Nikay Chunav 2026: आज नामांकन का आखिरी दिन, BJP ने प्रत्याशियों को फोन पर बताया नाम, पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को भी मिला टिकट
निकाय चुनाव में भाजपा ने बगावत टालने के लिए सार्वजनिक सूची के बजाय फोन पर टिकट बांटे हैं. आज नामांकन का अंतिम दिन है.
Published : August 31, 2026 at 8:04 AM IST|
Updated : August 31, 2026 at 8:16 AM IST
जयपुर : प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. चुनावी दंगल में बढ़त बनाने और संभावित भीतरघात को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस बार प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक मंचों पर जारी करने के बजाय सीधे चयनित उम्मीदवारों को फोन कर टिकट मिलने की जानकारी दी है. प्रदेश के सभी 309 नगर निकायों के लिए प्रभारियों को सिंबल और गोपनीय नाम सौंप दिए गए हैं, जिसके बाद प्रभारी सीधे प्रत्याशियों से संपर्क साध रहे हैं.
जयपुर नगर निगम के प्रत्याशियों को लेकर रविवार देर रात तक रायशुमारी का दौर चला. राजधानी के वार्डों में टिकट वितरण को लेकर पार्टी ने स्थानीय संगठन और वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लिया. इसके बाद नामों को अंतिम रूप देकर प्रत्याशियो को देर रात से फोन कर टिकट मिलने की सूचना दी गई. 31 अगस्त यानी आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है. जयपुर नगर निगम के कई प्रमुख वार्डों में उम्मीदवारों को फोन पर हरी झंडी मिल चुकी है.
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नाराजगी और बगावत के चलते बनी रणनीति : प्रत्याशियों की अधिकृत सूची सार्वजनिक होने के बाद संभावित नाराजगी, विरोध और बगावत को देखते हुए भाजपा ने यह तरीका अपनाया है. टिकट नहीं मिलने वाले दावेदारों और उनके समर्थकों की नाराजगी को पार्टी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन या विरोध का रूप लेने से रोकना भी इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पिछले दिनों लगातार तीन दिन तक संभागवार बैठकें चली थीं. इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार के साथ दिल्ली से आए पार्टी नेताओं ने भी हिस्सा लिया. प्रत्येक निकाय में जिताऊ चेहरे, स्थानीय समीकरण, संगठन के प्रति सक्रियता और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर मंथन किया गया.
आज नामांकन का अंतिम दिन : नगरीय निकाय चुनाव के तहत 31 अगस्त यानी आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है. समय बेहद कम होने के कारण पार्टी ने सभी प्रत्याशियों को बिना वक्त गंवाए सीधे नामांकन केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया है. प्रक्रिया में कोई तकनीकी या कानूनी अड़चन न आए, इसके लिए भाजपा ने करीब 150 लीगल एडवाइजर्स (कानूनी सलाहकारों) की एक मजबूत टीम तैनात की है. यह कानूनी टीम प्रत्याशियों के हलफनामे, दस्तावेज जांच और पर्चा भरने में मौके पर ही मदद कर रही है.
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जयपुर के इन प्रमुख चेहरों को मिला मौका : -
- वार्ड 110 : पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल
- वार्ड 112 : पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कोठारी
- वार्ड 107: महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी
- वार्ड 89: भवानी सिंह राजावत
- वार्ड 88: धीरज पांड्या की पत्नी
- वार्ड 99: पूर्व प्रदेश मंत्री रणजीत सोडाला की पत्नी
- वार्ड 91: विनोद यादव
- वार्ड 97: शशि शर्मा
- वार्ड 104: ज्ञानचंद खण्डेलवाल
- वार्ड 23: विकास बारहट
- वार्ड 13: दीपक शर्मा
- वार्ड 22: वीरेंद्र सिंह
- वार्ड 10: नरेंद्र सिंह
- वार्ड 12: राजेन्द्र करोडिया
- वार्ड 21: अजय सिंह
- वार्ड 38 : गणेश नारायण जाट
- वार्ड 39 : भंवर लील
- वार्ड 40 : सुनील गंगवाल
- वार्ड 41 : दयाल सिंह भाकर
- वार्ड 42 : अशोक राव तानी
- वार्ड 43 : शैलेंद्र भार्गव
- वार्ड 44 : नवीन भंडारी
- वार्ड 45 : जसवंत बैरवा
- वार्ड 46 : मनोज पांडे
- वार्ड 47 : दीपा नाथावत
- वार्ड 48 : सिद्धार्थ टोंदवाल
- वार्ड 49 : मुकेश काका
- वार्ड 50 : पहलाद चावला
- वार्ड 51 : महेंद्र छिपा
- वार्ड 52 : पूरन माली
- वार्ड 54 : कमल किशोर शर्मा
- वार्ड 56 : रेखा सैनी
- वार्ड 57 : गिर्राज शर्मा मदाऊ
- वार्ड 58 : सरोज वर्मा