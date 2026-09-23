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नागौर में कोतवाली थाने का ASI 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, कार्रवाई के दौरान परिवादी की तबीयत बिगड़ी

तबीयत खराब होने पर परिवादी को ले जाती एसीबी ( ETV Bharat Nagaur )