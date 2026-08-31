ETV Bharat / state

नामांकन के दौरान फतेहपुर उपखंड कार्यालय के बाहर खूनी संघर्ष, 6 घायल, दो सीकर रेफर

पुलिस हमले में शामिल संदिग्ध युवकों की पहचान करने के साथ ही उनकी धरपकड़ के प्रयास कर रही है.

उपखंड कार्यालय के बाहर खूनी संघर्ष
उपखंड कार्यालय के बाहर खूनी संघर्ष (ETV Bharat Sikar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 31, 2026 at 4:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सीकर: निकाय चुनाव के नामांकन के दौरान सोमवार को फतेहपुर में उपखंड कार्यालय के बाहर खूनी संघर्ष हो गया. नामांकन दाखिल करने के लिए नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय की ओर जा रहे लोगों के साथ कुछ युवकों का विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि कुछ युवकों ने सरियों एवं धारदार हथियारों से हमला कर दिया.

अचानक हुए हमले में करीब 6 लोग घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग इधर-उधर भागने लगे. घायलों को तत्काल उपचार के लिए धानुका उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया. संघर्ष के दौरान अली परिहार, दानिश, मोहम्मद खलील, अशरफ देवड़ा, मजहर और मेंजर चौहान घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि इनमें से दो युवकों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए सीकर रेफर कर दिया.

संघर्ष के दौरान अली परिहार, दानिश, मोहम्मद खलील, अशरफ देवड़ा, मजहर और मेंजर चौहान घायल हुए हैं. इनमें से दो युवकों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए सीकर रेफर कर दिया. : महेन्द्र सिंह मीणा, कोतवाल

पढे़ं. टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में बवाल: तिवाड़ी बोले- एक कौम की रहबर बन रही कांग्रेस, खमियाजा भुगतना पड़ेगा

अस्पताल में भी पहुंची भीड़, पुलिस ने संभाली स्थिति : घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई. घायलों को अस्पताल लाए जाने के बाद वहां भी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए. स्थिति को देखते हुए पुलिस अस्पताल पहुंची और भीड़ को तितर-बितर कर स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस अधिकारियों ने घायलों से घटना के संबंध में जानकारी ली और उनके बयान दर्ज किए. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में लगी हुई है. पुलिस हमले में शामिल संदिग्ध युवकों की पहचान करने के साथ ही उनकी धरपकड़ के प्रयास कर रही है. घटनास्थल और अस्पताल में मौजूद लोगों से भी पुलिस घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है.

नामांकन के दौरान तनाव से मचा हड़कंप : नामांकन के दौरान उपखंड कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. इसी दौरान नारेबाजी करते हुए जा रहे लोगों और कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया. इसके बाद स्थिति बिगड़ गई. कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि हमलावरों ने सरियों और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे कई लोगों को चोटें आई हैं. घटना के बाद कुछ समय के लिए उपखंड कार्यालय के आसपास तनाव की स्थिति बन गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

TAGGED:

नगर निकाय चुनाव 2026
CLASH OUTSIDE SUB DIVISIONAL OFFICE
NOMINATION IN FATEHPUR SIKAR
NAGAR NIKAY CHUNAV NOMINATION
NAGAR NIKAY CHUNAV 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.