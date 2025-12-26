ETV Bharat / state

वीर बाल दिवस: चित्तौड़गढ़ में निकला नगर कीर्तन, 'पीर खालसा' के हैरतअंगेज करतबों ने बढ़ाया जोश

चित्तौड़गढ़ में नगर कीर्तन के बाद गुरुद्वारे में गुरु का अटूट लंगर हुआ, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया.

Nagar Kirtan in Chittorgarh
नगर कीर्तन के दौरान करतब दिखाते पीर खालसा के सदस्य (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read
चित्तौड़गढ़: सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह के चार साहिबजादों की शहादत की याद में शुक्रवार को गुरुद्वारा श्रीगुरु सिंह सभा की ओर से एक भव्य नगर कीर्तन निकाला गया. इसमें पंजाब से आए एक जत्थे ने हैरतअंगेज करतब दिखाए. यह नगर कीर्तन पांच किलोमीटर लंबे मार्ग से निकला. जगह-जगह विभिन्न संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया. शबद-कीर्तन से माहौल जोशपूर्ण व भक्तिमय बन गया.

सिख समाज चित्तौड़गढ़ के सभाध्यक्ष हरजीत सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह के जयकारों के साथ नगर कीर्तन सुभाष चौक से शुरु हुआ. इसमें पंजाब से आए 'पीर खालसा' के सदस्यों ने सिख परंपरा की खास वेशभूषा में तलवारबाजी, लठ्ठबाजी और अखाड़े के शानदार प्रदर्शन किए.

सिख समाज चित्तौड़गढ़ के सभाध्यक्ष हरजीत सिंह (ETV Bharat Chittorgarh)

नगर कीर्तन गोल प्याऊ चौराहा, कलक्ट्रेट चौराहा, कीर्ति प्लाजा, गुरु गोविंद सिंह सर्कल होता हुआ गुरुद्वारा साहिब पहुंचा. बस में गुरु ग्रंथ साहिब के चंवर डुलाए जा रहे थे और उनके आगे 'पंच प्यारे' हाथ में तलवार लिए पैदल चल रहे थे. श्रद्धालु आशीर्वाद ले रहे थे. साहिबजादों की शहादत को नमन करने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगरवासियों ने भी भाग लिया. गुरुद्वारे में समापन के बाद गुरु का अटूट लंगर हुआ, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया. सिख धर्मावलंबी 'वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतह' के नारे लगाते रहे. इस दौरान सभा के अध्यक्ष हरजीत सिंह, उपाध्यक्ष संदीप सिंह, सचिव जगदीप सिंह, कोषाध्यक्ष नवनीत सिंह आदि मौजूद रहे.

TAGGED:

वीर बाल दिवस
GURU GOBIND SINGH
सिख समाज चित्तौड़गढ़
MARTYRDOM OF SAHIBZADAS
NAGAR KIRTAN IN CHITTORGARH

