ETV Bharat / state

Nagar Nikay Result 2026: अजमेर नगर निगम में भाजपा को झटका, 80 में से 32 पर सिमटी, कांग्रेस 37 जीती, निर्दलीयों से साध रहे संपर्क

अजमेर में उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को ज्यादा सीटें मिली है, जबकि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से मतदाताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी.

Nagar Nikay Result 2026
परिणामों पर विचार विमर्श करते कांग्रेस नेता (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 3:25 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: अजमेर नगर निगम चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है. 80 वार्डों में से महज 32 सीट पर भाजपा जीती है, जबकि गत वर्ष 48 सीटें भाजपा को मिली थीं. नगर निगम में 36 वर्षों से लगातार भाजपा का बोर्ड है. इस बार भाजपा को निराशा लगी है. बोर्ड बनाने के लिए 41 सीटें जीतना जरूरी है. ऐसे में भाजपा का बोर्ड बनाना अब मुश्किल है. परिणाम से कांग्रेस काफी उत्साहित है. कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं, जबकि 11 निर्दलीय हैं. ऐसे में कांग्रेस को बोर्ड बनाने के लिए 4 सीटों की जरूरत है. कांग्रेस और भाजपा निर्दलीय जीते प्रत्याशियों से संपर्क में जुट गए हैं.

चुनाव में भाजपा के लिए इस बार महंगाई और यूजीसी का मुद्दा मुश्किल बन गया. अजमेर उत्तर और दक्षिण के विधायकों से टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ताओं में हुई नाराजगी परिणाम के रूप में भाजपा को झेलनी पड़ रही है. सबसे ज्यादा सीटें भाजपा को अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से मिली हैं, जबकि अजमेर दक्षिण से भाजपा को बड़ा झटका लगा है. यहां से कांग्रेस की सीटें ज्यादा आई हैं. परिणाम के आंकड़ों को देखें तो अजमेर नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र की 39 सीटों में से भाजपा को 23, कांग्रेस को 13 और निर्दलीय को चार सीटें मिली हैं, जबकि अजमेर दक्षिण से कांग्रेस को 24, भाजपा को 9 और निर्दलीय को 7 सीटें मिली हैं.

पढ़ें: राजस्थान के 309 निकायों के 10,167 वार्डों के नतीजे, वोटों की गिनती जारी, जयपुर में पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल हारी

भाजपा व कांग्रेस के कई दिग्गज धराशायी: चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के कई दिग्गज धराशायी हो गए हैं. भाजपा के पूर्व सभापति और भाजपा के दिग्गज नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत उर्फ लाला बना की पत्नी मधु शेखावत चुनाव हार गई हैं. मधु शेखावत भाजपा से मेयर पद की दावेदार थीं. भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव चुनाव हार गई हैं. इसी तरह भाजपा से बगावत करके वासुदेव देवनानी के गृह क्षेत्र के वार्ड में उन्हीं को चुनौती देने वाले पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत की पत्नी हेमा गहलोत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव हार गई हैं. हेमा वार्ड 4 से चुनाव लड़ी थीं. दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने यहां अपना उम्मीदवार ही नहीं उतार कर हेमा गहलोत को ही समर्थन दिया था.

ये नेता भी हारे: कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल भी चुनाव हार गए हैं. वार्ड 1 से पिछली बार भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी जमानत जब्त हुई थी. इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. वार्ड 36 से भाजपा के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शेखावत चुनाव हार गए. वार्ड 56 से कांग्रेस के दिग्गज नेता समीर शर्मा की पत्नी शिवांगी शर्मा चुनाव हार गई हैं. कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश शर्मा के भांजे समीर शर्मा हैं. कांग्रेस का बोर्ड बनने की स्थिति में शिवांगी शर्मा कांग्रेस की प्रबल मेयर की दावेदार मानी जा रही थीं. इसी तरह वार्ड 46 से कांग्रेस प्रत्याशी मोक्ष कोली हार गए हैं, यह अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही द्रौपदी कोली के भतीजे हैं.

यह भी पढ़ें: Rajasthan Nikay Chunav Results : जयपुर नगर निगम के नतीजों पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, नेताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस के ये बागी जीते: कैलाश कोमल, सूफिया कुरैशी, विनोद कुमार और अजहर खान

कांग्रेस में ये हैं मेयर पद की यह हैं दावेदार: कांग्रेस में मेयर पद के लिए अब रश्मि हिंगोरानी, रश्मि शर्मा, काजल यादव, आशा तुनवाल, भावना चौहान और बबीता नियर मेयर पद की दावेदार हैं.

भाजपा में मेयर पद की दावेदार: अनामिका शर्मा, मोनिका जैन, रंजना सोनी, तरुण गोयल, नलिनी शर्मा और ज्योति मिश्रा मेयर.

छठी बार जीते सुनील केन: नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस एवं निर्दलीय जीते हुए उम्मीदवारों में से सबसे वरिष्ठ पार्षद सुनील केन हैं. सुनील केन छठी बार कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, वहीं एक बार उनकी पत्नी नीता केन भी कांग्रेस से पार्षद रह चुकी हैं.

देवनानी की बची साख, भदेल अपना वार्ड हारीं: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर से विधायक हैं और वार्ड चार के मतदाता हैं. देवनानी ने अपना वार्ड बचा लिया है, जबकि इस वार्ड पर सरकार की भी पूरी नजर थी. वहीं कांग्रेस भी लगातार इस वार्ड पर नजरें जमाए हुए थी. इधर, अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल अपना वार्ड 45 नहीं बचा पाईं. पिछली बार की तरह इस बार भी भदेल अपना वार्ड हार गईं. यहां से कांग्रेस के ऋषि बंसीवाल चुनाव जीते हैं.

किशनगढ़ नगर परिषद में भाजपा जीती: यहां 60 वार्डों में से भाजपा 29, कांग्रेस को 21 और निर्दलीय को 10 सीटें मिली हैं. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से आते हैं और भाजपा के टिकट वितरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी.

पुष्कर में भाजपा का सभापति बनना तय: पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र की 25 सीट के चुनाव कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहे हैं. यहां भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है. कैबिनेट मंत्री एवं पुष्कर से विधायक सुरेश सिंह रावत का पूरा दखल इस बार टिकट वितरण में रहा है. यहां कांग्रेस को चार सीट मिली है, जबकि भाजपा 19 एवं दो निर्दलीय को सीट मिली है.

सरवाड़ में भाजपा का अध्यक्ष बनना तय: सरवाड़ नगर पालिका में 25 सीटें हैं. इनमें कांग्रेस की 10 और भाजपा की 15 सीटें हैं. यहां भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है. ऐसे में भाजपा का बोर्ड बनना तय है.

यह भी पढ़ें: निकाय चुनाव 2026 परिणाम: पूर्व सीएम वसुंधरा के गढ़ झालावाड़ में हारी भाजपा, जिले में आठ में से पांच पर कांग्रेस को बढ़त

केकड़ी में कांग्रेस बहुमत के करीब: केकड़ी नगर परिषद के 40 वार्डों में कांग्रेस ने 20 सीटें हासिल की हैं, जबकि भाजपा को 18, कांग्रेस को 20 और दो आरएलपी के उम्मीदवार जीते हैं. पूर्व सभापति अनिल मित्तल के कांग्रेस में आने के बाद यहां कांग्रेस को जीवनदान मिला. पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. रघु शर्मा की साख यहां दांव पर लगी हुई थी. वहीं सीएम भजनलाल शर्मा के करीबी केकड़ी से विधायक शत्रुघ्न गौतम भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं दिला पाए .

इन पालिकाओं में पहली बार हुए चुनाव: टांटोटी नगर पालिका के चुनाव में 20 वार्डों में से भाजपा ने 14 वार्डों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस के हाथ केवल छह वार्ड लगे हैं. नगर पालिका में यहां भाजपा का अध्यक्ष बनना तय है. सांवर नगर पालिका में 20 में से 15 वार्डों में भाजपा ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस के खाते में केवल पांच वार्ड आए हैं. सांवर नगर पालिका कांग्रेस की देन है. पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. रघु शर्मा सांवर से आते हैं. अपने गृह क्षेत्र की नगर पालिका में कांग्रेस को डॉ. शर्मा बहुमत नहीं दिला पाए.

निर्दलीय के हाथ में कांग्रेस-भाजपा की पतवार: पीसांगन नगर पालिका क्षेत्र के 25 वार्डों में भी दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले हैं. यहां कांग्रेस और भाजपा दोनों ही स्पष्ट बहुमत में नहीं हैं. दोनों की नाव की पतवार निर्दलीयों के हाथ में है. यहां बोर्ड बनाने के लिए भाजपा को दो और कांग्रेस को तीन पार्षदों की जरूरत है. परिणाम के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां भाजपा को 9, कांग्रेस को 8 और निर्दलीय को 8 वार्ड मिले हैं.

TAGGED:

AJMER NAGAR NIGAM RESULTS
AJMER NORTH SOUTH ASSEMBLY RESULTS
KISHANGARH PUSHKAR SARWAR RESULT
KEKRI PISANGAN SAWAR TANTOTI RESULT
NAGAR NIKAY RESULT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.