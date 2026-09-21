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कोटा के नगर पालिकाओं में भाजपा का क्लीन स्वीप, चारों जगह बीजेपी के अध्यक्ष निर्वाचित, जानिए बारां की स्थिति...

कोटा में अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है. जानिए बारां जिले की 6 नगर निकायों की स्थिति...

Kota Nagar Palika Election
चंद्र प्रकाश सोनी, अनीता मेघवाल और निर्मल नागर (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 4:24 PM IST

5 Min Read
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कोटा/बारां: राजस्थान के कोटा में चार नगर पालिकाओं के लिए सोमवार को हुए अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है. चारों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं. इटावा में कांग्रेस की संख्या ज्यादा होने के बावजूद, कांग्रेस अध्यक्ष बनाने में असफल रही. इटावा में निर्दलीय जीत कर आईं निर्मला नागर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया था. जबकि रामगंज मंडी में भाजपा के नरेंद्र काला जीते हैं. सांगोद में चंद्रप्रकाश सोनी और सुल्तानपुर में अनीता मेघवाल चुनाव जीत अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं.

सुल्तानपुर - अनीता मेघवाल अध्यक्ष निर्वाचित : सुल्तानपुर नगरपालिका के 25 पार्षदों में 13 भाजपा और 11 कांग्रेस की जीत कर आए थे. यहां पर बहुमत का आंकड़ा भाजपा के पास था. भाजपा ने अनीता मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने मुकेश उदय राज को चुनाव लड़ाया. कांग्रेस ने एक निर्दलीय को अपने खेमे में मिल लिया. ऐसे में सोमवार को हुई वोटिंग में भाजपा को 13 और कांग्रेस को 12 वोट मिले हैं. यहां पर एक वोट से भारतीय जनता पार्टी की अनीता मेघवाल अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं. जिला अध्यक्ष भाजपा देहात प्रेम गोचर ने उन्हें बधाई दी है. वे सुल्तानपुर नगरपालिका की पहली अध्यक्ष भी हैं.

पढ़ें : कोटा में अध्यक्ष चुनाव में बवाल, सुल्तानपुर में लाठीचार्ज के बाद विधायक धरने पर बैठे, रामगंजमंडी में मंत्री की कार रोकी

रामगंजमंडी - नरेंद्र काला अध्यक्ष निर्वाचित, भाजपा का एक पार्षद नहीं आया वोट देने : रामगंज मंडी में 40 में से 24 सीटों पर बीजेपी जीत गई थी, जबकि कांग्रेस को यहां पर 14 सीटें मिली थीं. दो निर्दलीय पार्षद भी जीतकर आए थे. भाजपा ने नरेंद्र काला को चुनाव लड़ाया और कांग्रेस ने निर्विरोध पार्षद बने पवन बाबेल को लड़ाया. यहां 39 पार्षद वोटिंग करने पहुंचे थे, जिनमें भाजपा को 24 और कांग्रेस को 14 वोट मिले हैं. जबकि एक वोट खारिज हुआ है. भाजपा के पार्षद महेश श्रीवास्तव बाडेबंदी के बावजूद भी वोट डालने नहीं पहुंचे. उनकी पत्नी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी है. नरेंद्र काला निर्वाचन के बाद मदन दिलावर से मिलने पहुंचे और वहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया.

Ramganj Mandi Municipal Council Chairperson
दिलावर से आशीर्वाद लेते रामगंज मंडी नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुए नरेंद्र काला (ETV Bharat Kota)

इटावा - कांग्रेस के वोट में लगी सेंध, भाजपा की निर्मला नागर अध्यक्ष निर्वाचित : इटावा नगर पालिका में 35 वार्ड में 14 पर भाजपा और 16 पर कांग्रेस थी. जबकि पांच निर्दलीय भी जीतकर पार्षद बने थे. भाजपा ने निर्दलीय जीत कर आई निर्मला नागर को प्रत्याशी बना दिया था. ऐसे में कांग्रेस के 16 पार्षदों के बावजूद उन्हें 15 वोट ही मिले हैं, जबकि भाजपा ने 14 पार्षदों के जीतने के बावजूद 20 वोट ले लिए हैं. भाजपा बहुमत के आंकड़े से चार मत दूर थी, जबकि कांग्रेस केवल दो वोट दूर थी. इसके बावजूद बीजेपी आगे रही है. भाजपा ने निर्दलीय प्रस्ताव खेलकर अपना अध्यक्ष बना लिया है. चुनाव के दौरान इटावा में मौजूद रहे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने निर्मला नागर को बधाई दी.

पढ़ें : बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस ने 10 साल बाद की वापसी, अनिल कल्ला बने महापौर

सांगोद - भाजपा के चंद्रप्रकाश सोनी अध्यक्ष निर्वाचित : सांगोद नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया था. यहां भाजपा 20 पार्षद जीताने में कामयाब रही थी. जबकि कांग्रेस के 11 पार्षद चुनाव जीते थे. चार निर्दलीय भी यहां जीत कर आए थे. नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने चंद्र प्रकाश सोनी और कांग्रेस ने बृजमोहन रैगर को चुनावी मैदान में उतारा था. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 24 वोट मिले हैं. जबकि कांग्रेस को यहां पर 11 वोट मिले हैं. भाजपा के चंद्रप्रकाश सोनी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं.

बारां जिले की 6 नगर निकायों में 3 कांग्रेस, 2 भाजपा और 1 में आम आदमी पार्टी का बना बोर्ड : सोमवार को हुए नगर निकाय चुनावों में बारां जिले की 6 नगर निकायों में से अटरू, अंता व सीसवाली में कांग्रेस को जीत मिली है तो वहीं छाबड़ा व मांगरोल में भाजपा का बोर्ड बना है. जिले की हॉट शीट मानी जाने वाली बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी की शीतल राठौड़ सभापति बनी हैं.

Baran Nikay Chunav
आम आदमी पार्टी की शीतल राठौड़ सभापति बनीं... (ETV Bharat Baran)

मतदान के बाद आए परिणामों में सबसे पहले अंता नगर पालिका का परिणाम सामने आया, जिसमें कांग्रेस के प्रदीप नागर 1 वोट से जीत दर्ज कर पालिका अध्यक्ष बने. वहीं, अटरू में बीजेपी के कृष्ण मुरारी दिलावर को 3 मतों से हराकर कांग्रेस की निशा नेनीवाल चुनाव जीतीं और सीसवाली में कांग्रेस के पीयूष खंडेलवाल अध्यक्ष बने. छबड़ा में भाजपा की रीना सुमन व मांगरोल में बीजेपी के भूपेंद्र सुमन चेयरमैन बने. वहीं, जिले की सबसे हॉट शीट रही बारां नगर परिषद में बीजेपी व कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी की शीतल राठौड़ सभापति बनीं.

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