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गांजा तस्कर निकला नगर सैनिक, पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

धमतरी: मादक पदार्थों की तस्करी का लंबे वक्त से गढ़ रहा है धमतरी जिला. बड़ी मात्रा में गांजे की तस्करी ओडिशा के बार्डर एरिया से यहां होती है. आए दिन यहां पुलिस की नाकेबंदी और छामेमारी में गांजा तस्कर पकड़े जाते हैं, बावजूद इसके नशे का कारोबार घटने के बजाए बढ़ता ही जा रहा है. इस साल अप्रैल के महीने में गांजा बिक्री के खिलाफ चलाए गए अभियान में एक नगर सैनिक पकड़ा गया था. जांच के दौरान से सिद्ध हुआ कि नगर सैनिक गांजे की तस्करी में लिप्त रहा है. उसकी संलिप्तता जाहिर होने के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

नगर सैनिक निकला गांजा तस्कर

मगरलोड पुलिस के मुताबिक 14 अप्रैल 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) और 29 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था. इस प्रकरण में पहले ही 1.660 किलोग्राम अवैध गांजा, नगद राशि और मोबाइल फोन सहित कुल 89 हजार 930 रुपये की सामग्री जब्त कर पति-पत्नी आरोपी लाभाराम कुर्रे और सुशीला बाई कुर्रे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

पुलिस द्वारा मामले की गहन विवेचना, तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई. इस दौरान मामले में एक और आरोपी की भूमिका सामने आई. जांच में पता चला कि ग्राम पाहन्दा निवासी महेश सिन्हा, जो नगर सैनिक के रूप में कार्यरत है, अवैध गांजा कारोबार से जुड़ा हुआ था और उसकी इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका रही है. पुलिस ने आरोपी की लगातार निगरानी की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया.

