ETV Bharat / state

देवरानी ने जेठानी को दी सियासी पटखनी, भाजपा से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उतरी नीतू ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया

विजेता रही देवरानी नीतू और पराजित जेठानी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जिले की नैनवां नगर पालिका चुनाव में कई दिलचस्प और चौंकाने वाले सियासी रंग सामने आए. कहीं पार्टी के बड़े पदाधिकारी चुनाव हार गए तो कहीं निर्दलीयों ने भाजपा-कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों का गणित बिगाड़ दिया. सबसे रोचक मुकाबला वार्ड 4 में रहा, जहां देवरानी और जेठानी आमने-सामने थीं. यहां देवरानी ने जेठानी को हरा दिया. जेठानी मोनिका तीसरे स्थान पर रहीं. खास बात यह रही कि जीत के बाद जेठानी ने देवरानी को बधाई दी. दोनों ने कहा कि उनके रिश्ते की मधुरता में राजनीति आड़े नहीं आएगी. वार्ड 4 का चुनाव शुरू से ही लोगों की नजरों में था. एक ही परिवार की दो बहुओं के अलग-अलग राजनीतिक दलों से मैदान में उतरने के कारण मुकाबला सामान्य चुनाव से अलग हो गया था. भाजपा से टिकट की उम्मीद लगाए बैठीं नीतू मारवाड़ा को जब पार्टी का टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया. दूसरी ओर कांग्रेस ने नीतू की जेठानी मोनिका मारवाड़ा को प्रत्याशी बनाया. चुनाव परिणाम आया तो देवरानी नीतू ने जीत दर्ज कर राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रत्याशियों के सामने निर्दलीय प्रत्याशी की ताकत का उदाहरण पेश कर दिया. पढ़ें: निकाय चुनाव 2026: बूंदी के नैनवां में देवरानी vs जेठानी, घर में रिश्ता, चुनाव में टक्कर, 952 वोटर तय करेंगे जीत देवर-भाभी दोनों को मिली हार: नैनवां में चुनाव परिणाम का एक और दिलचस्प पहलू यह रहा कि अलग-अलग वार्डों से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे देवर और भाभी दोनों को हार का सामना करना पड़ा. वार्ड 15 से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मारवाड़ा चुनाव हार गए, जबकि वार्ड 4 से कांग्रेस प्रत्याशी मोनिका मारवाड़ा को भी शिकस्त मिली. दोनों प्रत्याशियों को निर्दलीय उम्मीदवारों ने हराया.