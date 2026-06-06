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नागौर जिला क्रिकेट संघ RCA से निष्कासित, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, खींवसर को चुनौती

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) ने नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन (DCA) को गंभीर वित्तीय और संवैधानिक अनियमितताओं के आरोपों के चलते अपनी सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है. RCA की जनरल बॉडी ने 15 मई 2026 को पारित प्रस्ताव के आधार पर यह कार्रवाई की है. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव का कहना है कि RCA की ओर से जारी पत्र के अनुसार, नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के रिकॉर्ड की जांच के दौरान कई वित्तीय विसंगतियां और अनियमितताएं सामने आई थीं. इसके बाद RCA ने 12 मई और 12 अप्रैल 2026 को नोटिस जारी कर संबंधित दस्तावेज, स्पष्टीकरण और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. हालांकि, RCA का आरोप है कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद DCA नागौर आवश्यक वित्तीय रिकॉर्ड, ऑडिट दस्तावेज, क्रिकेट गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड, सदस्यता विवरण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहा. पढे़ं. आरसीए एडहॉक कमेटी ने दिया स्पोर्ट्स काउंसिल को प्रपोजल, क्रिकेट मैच के लिए प्रति माह 4 लाख देने का प्रस्ताव जांच के दौरान स्वतंत्र ऑडिट समीक्षा में यह भी पाया गया कि प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्टों में वैध यूडीआईएन (Unique Document Identification Number) का उल्लेख नहीं था. साथ ही, DCA की ओर से उपलब्ध कराए गए कुछ रिकॉर्ड RCA कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे, जिससे दस्तावेजों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए.