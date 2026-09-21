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निकाय सभापति चुनाव: पीसीसी चीफ डोटासरा का आरोप- कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों को वोट डालने से रोक रही सरकार, DGP से की अपील

गहलोत और डोटासरा के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से नहीं पुलिस प्रशासन से है.

Nagar Nikay Chuav 2026
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (Photo Credit Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 8:53 AM IST

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जयपुर: प्रदेश में नगर निकायों के सभापति के लिए आज मतदान से ठीक पहले सियासी पारा चढ़ गया है. देर रात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर निर्वाचित पार्षदों को मतदान से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं. डोटासरा ने दावा किया कि कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय पार्षद जहां ठहरे हुए थे, वहां से अपने-अपने नगर पालिका और नगर परिषद पहुंचकर मतदान करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में रोकने और हिरासत में लेने की घटनाएं सामने आ रही हैं.

डोटासरा ने देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मतदान का समय आ गया है और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए राजस्थान और हरियाणा पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पुलिस महानिदेशक से भी अपील की और कहा कि पुलिस का मनोबल मत गिराओ. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भजनलाल सरकार पर पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया था.

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तिजारा के 18 पार्षद हिरासत में, कुचेरा और बीकानेर में कोर्ट से स्टे: पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि तिजारा के 18 पार्षदों को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के इशारे पर हरियाणा बॉर्डर पर हिरासत में लिया गया है. पूर्व विधायक संदीप यादव को भी हिरासत में लिया गया है. कुचेरा में गिरफ्तारी पर रोक के लिए अदालत से स्टे लिया गया है. वहीं बीकानेर में पार्षद मकसूद अहमद ने भी गिरफ्तारी पर रोक के लिए देर रात कोर्ट से स्टे लिया है. उन्होंने कहा कि जब निर्वाचित पार्षद अदालत की शरण लेकर अपना मताधिकार की रक्षा करने को मजबूर हों तो यह सामान्य चुनाव प्रक्रिया नहीं कही जा सकती है. उन्होंने कहा कि शाहपुरा में कहा जा रहा है कि भाजपा के पार्षद बंद कमरे में मतदान करेंगे. इस तरह के काम भाजपा पुलिस के साथ मिलकर कर रही है.

राजस्थान में लागू किया गुजरात मॉडल: डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में गुजरात मॉडल लागू किया गया है. पहले तो उन्हें वोट डालने से रोको, अगर वो जीत जाएं तो उन्हें उठाकर भाजपा के बाड़े में सौंप दो. इस तरह की स्थिति राजस्थान में पहली बार देखने को मिल रही है.

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पुलिस का मनोबल मत गिराओ: डोटासरा ने पुलिस महानिदेशक से भी अपील करते हुए कहा कि पुलिस का मनोबल इतना नहीं गिराना चाहिए कि उस पर किसी राजनीतिक दल के लिए अनैतिक काम में सहयोग करने के आरोप लगें. उन्होंने डीजीपी से निष्पक्ष भूमिका निभाने और सभी निर्वाचित पार्षदों को बिना दबाव के मतदान का अवसर सुनिश्चित करने की अपील की.

लोकतंत्र के लिए बड़ी कुर्बानी देनी होगी: डोटासरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी अपील करते हुए कहा कि तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता डटकर भाजपा से मुकाबला करें, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस को पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लड़ाई लड़नी होगी. चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है.

जूली बोले- कांग्रेस का मुकाबला पुलिस से: इधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला पुलिस और प्रशासन से हो रहा है, भाजपा तो तीसरा मोर्चा है.

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