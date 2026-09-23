नागौर में कोतवाली थाने का ASI 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, कार्रवाई के दौरान परिवादी की तबीयत बिगड़ी
परिवादी का भाई पुलिस हिरासत में था. उसे रिमांड के दौरान तंग नहीं करने की एवज में एएसआई ने यह रिश्वत ली थी.
Published : September 23, 2026 at 8:51 PM IST
नागौर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को नागौर में कोतवाली थाने के एएसआई चैनाराम को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई कोतवाली थाने के बाहर स्थित एक चाय की होटल पर की. रिश्वत की रकम बरामद करने के बाद आरोपी एएसआई को पूछताछ के लिए एसीबी कार्यालय ले जाया गया. कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद रहे परिवादी की तबीयत बिगड़ गई और उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया.
एसीबी की एडिशनल एसपी कल्पना सोलंकी ने बताया कि परिवादी के भाई के खिलाफ कोतवाली थाने में एक मामला दर्ज है और वह पुलिस रिमांड पर चल रहा था. आरोप है कि रिमांड के दौरान रियायत बरतने और आगे रिमांड नहीं मांगने के एवज में एएसआई चैनाराम ने परिवादी से 40 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी. बाद में बातचीत के बाद यह रकम 15 हजार रुपए में तय हुई. तय रकम में से 5 हजार रुपए पहले ही दिए जा चुके थे, जबकि शेष 10 हजार रुपए बाद में देने की बात हुई. परिवादी की शिकायत के आधार पर एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और इसके बाद रिश्वत की रकम पकड़ने के लिए कार्रवाई की योजना बनाई.
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चाय की होटल पर पैसे लेते ही दबोचा: योजना के अनुसार परिवादी बुधवार को कोतवाली थाने के बाहर स्थित चाय की होटल पर पहुंचा और एएसआई चैनाराम को 10 हजार रुपए दिए. जैसे ही एएसआई ने रिश्वत की रकम ली, मौके पर मौजूद एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. टीम ने आरोपी के कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद कर ली. एसीबी की एडिशनल एसपी कल्पना सोलंकी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान डीएसपी रमेश माचरा की टीम भी शामिल रही. कार्रवाई के बाद आरोपी एएसआई को एसीबी कार्यालय ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है.
पूछताछ के दौरान परिवादी की तबीयत बिगड़ी: कार्रवाई के बाद एसीबी कार्यालय में पूछताछ के दौरान परिवादी की अचानक तबीयत बिगड़ गई. उसके शरीर में अकड़न होने लगी. स्थिति को देखते हुए एसीबी टीम ने तत्काल उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है. एसीबी की एडिशनल एसपी कल्पना सोलंकी ने बताया कि योजना के अनुसार परिवादी ने कोतवाली थाने के बाहर चाय की होटल पर एएसआई चैनाराम को 10 हजार रुपए दिए. रकम लेने के बाद एसीबी टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए एएसआई को पकड़ लिया और रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली.
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