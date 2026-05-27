ETV Bharat / state

कार्यालय में शराब बोतल के साथ दिखे नगर पंचायत CMO, बेमेतरा कलेक्टर ने कहा- जांच रिपोर्ट मिली, कार्रवाई के लिए शासन को भेज रहे

बेमेतरा जिले के दाढ़ी नगर पंचायत CMO का वीडियो वायरल, SDM ने 24 घंटे में जवाब के लिए भेजा नोटिस

Nagar Panchayat CMO Viral Video
कार्यालय में शराब बोतल के साथ दिखे नगर पंचायत सीएमओ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 27, 2026 at 2:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेमेतरा: जिले के दाढ़ी नगर पंचायत के CMO आर के ध्रुव का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने कार्यालय में ही शराब को बोतल के साथ नजर आ रहे हैं. इस वायरल वीडियो के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए बेमेतरा के एसडीएम प्रकाश भारद्वाज ने दाढ़ी सीएमओ को इस मामले में शराब की बोतल और नेम प्लेट का जिक्र करते हुए नोटिस जारी किया है.

बेमेतरा जिले के दाढ़ी नगर पंचायत CMO का वीडियो वायरल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विवादों को लेकर सुर्खियों में है दाढ़ी नगर पंचायत

SDM ने 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा है. वहीं कलेक्टर ने भी मामले में जांच और कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं. गौरतलब है कि दाढ़ी नगर पंचायत अपने कार्य को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है. यहां के कई निर्माण कार्य पूरे नहीं हो रहे. अधूरे निर्माण के लिए लगातार यह नगर पंचायत विवादों में रहा है.

Nagar Panchayat CMO Viral Video
बेमेतरा कलेक्टर ने कहा- जांच रिपोर्ट मिली, कार्रवाई के लिए शासन को भेज रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन

बताया जा रहा है कि इस कार्यालय में सूचना के अधिकार नियम की धज्जियां उड़ाई जाती है. लोगों को जानकारी नहीं दी जाती. वहीं पहले भी फर्नीचर खरीदी के नाम पर लाखों के घोटाले की जांच अभी भी जारी है. इस बीच अब एक नया मामला सामने आया है जिसमें दाढ़ी नगर पंचायत के सीएमओ आर के ध्रुव शराब बोतल के साथ दिख रहे हैं. वे नगर पंचायत कार्यालय में ही रहते हैं और यह वीडियो वहीं से वायरल हुया है.

सोशल मीडिया से वीडियो मिला है, जिसमें ऑफिस में ही वे शराब बोतलों के साथ दिखे हैं, शुरुआती जांच और बयान में पुष्टि भी हुई है कि वो शराब का सेवन कर के आते हैं- प्रकाश भारद्वाज, SDM, बेमेतरा

नगर पंचायत दाढ़ी के CMO के आचरण को लेकर हमें शिकायत मिली है. पहले भी निर्माण कार्य की जांच की भी शिकायत मिली थी तो इन सब को मिलाकर शासन को हम कार्रवाई करने की रिपोर्ट भेज रहे हैं- प्रतिष्ठा ममगाई, कलेक्टर बेमेतरा

आगे की कार्रवाई जारी

इस मामले में अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि सीएमओ एवं तहसीदार को जांच के आदेश दिए गए हैं जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है आगे की कार्रवाई जारी है. वहीं कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने कहा कि इस मामले में सूचना मिलते ही तहसीलदार एसडीएम को जांच के आदेश दिये गये हैं. बयान लेने कहा गया है, अब तक सभी मामलों को लेकर शासन को जानकारी भेज रहे हैं.

बेमेतरा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, साजा में रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार
बेमेतरा के आनंदगांव में 18 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, PCC चीफ को लेकर अरुण साव का कांग्रेस पर तंज
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध, कांग्रेस का बेमेतरा में प्रदर्शन

TAGGED:

CMO VIRAL VIDEO WITH LIQUOR BOTTLE
BEMETARA COLLECTOR ACTION
शराब बोतल के साथ नगर पंचायत सीएमओ
शराब बोतल वायरल वीडियो
NAGAR PANCHAYAT CMO VIRAL VIDEO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.