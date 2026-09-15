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विलुप्त होती शक्तिवर्धक औषधि नागरमोथा, फायदे ऐसे कि कंपनियां देती हैं मुंहमांगे दाम

पेट की समस्या की दवा से शक्ति वर्धक तक, नागरमोथा के गजब हैं फायदे, जानें इस अनोखे कंद के बारे में. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

NAGARMOTHA MEDICINE FACTS
नागरमोथा के गजब हैं फायदे (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 8:32 AM IST

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Updated : September 15, 2026 at 8:51 AM IST

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शहडोल : मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में आज भी ऐसी औषधियां पाई जाती हैं, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं. ऐसी ही एक औषधि है नागरमोथा, जिसे शक्तिवर्धक औषधि भी माना जाता है. इस कंदनुमा औषधि को आयुर्वेदिक दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये विलुप्त होने की कगार पर हैं. आइए जानते हैं पावर जनरेट करने वाली इस अनोखी औषधि के बारे में.

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जानें नागरमोथा कंद के बारे में (Etv Bharat Graphics)

क्या है नागरमोथा?

शहडोल के सिया रोज गार्डन के संरक्षक आर के पटेल बताते हैं, '' नागर मोथा एक कुदरती औषधि है जो दवाइयां बनाने में काफी कम आती है. नागरमोथा कई बीमारियों के लिए अचूक दवा मानी जाती है, ग्रामीण इसे पावर जनरेटर और शक्तिवर्धक नाम से भी जानते हैं. नागरमोथा के कंद का पाउडर या यूं कहें कि नागर मोथा का जड़ जो कंद की तरह होती है, उसी का पाउडर बनाकर लोग सेवन करते हैं और ताकत के साथ पाचन तंत्र मजबूत होने का दावा करते हैं.''

जानें नागरमोथा को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट? (Etv Bharat)

कहां मिलता है नागरमोथा?

आरके पटेल कहते हैं, नागरमोथा की तासीर ठंड होती है, ये इतनी ताकतवर होती है कि ग्रामीण अंचल में इस पावर जनरेटर कहते हैं और ये काफी प्रचलित है. ये जनरली ग्रामीण अंचल में तालाब के किनारे नदियों के किनारे मिलता है. इसकी जड़ का इस्तेमाल करने के लिए जड़ को साफ करके सुखाया जाता है और बाद में पाउडर बनाया जाता है. कई वैज्ञानिक और आयुर्वेद डॉक्टर इसकी दवाएं बनाते हैं.

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नागरमोथा के फायदे हैं अनेक (Etv Bharat)

नागरमोथा के फायदे

नागरमोथा को लेकर आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं, '' नागरमोथा एक जड़ वाली औषधि है, क्योंकि उसकी बनावट कुछ अदरक जैसी होती है, अदरक को नागर बोला जाता है, इसलिए इसका नाम नागरमोथा पड़ा. ये सामान्यतः तालाब के आसपास या गीली मिट्टी में उगने वाली औषधि है. आचार्य चरक के अनुसार ये पाचन कर्म सही करने में सबसे उत्तम औषधि है, इसका बोटैनिकल नाम साइप्रस रोटेण्डस है, और इसको संस्कृत में मुस्ता बोला जाता है, मुस्ता जो है श्रेष्ठ पाचन औषधि है, और इसका उपयोग ऐसी जगह पर किया जाता है, जहां पर अग्नि कमजोर होने के कारण अपच की समस्या हो, जैसे डायरिया, डिसेंट्री, अतिसार या प्रवाहिका की समस्या में लाभ देतेी है. कमजोरी में भी इसे शक्ति वर्धक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.

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इस तरह दिखती है नागरमोथा की जड़ (Etv Bharat)

आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव कहते हैं, '' जाहिर है अगर पाचन बिगड़ा है, तो वैसे भी व्यक्ति शक्तिहीन महसूस करता है. ऐसे में ये पाचन को दुरुस्त करता है, और नेचुरली शक्तिवर्धक के तौर पर काम करता है. आयुर्वेद कंपनियां इससे मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल करती हैं. इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है.''

कहां मिलता है नागरमोथा?

आरके पटेल बताते हैं, '' पहले तो ये नदियों तालाबों के किनारे मिल जाता था, लेकिन अब ये जानकारी के अभाव में विलुप्ति की कगार पर है. हालांकि, जो जानकार हैं इसकी खेती करने लग गए हैं, जैसे वो भी अपने थोड़ी बहुत जमीन पर इसे लगाकर रखते हैं. नागरमोथा को अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग नाम से जाना जाता है, जैसे विंध्य क्षेत्र में कई जगहों पर नागरमोथा को 'गोंदिला' के नाम से भी जाना जाता है.

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विलुप्त हो रही नागरमोथा औषधि (Etv Bharat)

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आरके पटेल कहते हैं, '' नीमच मंडी में ये बहुत महंगे दामों पर बिकता है, आयुर्वेद कंपनियां इसे हाथों-हाथ खरीदती हैं.''

Last Updated : September 15, 2026 at 8:51 AM IST

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