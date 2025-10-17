ETV Bharat / state

गंगा और महाकाल की आरती से गूंजा उदयपुर दीपावली मेला

मेला संयोजक दिनेश मंडोवरा ने बताया कि गुरुवार की सांस्कृतिक संध्या भारत की पवित्र नदियों गंगा और क्षिप्रा के नाम रही. सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंत्रोच्चार के साथ गंगा आरती प्रारंभ की गई. मेले में इस पल ने उपस्थित दर्शकों को बनारस के गंगा घाट की याद दिला दी. दर्शक आरती होने तक हाथ जोड़े अपने स्थान पर खड़े रहे.

उदयपुर: झीलों की नगरी में नगर निगम की ओर से आयोजित किए जा रहे दीपावली मेले के अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भरमार रही. बनारस और उज्जैन के कलाकारों ने गंगा आरती व महाकाल की महाआरती की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी. इन्हें देखकर दर्शक भाव ​विभोर हो गए.

महाकाल की भस्म आरती: कार्यक्रम के दूसरे चरण में उज्जैन के महाकाल की भस्म आरती ने पूरे वातावरण को शिव भक्ति से गुंजायमान कर दिया. कलाकारों ने भस्म आरती को इतने जीवंत ढंग से प्रस्तुत किया कि दर्शकों ने स्वयं को उज्जैन के महाकाल मंदिर में उपस्थित समझा. नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट किया कि गुरुवार को महाआरती के साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन हो गया है, जबकि दीपावली मेला 23 अक्टूबर तक यथावत जारी रहेगा. 9 अक्टूबर से चल रहे इस मेले में शहरवासियों ने सभी कार्यक्रमों को खूब सराहा.

121 फीट ऊंचा 'डोलर' आकर्षण का केंद्र: इस बार मेले में 121 फीट ऊंचा 'डोलर' झूला सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. इससे पूरे उदयपुर का नजारा देखा जा सकता है. इसके अलावा चांद-तारा, मिकी माउस, ऑक्टोपस और ड्रैगन जैसे कई रोमांचक झूले मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं.

1 किलो प्लास्टिक जमा करवाने पर 11 दीपक फ्री: मेले में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को लेकर एक अनूठी पहल की गई है. राजस्थान स्टेट प्रदूषण नियंत्रण मण्डल और ट्रस्ट ऑफ पीपल संस्था द्वारा 'फिनीलूप' कार्यक्रम के तहत मेले में एक अनूठी पहल की जा रही है. इसके अंतर्गत 1 किलो प्लास्टिक कचरा जमा करवाने पर 11 मिट्टी के दीये, एक कपड़े का बैग और मुफ्त हेल्थ चेक-अप वाउचर दिया जा रहा है. शुक्रवार को इसका अंतिम अवसर है. मेले के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा कचरा प्रबंधन पर नुक्कड़ नाटक व कठपुतली कार्यक्रम किया जा रहा है. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर विचित्र वेशभूषा कार्यक्रम का आयोजन मेले में किया जा रहा है.