवं वरिष्ठ नेता राम निवास मिर्धा को उम्मीदवार बनाया था, जबकि भानु प्रकाश मिर्धा भाजपा के उम्मीदवार बने. यह चुनाव 'चाचा बनाम भतीजा' के रूप में चर्चित रहा. इस मुकाबले में भानु प्रकाश मिर्धा की जीत ने नागौर में भाजपा की राजनीतिक जमीन मजबूत की और मिर्धा परिवार की राजनीति में स्थायी विभाजन की स्थिति बनी.

सादा जीवन, किसानों से जुड़ा नेतृत्व : 27 मार्च 1953 को जन्मे भानु प्रकाश मिर्धा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से स्नातक शिक्षा प्राप्त की. उनका जीवन सादगीपूर्ण रहा और खेती-किसानी से उनका गहरा जुड़ाव था. संसद सदस्य रहते हुए उन्होंने किसानों, पिछड़े वर्गों और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया.

पढ़ें : पूर्व विधायक दिलसुखराय का निधन, नौवीं विधानसभा में फतेहपुर का किया था प्रतिनिधित्व

मिर्धा परिवार में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई : मिर्धा परिवार के भीतर राजनीतिक वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा की शुरुआत वर्ष 1984 से मानी जाती है. जब चचेरे भाई नाथूराम मिर्धा और राम निवास मिर्धा आमने-सामने चुनावी मैदान में उतरे थे. उस चुनाव में राम निवास मिर्धा को जीत मिली, लेकिन इसके बाद परिवार के भीतर राजनीतिक मतभेद लगातार बने रहे. वर्तमान में नाथूराम मिर्धा के पोते और भानु प्रकाश मिर्धा के पुत्र मनीष मिर्धा कांग्रेस में सक्रिय हैं, जबकि राम प्रकाश मिर्धा की पुत्री एवं पूर्व सांसद डॉ. ज्योति मिर्धा भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं. हालिया लोकसभा चुनावों में दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आया.

राजनीति में एक दौर का अंत : भानु प्रकाश मिर्धा का निधन नागौर की राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत माना जा रहा है. विशेष रूप से 1997 का उपचुनाव और उसमें उनकी जीत आज भी नागौर की राजनीतिक दिशा तय करने वाले घटनाक्रम के रूप में याद की जाती है. मनीष मिर्धा के मित्र और नागौर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा ने बताया कि भानु प्रकाश मिर्धा कुछ समय से बीमार थे, आज उनकी देहांत हो गया और भानु प्रकाश जी का आम जनता के लिए खासतौर पर नागौर की जनता के लिए क्षति है.

गहलोत ने जताया दुख : पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मिर्धा ने निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- नागौर के पूर्व सांसद श्री भानु प्रकाश मिर्धा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति दें.

TAGGED:

NAGAUR FORMER MP
BHANU PRAKASH MIRDHA PASSES AWAY
LONG ILLNESS
1997 का नागौर उपचुनाव
BHANU PRAKASH MIRDHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.