ATM Robbery Attempt : ई-सर्विलांस अलर्ट मिला और रात 2 बजे मौके पर पहुंच गई महिला बैंक मैनेजर, पुलिस ने दो बदमाशों को दबोचा
नागौर में महिला बैंक मैनेजर की सूझबूझ से टली बड़ी वारदात. एटीएम में कैद हुए दो बदमाश. जानिए पूरा मामला...
Published : September 28, 2026 at 10:50 PM IST
नागौर: मारवाड़ मूंडवा कस्बे में यूको बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश उस समय नाकाम हो गई, जब बैंक की महिला शाखा प्रबंधक ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों बदमाशों को एटीएम बूथ के अंदर ही बंद कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मारवाड़ मूंडवा थाना क्षेत्र के नागौर रोड स्थित यूको बैंक के एटीएम में रविवार रात करीब 2 बजे दो बदमाश गैस कटर और अन्य उपकरणों के साथ घुस गए. उनका उद्देश्य एटीएम मशीन को काटकर उसमें रखी नकदी लूटना था. उस समय एटीएम में 16 लाख 900 रुपए नकद मौजूद थे.
घटना का खुलासा तब हुआ जब बैंक के ई-सर्विलांस सिस्टम ने संदिग्ध गतिविधि का अलर्ट भेजा. रात 2 बजकर 4 मिनट पर अजमेर रीजनल सुरक्षा अधिकारी गौतम नागर को सूचना मिली, जिन्होंने तत्काल शाखा प्रबंधक सारिका चौधरी को अवगत कराया. सारिका चौधरी बैंक भवन के ऊपर बने क्वार्टर में रहती हैं. सूचना मिलते ही वह अपने पति के साथ एटीएम बूथ पर पहुंचीं.
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मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि शटर नीचे है और अंदर हलचल हो रही है. स्थिति को भांपते हुए उन्होंने तुरंत शटर को बाहर से लॉक कर दिया और पुलिस को सूचना दी. करीब आठ मिनट में पुलिस मौके पर पहुंची. शटर खोलने पर अंदर दो नकाबपोश युवक मिले, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया.
थानाधिकारी पूरबाराम ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मूंडवा निवासी भरत प्रजापत और बिहार निवासी कोमल कुमार राजपूत के रूप में हुई है. भरत मूंडवा में ढाबा संचालित करता है, जबकि कोमल उसके यहां कार्यरत है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गैस कटर, पेचकस सहित अन्य उपकरण बरामद किए हैं. मामले की जांच जारी है.
पूरे दिन पुलिस और बैंक प्रबंधन इस मामले को लेकर चुप्पी साधे रहे. घटना के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई. हालांकि, शाम को एटीएम के भीतर आरोपियों के पकड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामले की जानकारी सामने आई.