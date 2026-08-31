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नामांकन के दौरान फतेहपुर उपखंड कार्यालय के बाहर खूनी संघर्ष, 6 घायल, दो सीकर रेफर

संघर्ष के दौरान अली परिहार, दानिश, मोहम्मद खलील, अशरफ देवड़ा, मजहर और मेंजर चौहान घायल हुए हैं. इनमें से दो युवकों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए सीकर रेफर कर दिया. : महेन्द्र सिंह मीणा, कोतवाल

अचानक हुए हमले में करीब 6 लोग घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग इधर-उधर भागने लगे. घायलों को तत्काल उपचार के लिए धानुका उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया. संघर्ष के दौरान अली परिहार, दानिश, मोहम्मद खलील, अशरफ देवड़ा, मजहर और मेंजर चौहान घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि इनमें से दो युवकों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए सीकर रेफर कर दिया.

सीकर: निकाय चुनाव के नामांकन के दौरान सोमवार को फतेहपुर में उपखंड कार्यालय के बाहर खूनी संघर्ष हो गया. नामांकन दाखिल करने के लिए नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय की ओर जा रहे लोगों के साथ कुछ युवकों का विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि कुछ युवकों ने सरियों एवं धारदार हथियारों से हमला कर दिया.

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अस्पताल में भी पहुंची भीड़, पुलिस ने संभाली स्थिति : घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई. घायलों को अस्पताल लाए जाने के बाद वहां भी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए. स्थिति को देखते हुए पुलिस अस्पताल पहुंची और भीड़ को तितर-बितर कर स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस अधिकारियों ने घायलों से घटना के संबंध में जानकारी ली और उनके बयान दर्ज किए. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में लगी हुई है. पुलिस हमले में शामिल संदिग्ध युवकों की पहचान करने के साथ ही उनकी धरपकड़ के प्रयास कर रही है. घटनास्थल और अस्पताल में मौजूद लोगों से भी पुलिस घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है.

नामांकन के दौरान तनाव से मचा हड़कंप : नामांकन के दौरान उपखंड कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. इसी दौरान नारेबाजी करते हुए जा रहे लोगों और कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया. इसके बाद स्थिति बिगड़ गई. कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि हमलावरों ने सरियों और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे कई लोगों को चोटें आई हैं. घटना के बाद कुछ समय के लिए उपखंड कार्यालय के आसपास तनाव की स्थिति बन गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.