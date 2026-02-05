ETV Bharat / state

नागौर में विस्फोटक सामग्री बरामदगी मामला, मुख्य आरोपी सुलेमान के फार्म हाउस पर चलेगा बुलडोजर!

नागौर : हरसौर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी मामले में पुलिस और एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है. मुख्य आरोपी सुलेमान खान समेत पांच आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. जांच में अवैध सप्लाई नेटवर्क और सरकारी जमीन पर बने फार्म हाउस का भी बड़ा खुलासा हुआ है. नागौर एसपी ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि सुलेमान खान के फार्म हाउस को लेकर राजस्व विभाग से पत्राचार किया गया है. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि यह फार्म हाउस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया है. अगर विभाग से हरी झंडी मिलती है तो आने वाले दिनों में सुलेमान खान के इस फार्महाउस पर भी बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है.

एसआईटी ने मुख्य आरोपी सुलेमान खान को विस्फोटक की अवैध सप्लाई करने वाले चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से रिमांड अवधि पूरी होने पर सभी पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये आरोपी सुलेमान को विस्फोटक उपलब्ध कराते थे, जिसे वह आगे ऊंचे दामों पर बेचता था. पकड़े गए आरोपियों में तीन नागौर के और एक चित्तौड़गढ़ का निवासी है.

सरकारी जमीन पर बने फार्म हाउस पर चलेगा पीला पंजा : पुलिस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपी सुलेमान खान ने हरसौर में अपना फार्म हाउस सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाया है. इस संबंध में नागौर एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि राजस्व विभाग से पत्राचार कर जानकारी मांगी गई है. जैसे ही विभाग से पुष्टि होगी, इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा. पुलिस का मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों के बीच कड़ा संदेश जाएगा और आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ेगा.