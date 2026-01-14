ETV Bharat / state

कमांडेंट को हटाने नगर सैनिक फिर हुए लामबंद, दिसंबर में भी कर चुके हैं प्रदर्शन

कमांडेंट पर कार्रवाई नहीं होने से नगर सेनिकों में आक्रोश है. उन्होंने नगर सेना के कार्यालय में बवाल किया.

NAGAR SENA BAWAL KORBA
कोरबा नगर सेना (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 14, 2026 at 10:03 AM IST

3 Min Read
कोरबा: नगरसेना कोरबा में पदस्थ जवानों ने मंगलवार को फिर अपने कमांडेंट को हटाने की मांग करते हुए आक्रोश व्यक्त किया. कमांडेंट कार्यालय के परेड ग्राउंड में लगभग 60 की संख्या में एकत्रित जवानों ने कमांडेंट के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.

लगातार प्रताड़ना का आरोप

जिला सेनानी में बतौर नगर सैनिक सेवा दे रहे जवानों का कहना है कि वे लगातार समस्याओं से घिरे हुए हैं. उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं. जिला सेनानी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए नगर सैनिकों ने उनके ट्रांसफर की मांग की. नगर सैनिकों ने कहा कि कमांडेंट उनसे मजदूर जैसा काम ले रहे हैं. अधिकारियों के घरों में उनसे खाना पकाने से लेकर बर्तन कपड़ा, धोने जैसे काम करने पड़ते है.

कोरबा नगर सैनिकों का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

नगर सैनिकों ने आरोप लगाया कि उनकी सेवा पुस्तिका खराब किये जाने का प्रयास किया जा रहा है. ताकि 3 साल बाद उन्हें जो सुविधाएं दी जाना है, उसे रोका जाए. उन्होंने कहा कि 3 साल बाद जो सुविधाएं मिलनी हैं यदि वह नहीं मिलेगी तो नगर सैनिक परेशान होकर आएंगे और फिर पैसे वसूलने का मौका मिलेगा.

NAGAR SENA BAWAL KORBA
कोरबा में नगर सैनिकों का बवाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

तहसीलदार और एसपी से बताई अपनी पीड़ा

नगर सैनिकों के प्रदर्शन की सूचना पाकर तहसीलदार और नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा मौके पर पहुंचे. उनसे बात करते हुए जवानों ने फिर दोहराया की कोरबा में पदस्थ कमांडेंट को हटाने की उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया. इसलिए वह पुनः आंदोलन के मूड में हैं. बीते दिसंबर में भी वह जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं, मांग नहीं पूरी होने पर नगर सैनिक आक्रोश में हैं.

1 महीने पहले नगर सेनानियों ने आंदोलन किया था. जिसपर कार्रवाई नहीं हुई है और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है. इसको लेकर इन्होंने फिर से आंदोलन किया है. उनकी मांग है कि कमांडेंट को हटाया जाए. जिसके कारण वह परेशान हो रहे हैं. तो इसे ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है-बजरंग साहू, तहसीलदार कोरबा

नवंबर दिसंबर में दो बार हो चुका है जमकर बवाल

पिछले वर्ष के नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में कमांडेंट के खिलाफ जमकर दो बार प्रदर्शन हो चुका है. कुछ अधिकारियों को भी मौके पर आना पड़ा था. उनके सामने भी जवानों ने अपना दर्द बयां किया था. खास तौर पर महिला होमगार्ड ने भी अभद्र शब्दों से संबोधित करने का आरोप लगाया था. उस दौरान उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि जांच प्रतिवेदन शासन को भेजेंगे. जिसके बाद ठोस कार्रवाई होगी. लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके कारण महिला और पुरुष दोनों ही श्रेणी के होमगार्ड में आक्रोश है. आंदोलन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर सभी नगर सैनिक मंगलवार को एक बार फिर धरने पर थे और जमकर आक्रोश व्यक्त किया.

