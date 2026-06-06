नागौर जिला क्रिकेट संघ RCA से निष्कासित, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, खींवसर को चुनौती
RCA ने स्पष्ट किया है कि यह निष्कासन 15 मई 2026 से प्रभावी माना जाएगा.
Published : June 6, 2026 at 11:15 AM IST
जयपुर : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) ने नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन (DCA) को गंभीर वित्तीय और संवैधानिक अनियमितताओं के आरोपों के चलते अपनी सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है. RCA की जनरल बॉडी ने 15 मई 2026 को पारित प्रस्ताव के आधार पर यह कार्रवाई की है.
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव का कहना है कि RCA की ओर से जारी पत्र के अनुसार, नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के रिकॉर्ड की जांच के दौरान कई वित्तीय विसंगतियां और अनियमितताएं सामने आई थीं. इसके बाद RCA ने 12 मई और 12 अप्रैल 2026 को नोटिस जारी कर संबंधित दस्तावेज, स्पष्टीकरण और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. हालांकि, RCA का आरोप है कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद DCA नागौर आवश्यक वित्तीय रिकॉर्ड, ऑडिट दस्तावेज, क्रिकेट गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड, सदस्यता विवरण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहा.
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जांच के दौरान स्वतंत्र ऑडिट समीक्षा में यह भी पाया गया कि प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्टों में वैध यूडीआईएन (Unique Document Identification Number) का उल्लेख नहीं था. साथ ही, DCA की ओर से उपलब्ध कराए गए कुछ रिकॉर्ड RCA कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे, जिससे दस्तावेजों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए.
15 मई 2026 से प्रभावी : RCA की एड-हॉक कमेटी ने 23 अप्रैल 2026 की बैठक में मामले को जनरल बॉडी के समक्ष निष्कासन की सिफारिश के साथ रखने का निर्णय लिया था. इसके बाद 15 मई 2026 को RCA की जनरल बॉडी ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी, ऑडिट रिपोर्ट में वैध UDIN नहीं होने, नोटिसों का संतोषजनक जवाब नहीं देने और रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के कारण उसे RCA संविधान के अनुच्छेद-31 के तहत सदस्यता से निष्कासित किया जाता है. RCA ने स्पष्ट किया है कि यह निष्कासन 15 मई 2026 से प्रभावी माना जाएगा. इस निर्णय की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान राज्य खेल परिषद, नागौर के उप पंजीयक सहकारी समितियां तथा जिला खेल अधिकारी को भी भेजी गई है.
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धनंजय सिंह खींवसर को चुनौती : मामले के बाद तत्कालीन नागौर डीसीए के सचिव आरएस नांदु ने कहा कि 'नागौर जिला क्रिकेट संघ को डिस एफिलिएशन का नोटिस थमा दिया गया है. अब लड़ाई आत्म सम्मान की है. अब क्रिकेट के झगड़ों से ऊब गया हूं. हक की लड़ाई न्यायालय में लड़ता रहूंगा. उन्होंने कहा कि आरसीए को नेताओं के चंगुल से निकालना जरूरी है. विचारधारा की लड़ाई लड़ता रहूंगा. आखिरी सांस तक मेरी लड़ाई धनंजय सिंह खींवसर से है. जब तक आरसीए से बाहर का रास्ता नहीं दिखाऊंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा.'