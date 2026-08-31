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Nikay Chunav 2026: आज नामांकन का आखिरी दिन, BJP ने प्रत्याशियों को फोन पर बताया नाम, पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को भी मिला टिकट

जयपुर : प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. चुनावी दंगल में बढ़त बनाने और संभावित भीतरघात को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस बार प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक मंचों पर जारी करने के बजाय सीधे चयनित उम्मीदवारों को फोन कर टिकट मिलने की जानकारी दी है. प्रदेश के सभी 309 नगर निकायों के लिए प्रभारियों को सिंबल और गोपनीय नाम सौंप दिए गए हैं, जिसके बाद प्रभारी सीधे प्रत्याशियों से संपर्क साध रहे हैं.

जयपुर नगर निगम के प्रत्याशियों को लेकर रविवार देर रात तक रायशुमारी का दौर चला. राजधानी के वार्डों में टिकट वितरण को लेकर पार्टी ने स्थानीय संगठन और वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लिया. इसके बाद नामों को अंतिम रूप देकर प्रत्याशियो को देर रात से फोन कर टिकट मिलने की सूचना दी गई. 31 अगस्त यानी आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है. जयपुर नगर निगम के कई प्रमुख वार्डों में उम्मीदवारों को फोन पर हरी झंडी मिल चुकी है.

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नाराजगी और बगावत के चलते बनी रणनीति : प्रत्याशियों की अधिकृत सूची सार्वजनिक होने के बाद संभावित नाराजगी, विरोध और बगावत को देखते हुए भाजपा ने यह तरीका अपनाया है. टिकट नहीं मिलने वाले दावेदारों और उनके समर्थकों की नाराजगी को पार्टी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन या विरोध का रूप लेने से रोकना भी इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पिछले दिनों लगातार तीन दिन तक संभागवार बैठकें चली थीं. इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार के साथ दिल्ली से आए पार्टी नेताओं ने भी हिस्सा लिया. प्रत्येक निकाय में जिताऊ चेहरे, स्थानीय समीकरण, संगठन के प्रति सक्रियता और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर मंथन किया गया.