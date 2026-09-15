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देवरानी ने जेठानी को दी सियासी पटखनी, भाजपा से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उतरी नीतू ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया

नैनवां में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अखिलेश जैन चुनाव हार गए. इसी प्रकार वार्ड 18 में निर्दलीय प्रत्याशी एक वोट से जीत गया.

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विजेता रही देवरानी नीतू और पराजित जेठानी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 10:58 AM IST

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बूंदी: जिले की नैनवां नगर पालिका चुनाव में कई दिलचस्प और चौंकाने वाले सियासी रंग सामने आए. कहीं पार्टी के बड़े पदाधिकारी चुनाव हार गए तो कहीं निर्दलीयों ने भाजपा-कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों का गणित बिगाड़ दिया. सबसे रोचक मुकाबला वार्ड 4 में रहा, जहां देवरानी और जेठानी आमने-सामने थीं. यहां देवरानी ने जेठानी को हरा दिया. जेठानी मोनिका तीसरे स्थान पर रहीं. खास बात यह रही कि जीत के बाद जेठानी ने देवरानी को बधाई दी. दोनों ने कहा कि उनके रिश्ते की मधुरता में राजनीति आड़े नहीं आएगी.

वार्ड 4 का चुनाव शुरू से ही लोगों की नजरों में था. एक ही परिवार की दो बहुओं के अलग-अलग राजनीतिक दलों से मैदान में उतरने के कारण मुकाबला सामान्य चुनाव से अलग हो गया था. भाजपा से टिकट की उम्मीद लगाए बैठीं नीतू मारवाड़ा को जब पार्टी का टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया. दूसरी ओर कांग्रेस ने नीतू की जेठानी मोनिका मारवाड़ा को प्रत्याशी बनाया. चुनाव परिणाम आया तो देवरानी नीतू ने जीत दर्ज कर राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रत्याशियों के सामने निर्दलीय प्रत्याशी की ताकत का उदाहरण पेश कर दिया.

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देवर-भाभी दोनों को मिली हार: नैनवां में चुनाव परिणाम का एक और दिलचस्प पहलू यह रहा कि अलग-अलग वार्डों से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे देवर और भाभी दोनों को हार का सामना करना पड़ा. वार्ड 15 से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मारवाड़ा चुनाव हार गए, जबकि वार्ड 4 से कांग्रेस प्रत्याशी मोनिका मारवाड़ा को भी शिकस्त मिली. दोनों प्रत्याशियों को निर्दलीय उम्मीदवारों ने हराया.

भाजयुमो जिलाध्यक्ष तीसरे स्थान पर: वार्ड 15 में भाजपा को भी बड़ा झटका लगा. यहां भाजपा प्रत्याशी और भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अखिलेश जैन चुनाव जीतने में सफल नहीं हो सके. जैन को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा. नैनवां नगरपालिका के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के करीब आधा दर्जन प्रत्याशी तीसरे या चौथे स्थान पर रहे. इससे साफ हुआ कि कई सीटों पर मुकाबला केवल भाजपा-कांग्रेस के बीच सीमित नहीं रहा. निर्दलीय प्रत्याशियों ने मजबूती से चुनाव लड़कर दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती दी और कई जगह जीत भी दर्ज की.

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एक वोट ने तय की जीत-हार: नैनवां के वार्ड 18 में चुनावी मुकाबला इतना करीबी रहा कि सिर्फ एक वोट ने जीत और हार का फैसला कर दिया. एसटी के लिए आरक्षित इस वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश मीणा ने कांग्रेस प्रत्याशी धर्मराज मीणा को महज एक वोट से हरा दिया. सुरेश मीणा को 146 वोट, जबकि धर्मराज मीणा को 145 वोट मिले. मतगणना के दौरान दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर रही और अंतिम आंकड़ों ने मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया.

देवरानी बोली- जेठानी की जीत परिवार की जीत: परिणाम के बाद देवरानी-जेठानी ने परिवार और अपने रिश्तों के प्रति एकजुटता दिखाई. विजेता नीतू मारवाड़ा ने कहा कि दोनों में से किसी एक को जीतना था, जीत परिवार में ही रही. हमारे रिश्ते पहले भी मधुर थे, आगे भी मधुर ही रहेंगे. उधर, पराजित कांग्रेस प्रत्याशी जेठानी मोनिका मारवाड़ा ने देवरानी नीतू को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा कि सियासी हार जीत चलती रहती है. उन्होंने कहा कि उन दोनों देवरानी-जेठानी में पहले भी लगाव था और आगे भी रहेगा.

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