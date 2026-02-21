ETV Bharat / state

बनारस में नागरी प्रचारिणी सभा केंद्र सरकार के साथ मिलकर कर रही बड़ा काम...देशभर की पांडुलिपियों के लिए तैयार हो रहा बड़ा डेटा बैंक

नागरी प्रचारिणी सभा में लाखों की संख्या में हस्तलिखित पन्नों की एक बड़ी श्रृंखला मौजूद हैं, लेकिन समय के साथ यह जीर्ण-शीर्ण हो चली है.

NAGARI PRACHARINI SABHA
नागरी प्रचारिणी सभा में लाखों की संख्या में हस्तलिखित पन्नों की एक बड़ी श्रृंखला मौजूद हैं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 9:54 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: पांडुलिपियां हमारे देश की एक ऐसी समृद्ध और बौद्धिक संपन्नता का वह अद्भुत खजाना हैं, जो भारत को और देश से अलग बनाता है. भक्ति काल से लेकर समय के चक्र के परिवर्तन के साथ साहित्य उपन्यास और हस्तलिखित लेखों की एक विस्तृत सामग्री भारत के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में मौजूद है.

बनारस में भी हस्तलेख और पांडुलिपियों की भरमार है. सारनाथ, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी और हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पीठ, जिसे नागरी प्रचारिणी सभा कहते हैं, यहां लाखों की संख्या में हस्तलिखित पन्नों की एक बड़ी श्रृंखला मौजूद है, लेकिन समय के साथ यह जीर्ण-शीर्ण हो चली है.

हालांकि अब इनको सुरक्षित और संरक्षित करने की कवायद तो शुरू हुई है, लेकिन साहित्य और हस्तलेखों के शौकीनों को जल्द ही इसका डिजिटल रूप एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएगा.

नागरी प्रचारिणी सभा में लाखों की संख्या में हस्तलिखित पन्ने. (ETV Bharat)

इसकी शुरुआत बनारस में नागरी प्रचारिणी सभा में हो चुकी है. सुबह से शाम तक यहां पर मौजूद हजारों हस्तलेख, ग्रंथ, साहित्य और उपन्यासों की ओरिजिनल कॉपी को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने का काम जोर-शोर से चल रहा है, जो अब एक प्लेटफार्म पर एक साथ अलग-अलग कैटलॉग में उपलब्ध होंगीं.

इस बारे में नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल का कहना है कि उर्दू का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, हो कारवां बनता गया.

उन्होंने कहा कि हम लोग ने यहां दो साल पचले काम शुरू किया था, कुछ अकेलेपन के साथ, लेकिन हमारे समाज और हमारी सरकारों ने इस काम की मेरिट को इसमें निहित गुणवत्ता को पहचाना और हमारी मदद के लिए आगे आएं. हम लोगों ने भी अपनी ओर से कोई कसर छोड़ी है और इसी का नतीजा है कि भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना ज्ञान भारतम् का लाभ हस्तलेखों और पांडुलिपियों के लिए मिलने जा रहा है.

NAGARI PRACHARINI SABHA
बनारस स्थित नागरी प्रचारिणी सभा. (ETV Bharat)

व्योमेश बताते हैं कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की इस परियोजना का नाम ही ज्ञान भारतम है. इसमें, जो भारत की प्राचीन विद्या है, जो हस्तलेखों के तौर पर बिखरी हुई विरासत है. पूरे देश में उसको संगठित करने का एकत्रित करने का एक बड़ा संस्कृति अभियान शुरू हुआ है.

उन्होंने बताया किसकी शुरुआत हो चुकी है मशीन आ गई है और पुरानी पांडुलिपियों के कैटलॉग तैयार करने के बाद उसको इस तरह से डिजिटलाइज रूप में तैयार किया जा रहा है, ताकि वह लोगों को आसानी से डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ने को मिल सके और उसका रेजोल्यूशन भी हाई रहे, ताकि जूम करने पर भी उसकी ओरिजिनल चीज दिखाई दें.

व्योमेश ने बताया कि ज्ञान भारतम इसे संस्कृति मंत्रालय ऑपरेट करेगा. नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री आफ कल्चर है, जबकि देश के प्रमुख प्रकल्प, जो प्राचीन विद्या से जुड़े हुए बड़े-बड़े संस्थान हैं, उनको इससे जोड़ा जा रहा है.

सौभाग्य की बात है कि काशी की दो संस्थाएं हैं. उसमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी नागरी प्रचारिणी सभा शामिल है. इन सभी संस्थाओं के प्रमुखों के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं. जिसके अनुसार जो हस्तलेख हमारे पास है, उनका रेस्टोरेशन जल्द शुरू होगा. अर्थात उन्हें संरक्षित किया जाएगा, इसकी शुरुआत भी मार्च के अंत तक हो जाएगी.

NAGARI PRACHARINI SABHA
हस्तलेख, ग्रंथ, साहित्य और उपन्यासों की ओरिजिनल कॉपी को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने का काम जोर-शोर से चल रहा है. (ETV Bharat)

व्योमेश ने बताया कि जब यह प्रोजेक्ट आया, तब सवाल यह था संरक्षण कौन से लोग करेंगे? जिसमें सरकार के साथ हो, मीटिंग से स्पष्ट हो गया है कि उसके लिए कार्यशाला चलेगी. इसमें पांडुलिपियों को संभालने के तौर तरीके सिखाए जाएंगे. उसके पहले इन पांडुलिपियों को स्कैन करके एक बड़े प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराना है, ताकि रिसर्चर, रीडर, नए लोग इस पुराने साहित्य से परिचित हो सकें. वह समाज की निधि के रूप में कन्वर्ट हो सके, तो उसके लिए पांडुलिपियों का संरक्षण आवश्यक है. हम लोगों ने तमाम उच्च स्तरीय मीटिंग्स में यह बात उठाई थी कि डिजिटलीकरण से सिर्फ स्कैनिंग होगी. पुराने कागजों के जो पहले से ही जीर्ण अवस्था में हैं. खराब हो जाने का खतरा है. उसको भी साथ में ही सुरक्षित करने का काम किया जाए, इसके बाद सरकार ने हमारी भावना को समझा, जो बड़ी उल्लेखनीय बात है कि ऐसी सभी पांडुलिपियों सभी हस्तलेख जो उनका स्वतः अधिकार हैं यानी उनका कॉपीराइट जिसके पास है वह उनको होल्ड करने वाली संस्था के पास ही रहेगा.

जैसे नागरी प्रचारिणी सभा के पास जो हस्तलेख आदि है, उनके स्वामी के तौर पर नागरी प्रचारिणी सभा ही सामने आया करेगी. सभा के पास अधिकार होगा कि उनका प्रकाशन करें, सभा के पास यह सुविधा होगी की संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर उसको किसी प्रोजेक्ट में प्रकाशित करें. संस्कृति मंत्रालय भी हमें सजेस्ट करेगा कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है और हमारे पास खुद ही एक्सपर्टीज है तो हम भी अपने ढंग से उसे सामने लाएंगे. इस तरह से हम 50000 पोलियोज में यानी 50000 जिल्दों में शामिल 5 लाख पन्ने जो पांडुलिपियों के हैं, और जो सभा के पास हैं. उनका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा और महज एक क्लिक पर और छोटी सी बहुत नॉमिनल फीस पर वह किसी भी लोगों के लिए एक नेशनल प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगी.

यहां पढ़ सकेंगे यह बौद्धिक विरासत
https://nagaripracharinisabha.com

https://gyanbharatam.com

ये भी पढ़ें -स्वतंत्रता से पहले बनारस की सभा में चुने जाते थे प्रधानमंत्री; जानें अंग्रेजी शब्दों से आजादी का इतिहास

TAGGED:

VARANASI NEWS
बनारस में हस्तलेख और पांडुलिपियां
MANUSCRIPTS
NAGARI PRACHARINI SABHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.