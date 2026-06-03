ETV Bharat / state

नगर पंचायत उपचुनाव 2026: कांग्रेस ने उठाए ईवीएम पर सवाल, पुनर्मतदान की मांग

कांग्रेस ने कहा, भविष्य में शक और शुबहा न हो इसके लिए ईवीएम की जगह बैलेट से वोट डाले जाएं.

NAGAR PANCHAYAT BY ELECTION 2026
पुनर्मतदान की मांग की (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: नगर पंचायत सहसपुर लोहारा अध्यक्ष पद के लिए 1 जून को मतदान कराया गया. उपचुनाव के नतीजे अब कल आने वाले हैं. नतीजों से पहले कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं. प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने कहा कि हम मतदान प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, हम राज्य निर्वानच आयोग से पुनर्मतदान की मांग करते हैं.

कांग्रेस ने की ईवीएम मशीनों के बदले जाने की शिकायत

कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि मतदान केंद्रों में भेजी गई ईवीएम मशीनों के नंबर और मतदान के बाद जमा कराई गई मशीनों के नंबरों में अंतर मिला है. कांग्रेस का का कहना है कि इस संबंध में मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

पुनर्मतदान की मांग की (ETV Bharat)

पार्टी ने पुनर्मतदान की मांग की

पुनर्मतदान की मांग कर रही कांग्रेस का का दावा है, ''शिकायतों की निष्पक्ष जांच नहीं होने से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे.''
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि उनके आरोपों की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. कांग्रेस ने कहा कि भविष्य में किसी तरह का शक और शुबहा नहीं रहे इसके लिए ईवीएम की जगह बैलेट से वोट डाले जाने चाहिए.

चुनाव से पहले वोटिंग सेंटर पर जो ईवीएम मशीनों के नंबर भेजे गए थे, जमा करने के बाद वो नंबर वहां पर नहीं मिले. हमने लिखित शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी है, अभी तक हमारी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है: नवीन जायसवाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष

ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव की मांग

कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही प्रभावित करने की कोशिश शुरू कर देती है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रत्याशी और पार्षद की खरीद फरोख्त की कोशिश हो चुकी है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष के आरोपों पर बीजेपी की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इस संबंध में कुछ नहीं कहा है.

छत्तीसगढ़ में 27 हजार से ज्यादा पेंशनधारी परेशान, केंद्र की राशि अटकी तो शुरू हुआ DLC सत्यापन का काम

महतारी वंदन योजना: हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य, 2 हजार लोगों का योजना से कटा नाम

मौसम की मार और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, छत्तीसगढ़ को चावल खरीद पॉलिसी में सुधार पर विचार करना चाहिए

TAGGED:

SAHASPUR LOHARA NAGAR PANCHAYAT
KAWARDHA
KABIRDHAM
DIST CONGRESS COMMITTEE KABIRDHAM
NAGAR PANCHAYAT BY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.