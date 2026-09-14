ETV Bharat / state

Nagar Nikay Result 2026: अजमेर नगर निगम में भाजपा को झटका, 80 में से 32 पर सिमटी, कांग्रेस 37 जीती, निर्दलीयों से साध रहे संपर्क

परिणामों पर विचार विमर्श करते कांग्रेस नेता ( ETV Bharat Ajmer )