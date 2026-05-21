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आस्था की डगर : धर्म के जयघोष के साथ शुरू हुई नगर परिक्रमा , उमड़ा जनसैलाब , श्रद्धालु करेंगे 25 किमी पदयात्रा

अधिक मास के मौके पर सुबह 5 बजे सदर बाजार स्थित हनुमान मंदिर से साधु-संतों के सानिध्य में धार्मिक नगर परिक्रमा शुरू हुई.

मंहत खुशालगिरी महाराज ॐ ध्वज दिखाकर हनुमान मंदिर से किया प्रारंभ
मंहत खुशालगिरी महाराज ॐ ध्वज दिखाकर हनुमान मंदिर से किया प्रारंभ (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 8:28 AM IST

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Updated : May 21, 2026 at 8:58 AM IST

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बाड़मेर : गुरुवार को पुरुषोत्तम अधिक मास के पावन अवसर बाड़मेर भक्ति, श्रद्धा और सनातन संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला. अलसुबह शहर के सदर बाजार स्थित हनुमान मंदिर से नगर परिक्रमा का आगाज हुआ. यह धार्मिक परिक्रमा गंगागिरी मठ के महंत श्रीश्री 1008 खुशाल गिरी महाराज के पावन सानिध्य में विधिवत रूप शुरू हुई. जिसमें हजारों की संख्या में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के शामिल हुए जो कि भगवान के जयकारों और भजन-कीर्तन के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए 25 किलोमीटर की पद यात्रा करके शाम 5 बजे के आसपास पुनः हनुमान मंदिर पहुंचेगी.

कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी हरिसिंह राठौड़ ने बताया कि पुरुषोत्तम अधिक मास के उपलक्ष्य में आयोजित यह नगर परिक्रमा धार्मिक आस्था का प्रतीक है. जिसके चलते नगर परिक्रमा को लेकर पूरे बाड़मेर में उत्साह का माहौल बना हुआ है. उन्होंने कहा कि गुरुवार प्रातः हनुमान मंदिर सदर बाजार से संत- महात्माओं के पावन सानिध्य में नगर परिक्रमा बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ हुई है, जो कि नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए दोपहर बाद पुनः हनुनाम मन्दिर पहुंचकर संपन्न होगी.

नगर परिक्रमा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

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नगर परिक्रमा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए महंत खुशालगिरी महाराज ने बताया कि बाड़मेर में पिछले 65 वर्षों से इस धार्मिक परंपरा का आयोजन निरंतर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और लोक आस्था का जीवंत उत्सव है. उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम मास जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, सनातन धर्म में इसे भगवान का सबसे अधिक प्रिय मास माना जाता है. यह मास स्वयं भगवान का प्रतीक है जिसमें सूर्य की किरणें, चंद्रमा की चांदनी, पंच भूत समेत सम्पूर्ण सृष्टि और सृष्टि का कण कण भगवान मय हो जाता है और परमपिता परमेश्वर की आराधना करती है. शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में किया गया जप, तप, दान पुण्य का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है. जिसके चलते सनातन धर्म में पुरषोत्तम मास का अत्यधिक महत्व है और इसे सबसे पवित्र मास माना जाता है। हर तीन साल बाद अधिक मास में नगर परिक्रमा होती है.

नगर परिक्रमा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब
नगर परिक्रमा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)

कमेटी के कोषाध्यक्ष बंशीलाल ने बताया कि सुबह 5 बजे नगर परिक्रमा हनुमान मंदिर से शुरू हुई है. यात्रा चोहटन चौराहा, गडरा रोड़, रावलों की ढाणी, पहाड़ी के पीछे से होती हुई करीब 8 बजे गोपाल गौशाला पहुंचेगी. यहां एक घंटे के विश्राम के पश्चात पुनः 9 बजे यात्रा शुरू होगी जो हिंगलाज माता मंदिर, नए बिजलीघर, इंद्रा कालोनी, बलराम प्रजापत के घर के सामने से जैसलमेर रोड, आरटीओ ऑफिस होते हुए 11 बजे शिवशक्ति धाम जसदेर पहुंचेगी. शिवशक्ति धाम में सांय 4 बजे तक विश्राम व भोजन का समय रहेगा.

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कमेटी के मंत्री किशोर भार्गव ने बताया कि परिक्रमा का मुख्य ठहराव स्थल जसदेर धाम रहेगा, जहां श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. उन्होंने बताया कि इस दौरान पोकरण विधायक श्रीश्री 1008 महंत प्रतापपुरी महाराज, गंगागिरी मठ के महंत श्रीश्री 1008 खुशाल गिरी महाराज समेत कई साधु संतों के सानिध्य में अधिक मास की कथा, भजन कीर्तन आदि का आयोजन किया जाएगा तथा नगर परिक्रमा में सहयोग दाताओं का सम्मान भी होगा. शाम 4 बजे यात्रा पुनः प्रारंभ होकर सिणधरी चौराहे से होती हुई श्री बालाजी मंदिर पर संपन्न होगी. यहां पर श्रद्धालुओ में प्रसाद वितरण के साथ ही नगर परिक्रमा पूर्ण होगी.

बाड़मेर में अलसुबह से शुरू हुई पावन नगर परिक्रमा
बाड़मेर में अलसुबह से शुरू हुई पावन नगर परिक्रमा (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)

कमेटी सचिव गिरीश मथराणी ने बताया कि आयोजक कमेटी ने गर्मी के मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं से पानी की बोतल, छाता और आवश्यक वस्तुएं साथ रखने की सलाह दी है. साथ ही सभी से परिक्रमा के दौरान अनुशासन बनाए रखने और मुख्य मार्गों पर व्यवस्थित रूप से चलने की अपील की गई है. पुलिस प्रशासन द्वारा नगर परिक्रमा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

Last Updated : May 21, 2026 at 8:58 AM IST

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