ETV Bharat / state

शहरी सरकार का चुनाव: पांच नगर निगम सहित 273 निकायों के मुखिया का चुनाव कल, 32 निकायों में निर्विरोध चुने गए

जयपुर : राजस्थान में शहरों की सरकार चुनने के लिए सोमवार को होने वाले मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है. पांच नगर निगम सहित 273 नगरीय निकायों का मुखिया चुनने के लिए सोमवार सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी. वहीं, दोपहर बाद यह साफ हो जाएगा कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधा है. हालांकि, इन निकायों में जीत-हार को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपने पार्षदों को कड़ी बाड़ाबंदी में रखा है.

राजस्थान में 305 नगर निकायों में 9 और 11 सितंबर को दो चरण में चुनाव हुए थे. जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम और सुकेत नगर पालिका के कुछ बूथ पर दोबारा मतदान होने के कारण इनके मेयर और चेयरमैन के चुनाव 25 सितंबर को होंगे, जबकि 32 निकायों में अध्यक्ष (मेयर, सभापति या चेयरमैन) के चुनाव निर्विरोध हो गए हैं. ऐसे में अब बाकी बचे 273 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के लिए मतदान और मतगणना 21 सितंबर को होगी.

पढ़ें. भीलवाड़ा: पहली बार पार्षद बनीं जसवंत कंवर भाजपा की मेयर प्रत्याशी घोषित, बोलींं- अंतिम छोर तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ

राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि भरतपुर और भीलवाड़ा में भाजपा के मेयर निर्विरोध जीत चुके हैं. इस प्रकार उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर नगर निगम में मेयर, 41 नगर परिषद में सभापति और 262 नगर पालिकाओं में चेयरमैन पद के चुनाव सोमवार 21 सितंबर को होने जा रहे हैं. मतदान के बाद नतीजों का ऐलान होगा.

पांच निगम में भाजपा का बोर्ड तय : राजस्थान के दस नगर निगमों की बात करें तो भरतपुर और भीलवाड़ा में भाजपा के मेयर निर्विरोध चुने गए हैं. वहीं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अलवर में बहुमत के लिहाज से भाजपा का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है. दूसरी तरफ अजमेर, बीकानेर और पाली में बहुमत के आंकड़े के लिहाज से भले ही कांग्रेस का बोर्ड बनता दिख रहा है, लेकिन इन तीनों नगर निगमों में उलटफेर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर नगर निगम में मेयर का चुनाव सोमवार को होगा, जबकि जयपुर, जोधपुर और कोटा में मेयर का चुनाव 25 सितंबर को होगा.

पढ़ें. भरतपुर में उपमहापौर की कुर्सी पर सियासी घमासान, भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा का 51 पार्षदों का दावा