पूर्व सांसद भानु प्रकाश मिर्धा का निधन, चाचा को मात देकर भाजपा को नागौर में मजबूत किया

नागौर के पूर्व सांसद भानु प्रकाश मिर्धा का निधन ( ETV Bharat File Photo )

नागौर/जोधपुर: पूर्व सांसद भानु प्रकाश मिर्धा का मंगलवार को जोधपुर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. वे 72 वर्ष के थे. उनके निधन से मिर्धा परिवार ही नहीं, बल्कि नागौर और राजस्थान की राजनीति में शोक की लहर है. मिर्धा अपने पीछे भरा पूरा परिवार और एक लंबी राजनीतिक विरासत छोड़ गए हैं. भानु प्रकाश मिर्धा किसान केसरी कहे जाने वाले नाथूराम मिर्धा के पुत्र थे. पिता के निधन के बाद वर्ष 1997 में नागौर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर संसद पहुंचे. वे 11वीं लोकसभा (1997–1998) के सदस्य रहे. चाचा-भतीजा मुकाबले से बदली नागौर की राजनीति : 1997 का नागौर उपचुनाव राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. कांग्रेस ने इस चुनाव में नाथूराम मिर्धा के भाई एवं वरिष्ठ नेता राम निवास मिर्धा को उम्मीदवार बनाया था, जबकि भानु प्रकाश मिर्धा भाजपा के उम्मीदवार बने. यह चुनाव 'चाचा बनाम भतीजा' के रूप में चर्चित रहा. इस मुकाबले में भानु प्रकाश मिर्धा की जीत ने नागौर में भाजपा की राजनीतिक जमीन मजबूत की और मिर्धा परिवार की राजनीति में स्थायी विभाजन की स्थिति बनी. सादा जीवन, किसानों से जुड़ा नेतृत्व : 27 मार्च 1953 को जन्मे भानु प्रकाश मिर्धा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से स्नातक शिक्षा प्राप्त की. उनका जीवन सादगीपूर्ण रहा और खेती-किसानी से उनका गहरा जुड़ाव था. संसद सदस्य रहते हुए उन्होंने किसानों, पिछड़े वर्गों और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया.