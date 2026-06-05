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दफ्तर में जाम छलकाना पड़ा भारी, दाढ़ी नगर पंचायत सीएमओ निलंबित

भारी वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते भी सीएमओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

Bemetara CMO Suspend
बेमेतरा सीएमओ निलंबित (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 12:23 PM IST

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बेमेतरा: बेमेतरा जिले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है. दाढ़ी नगर पंचायत के प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) रमेश कुमार ध्रुव को शासन ने गंभीर कदाचार और भारी वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. सोशल मीडिया पर दफ्तर के भीतर शराब की बोतल के साथ उनका एक वीडियो वायरल होने के बाद यह कड़ा एक्शन लिया गया है. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, रमेश कुमार ध्रुव (मूल पद: राजस्व उप निरीक्षक) के खिलाफ प्राथमिक जांच में कई गंभीर शिकायतें सही पाई गई हैं.

दफ्तर बना 'मयखाना', वायरल हुआ था वीडियो

यह पूरा मामला तब गरमाया जब दाढ़ी नगर पंचायत के सीएमओ आरके ध्रुव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. इस वीडियो में वह अपने ही शासकीय कार्यालय के कक्ष में टेबल पर नेम प्लेट और शराब की बोतल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे थे. वीडियो सामने आते ही बेमेतरा एसडीएम प्रकाश भारद्वाज ने मामले का संज्ञान लिया और अधिकारी को 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने का कड़ा नोटिस थमाया. कलेक्टर के निर्देश पर हुई त्वरित जांच के बाद आखिरकार शासन ने गाज गिरा दी.

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दाढ़ी नगर पंचायत के प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी का सस्पेंशन आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

विकास कार्यों में भ्रष्टाचार, M-30 मानक पर फेल हुई सड़क

निलंबन आदेश के अनुसार, सीएमओ पर केवल अशोभनीय आचरण ही नहीं, बल्कि विकास कार्यों में बड़े भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं. नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 में बनाई गई सीसी रोड की गुणवत्ता की जब तकनीकी जांच की गई, तो वह निर्धारित M-30 मानक से बेहद कमजोर और घटिया स्तर की पाई गई. इसके अलावा, शासकीय बैठकों को ठेंगा दिखाते हुए वे समय-सीमा की बैठकों से बिना किसी सूचना के लगातार नदारद रहते थे.

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दाढ़ी नगर पंचायत के सीएमओ (ETV Bharat Chhattisgarh)

नियमों का उल्लंघन और दुर्ग अटैचमेंट

छत्तीसगढ़ शासन ने इन कत्यों को 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3' का स्पष्ट उल्लंघन माना है. इसे गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखते हुए अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है.निलंबन की इस अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है, जहा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. शासन ने संबंधित उच्च अधिकारियों को इस पूरे मामले में तय समय-सीमा के भीतर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं. बता दें कि दाढ़ी नगर पंचायत लंबे समय से अधूरे निर्माण कार्यों और लेट-लतीफी के कारण विवादों के घेरे में रही है.

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