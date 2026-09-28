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ATM Robbery Attempt : ई-सर्विलांस अलर्ट मिला और रात 2 बजे मौके पर पहुंच गई महिला बैंक मैनेजर, पुलिस ने दो बदमाशों को दबोचा

पुलिस ने दो बदमाशों को दबोचा ( Source : Social Media )

नागौर: मारवाड़ मूंडवा कस्बे में यूको बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश उस समय नाकाम हो गई, जब बैंक की महिला शाखा प्रबंधक ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों बदमाशों को एटीएम बूथ के अंदर ही बंद कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मारवाड़ मूंडवा थाना क्षेत्र के नागौर रोड स्थित यूको बैंक के एटीएम में रविवार रात करीब 2 बजे दो बदमाश गैस कटर और अन्य उपकरणों के साथ घुस गए. उनका उद्देश्य एटीएम मशीन को काटकर उसमें रखी नकदी लूटना था. उस समय एटीएम में 16 लाख 900 रुपए नकद मौजूद थे. घटना का खुलासा तब हुआ जब बैंक के ई-सर्विलांस सिस्टम ने संदिग्ध गतिविधि का अलर्ट भेजा. रात 2 बजकर 4 मिनट पर अजमेर रीजनल सुरक्षा अधिकारी गौतम नागर को सूचना मिली, जिन्होंने तत्काल शाखा प्रबंधक सारिका चौधरी को अवगत कराया. सारिका चौधरी बैंक भवन के ऊपर बने क्वार्टर में रहती हैं. सूचना मिलते ही वह अपने पति के साथ एटीएम बूथ पर पहुंचीं. पढ़ें : जयपुर में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की थी ATM से 41.70 लाख रुपए की लूट, युवती गिरफ्तार