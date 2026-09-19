राजस्थान निकाय चुनाव 2026: बूंदी और डीडवाना कुचामन के 16 निकायों में अध्यक्ष पद की जंग, 34 प्रत्याशी मैदान में, निर्दलीय बने किंगमेकर
बूंदी और कुचामन डीडवाना जिलों में निकाय प्रमुखों के चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है.
Published : September 19, 2026 at 3:14 PM IST
बूंदी/ कुचामनसिटी: प्रदेश में नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के तहत अध्यक्ष और सभापति पद के लिए सियासी संग्राम तेज हो गया है. बूंदी जिले की 8 और डीडवाना कुचामन जिले की 8 नगरीय निकायों में नाम वापसी के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है. दोनों जिलों की कुल 16 निकायों में अध्यक्ष पद के लिए 34 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. बूंदी जिले की आठ निकायों में अध्यक्ष पद के लिए कुल 17 प्रत्याशी मैदान में है. जिले में सभापति और अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है तो कहीं निर्दलीयों की भूमिका निर्णायक बन गई है. बूंदी नगर परिषद में भाजपा के भरत शर्मा और कांग्रेस के टीकम जैन में टक्कर है. इधर बूंदी जिले से करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित कुचामन डीडवाना जिले की आठ नगरीय निकायों में भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है. नाम वापसी के बाद अब अध्यक्ष पद के लिए कुल 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. कुचामन सिटी, मकराना, डीडवाना, बोरावड़, नांवा, परबतसर और खाटू खुर्द में 2-2 और लाडनूं में 3 प्रत्याशी हैं.
बूंदी में भरत शर्मा-टीकम जैन आमने-सामने: बूंदी नगर परिषद में सभापति पद के लिए भाजपा के भरत कुमार शर्मा और कांग्रेस के टीकम जैन में सीधा मुकाबला है. साठ सदस्यीय परिषद में बहुमत के लिए 31 मत चाहिए. भाजपा के 29, कांग्रेस के 20 और 11 निर्दलीय पार्षद जीते हैं. भाजपा 6 निर्दलीय साथ होने का दावा कर 35 का आंकड़ा बता रही है, जबकि कांग्रेस को 2 निर्दलीय का समर्थन मिला है और वह 22 पर है. भरत शर्मा वार्ड 27 से पहली बार पार्षद बने हैं. इस वार्ड में भाजपा के पूर्व पार्षद मुकेश माधवानी निर्दलीय थे. कांग्रेस प्रत्याशी टीकम जैन 4 बार के पार्षद हैं.
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केशोरायपाटन में भाजपा का पलड़ा भारी: केशोरायपाटन नगरपालिका में भाजपा की अनुराधा मलिक और कांग्रेस के तुषार शर्मा आमने-सामने हैं. 25 सदस्यीय पालिका में भाजपा के 12, कांग्रेस के 3 और 10 निर्दलीय हैं. भाजपा बहुमत से एक सीट दूर है. अनुराधा मलिक के पति स्वर्गीय भगवानदास मलिक 2005 में चेयरमैन थे, पुत्र गौरव मलिक जिला प्रवक्ता हैं. तुषार शर्मा दूसरी बार पार्षद बने हैं. यहां उपाध्यक्ष पद को लेकर भी गतिविधि तेज है.
कापरेन में 11-11 का गणित, तीन निर्दलीयों पर दांव: कापरेन नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की अनुपमा शर्मा और कांग्रेस की सुनीता अग्रवाल मैदान में हैं. 25 वार्ड में दोनों दलों को 11-11 सीटें और 3 निर्दलीय हैं. बराबर संख्याबल से चुनाव रोचक हो गया है.
इंद्रगढ़ में बीना-ऋतु की सीधी टक्कर: इंद्रगढ़ नगरपालिका में भाजपा की बीना शर्मा और कांग्रेस की ऋतु जैन में मुकाबला है. भाजपा की अंजू राजावत ने नाम वापस लिया. 20 सदस्यीय पालिका में भाजपा के 12 और कांग्रेस 8 पार्षद हैं. बीना शर्मा वार्ड 7 से 96 मतों से जीतीं, पति नीलेश शर्मा शहर मंडल अध्यक्ष रहे हैं. ऋतु जैन वार्ड 4 से 114 मतों से जीतीं, पति विशाल जैन पूर्व वाइस चेयरमैन रहे हैं.
हिंडोली में कांग्रेस आगे, निर्दलीय अहम: हिंडोली नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के हनुमान व्यास और भाजपा के लोकेश सैनी में मुकाबला है. 20 वार्ड में से कांग्रेस 11, भाजपा 7 और 2 निर्दलीय पार्षद हैं. हनुमान व्यास पूर्व सरपंच रहे हैं, पत्नी शकुंतला व्यास पंचायत समिति सदस्य रही हैं. लोकेश सैनी युवा मोर्चा में रहे हैं. पिता रामेश्वर सैनी पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं. दोनों दलों ने अपने प्रत्याशियों और पार्षदों की बाड़ाबंदी कर रखी है.
नैनवां में त्रिकोणीय मुकाबला, 6 निर्दलीय निर्णायक: नैनवां नगरपालिका अध्यक्ष के लिए भाजपा की देवकी बाई, कांग्रेस की कृष्णा मित्तल और निर्दलीय दिलखुश पोटर मैदान में हैं. 25 सदस्यीय पालिका में कांग्रेस 11, भाजपा 8 और 6 निर्दलीय पार्षद हैं. बहुमत के लिए 13 का आंकड़ा चाहिए. कांग्रेस दो सीट दूर है. भाजपा को 5 पार्षदों की जरूरत है. पुखराज ओसवाल और प्रमोद जैन के नामांकन निरस्त हो गए, जबकि निर्दलीय अखिलेश उपाध्याय ने नाम वापस ले लिया.
देई और लाखेरी में भी सीधा मुकाबला: देई नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के महावीर और कांग्रेस के राजूलाल तथा लाखेरी में कांग्रेस के पवन कुमार और भाजपा के राकेश कुमार में मुकाबला है. जिले की 8 निकायों में अब अध्यक्ष-सभापति की तस्वीर मतदान से साफ होगी. निर्दलीयों की पूछ सबसे ज्यादा बढ़ गई है.
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डीडवाना कुचामन जिले में चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां पूरी: जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीना ने बताया कि सभी निकायों प्रमुखों के चुनाव के लिए पुख्ता तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कुचामनसिटी में 45 वार्ड वाली नगर परिषद कुचामन सिटी में अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवारों ने 3 नामांकन पत्र दाखिल किए थे. सभी नामांकन वैध पाए गए. एक उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद अब 2 प्रत्याशी मैदान में हैं.
- कुचामनसिटी में 2 प्रत्याशी: 45 वार्ड वाली नगरपरिषद कुचामन सिटी में अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवारों ने 3 नामांकन पत्र दाखिल किए थे. सभी नामांकन वैध पाए गए. एक उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद अब 2 प्रत्याशी मैदान में हैं.
- मकराना में 2 प्रत्याशी: जिले की सबसे बड़ी 60 वार्ड वाली नगर परिषद मकराना में 4 उम्मीदवारों ने 4 नामांकन दाखिल किए. दो प्रत्याशियों की नाम वापसी के बाद अब अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार आमने-सामने हैं.
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- डीडवाना में दोनों मैदान में: 40 वार्ड वाली नगर परिषद डीडवाना में 2 उम्मीदवारों ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए थे. दोनों प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं.
- लाडनूं में तीन प्रत्याशियों के बीच मुकाबला: 45 वार्ड वाली नगर पालिका लाडनूं में अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था. एक उम्मीदवार की नाम वापसी के बाद अब 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.
- बोरावड़ में तीन ने वापस लिया नाम: 25 वार्ड वाली बोरावड़ नगर पालिका में 5 उम्मीदवारों ने कुल 7 नामांकन पत्र दाखिल किए थे. यहां सबसे अधिक 3 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया. अब 2 प्रत्याशी मैदान में हैं.
- नांवा और परबतसर में 2-2 प्रत्याशी: 25-25 वार्ड वाली नगर पालिका नांवा और परबतसर में क्रमशः 2 उम्मीदवारों ने 3 और 2 नामांकन पत्र दाखिल किए थे. दोनों निकायों में किसी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया. ऐसे में दोनों जगह 2-2 प्रत्याशी मैदान में हैं.
- खाटू खुर्द में भी दो उम्मीदवार: 20 वार्ड वाली खाटू खुर्द नगर पालिका में 2 उम्मीदवारों ने 2 नामांकन दाखिल किए थे. नाम वापसी नहीं होने से दोनों प्रत्याशी अंतिम रूप से चुनाव मैदान में हैं.
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