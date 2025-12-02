ETV Bharat / state

डीग जिले का नगर कस्बा अब कहलाएगा 'बृज नगर', सरकार ने जारी की अधिसूचना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी की.

शासन सचिवालय
शासन सचिवालय (फाइल फोटो)
Published : December 2, 2025 at 10:25 AM IST

जयपुर : डीग जिले का नगर कस्बा अब 'बृज नगर' के नाम से जाना जाएगा. सोमवार रात राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम नगर विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक हैं. ऐसे में नगर कस्बे का नाम बदले जाने के पीछे गृह राज्य मंत्री के प्रयासों को ही जोड़कर देखा जा रहा है.

राजस्व विभाग ने नगर कस्बे का नाम 'बृज नगर' करने के बाद संबंधित जिला कलक्टर और संबंधित उपखंड और तहसील स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द सभी सरकारी रिकॉर्ड खासकर भू-अभिलेख के रिकॉर्ड में नगर की जगह 'बृज नगर' दर्ज करें. राजस्व विभाग के उप सचिव हरि सिंह मीणा ने अधिसूचना जारी करते हुए लिखा कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 16 में दी हुई शक्तियों और इससे संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से प्राप्त अनापत्ति के बाद राज्य सरकार डीग जिले की तहसील नगर के राजस्व ग्राम कस्बा नगर का नाम परिवर्तित करके नवीन नाम बृज नगर निर्धारित करती है.

सरकार ने जारी की अधिसूचना
सरकार ने जारी की अधिसूचना (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसलिए हो रही थी नाम बदलने की मांग : स्थानीय निवासी लंबे समय से नगर का नाम 'बृज नगर' करने की मांग कर रहे थे. स्थानीय लोगों का मत है कि नगर भगवान कृष्ण की लीला स्थल और बृज 84 कोर्स परिक्रमा से जुदा होने के साथ-साथ पौराणिक संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम 'बृज नगर' किया जाए. इस मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक जवाहर सिंह बेढम का कहना है कि किसी भी क्षेत्र का नाम उसकी पहचान और गौरव का प्रतीक होता है. बृज नगर नाम न केवल क्षेत्र की पौराणिक महत्ता को पुनर्स्थापित करेगा बल्कि इसे पर्यटन और सांस्कृतिक मानचित्र पर भी नहीं पहचान दिलाएगा.

