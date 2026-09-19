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राजस्थान निकाय चुनाव 2026: बूंदी और डीडवाना कुचामन के 16 निकायों में अध्यक्ष पद की जंग, 34 प्रत्याशी मैदान में, निर्दलीय बने किंगमेकर

बूंदी/ कुचामनसिटी: प्रदेश में नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के तहत अध्यक्ष और सभापति पद के लिए सियासी संग्राम तेज हो गया है. बूंदी जिले की 8 और डीडवाना कुचामन जिले की 8 नगरीय निकायों में नाम वापसी के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है. दोनों जिलों की कुल 16 निकायों में अध्यक्ष पद के लिए 34 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. बूंदी जिले की आठ निकायों में अध्यक्ष पद के लिए कुल 17 प्रत्याशी मैदान में है. जिले में सभापति और अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है तो कहीं निर्दलीयों की भूमिका निर्णायक बन गई है. बूंदी नगर परिषद में भाजपा के भरत शर्मा और कांग्रेस के टीकम जैन में टक्कर है. इधर बूंदी जिले से करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित कुचामन डीडवाना जिले की आठ नगरीय निकायों में भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है. नाम वापसी के बाद अब अध्यक्ष पद के लिए कुल 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. कुचामन सिटी, मकराना, डीडवाना, बोरावड़, नांवा, परबतसर और खाटू खुर्द में 2-2 और लाडनूं में 3 प्रत्याशी हैं.

बूंदी में भरत शर्मा-टीकम जैन आमने-सामने: बूंदी नगर परिषद में सभापति पद के लिए भाजपा के भरत कुमार शर्मा और कांग्रेस के टीकम जैन में सीधा मुकाबला है. साठ सदस्यीय परिषद में बहुमत के लिए 31 मत चाहिए. भाजपा के 29, कांग्रेस के 20 और 11 निर्दलीय पार्षद जीते हैं. भाजपा 6 निर्दलीय साथ होने का दावा कर 35 का आंकड़ा बता रही है, जबकि कांग्रेस को 2 निर्दलीय का समर्थन मिला है और वह 22 पर है. भरत शर्मा वार्ड 27 से पहली बार पार्षद बने हैं. इस वार्ड में भाजपा के पूर्व पार्षद मुकेश माधवानी निर्दलीय थे. कांग्रेस प्रत्याशी टीकम जैन 4 बार के पार्षद हैं.

भरत शर्मा भाजपा, सभापति प्रत्याशी व टीकम जैन कांग्रेस, सभापति प्रत्याशी बूंदी. (ETV Bharat Bundi)

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केशोरायपाटन में भाजपा का पलड़ा भारी: केशोरायपाटन नगरपालिका में भाजपा की अनुराधा मलिक और कांग्रेस के तुषार शर्मा आमने-सामने हैं. 25 सदस्यीय पालिका में भाजपा के 12, कांग्रेस के 3 और 10 निर्दलीय हैं. भाजपा बहुमत से एक सीट दूर है. अनुराधा मलिक के पति स्वर्गीय भगवानदास मलिक 2005 में चेयरमैन थे, पुत्र गौरव मलिक जिला प्रवक्ता हैं. तुषार शर्मा दूसरी बार पार्षद बने हैं. यहां उपाध्यक्ष पद को लेकर भी गतिविधि तेज है.

कापरेन में 11-11 का गणित, तीन निर्दलीयों पर दांव: कापरेन नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की अनुपमा शर्मा और कांग्रेस की सुनीता अग्रवाल मैदान में हैं. 25 वार्ड में दोनों दलों को 11-11 सीटें और 3 निर्दलीय हैं. बराबर संख्याबल से चुनाव रोचक हो गया है.

इंद्रगढ़ में बीना-ऋतु की सीधी टक्कर: इंद्रगढ़ नगरपालिका में भाजपा की बीना शर्मा और कांग्रेस की ऋतु जैन में मुकाबला है. भाजपा की अंजू राजावत ने नाम वापस लिया. 20 सदस्यीय पालिका में भाजपा के 12 और कांग्रेस 8 पार्षद हैं. बीना शर्मा वार्ड 7 से 96 मतों से जीतीं, पति नीलेश शर्मा शहर मंडल अध्यक्ष रहे हैं. ऋतु जैन वार्ड 4 से 114 मतों से जीतीं, पति विशाल जैन पूर्व वाइस चेयरमैन रहे हैं.