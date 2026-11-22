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गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर रांची में निकला भव्य नगर कीर्तन, वाहेगुरु के जयकारों से गूंजा शहर

गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर रांची में भव्य नगर कीर्तन ( ETV Bharat )

रांचीः सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को राजधानी रांची में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया.

श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के माहौल में निकली नगर कीर्तन शोभायात्रा शहर के अलग-अलग मार्गों से गुजर रही है. जहां-जहां से नगर कीर्तन गुजरा, वहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उसका स्वागत किया. पूरे रास्ते वाहेगुरु के जयकारे गूंजते रहे और वातावरण भक्तिमय बना रहा.

नगर कीर्तन की शुरुआत रातू रोड स्थित कृष्णा नगर कॉलोनी गुरुद्वारा मैदान से हुई. इससे पहले गुरुद्वारा परिसर में विशेष दीवान सजाया गया, जहां कीर्तनी जत्थों ने गुरु वाणी और सबद कीर्तन से संगत को निहाल किया. इसके बाद पंच प्यारे की अगुवाई में नगर कीर्तन आगे बढ़ा. शोभायात्रा न्यू मार्केट चौक, महावीर चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक और सर्जना चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर आगे बढ़ रही है. नगर कीर्तन का समापन पीपी कंपाउंड स्थित श्री गुरु नानक स्कूल परिसर में होगा.

गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर रांची में भव्य नगर कीर्तन (ETV Bharat)

इस नगर कीर्तन का सबसे आकर्षक नजारा इसमें शामिल अलग-अलग झांकियां और बच्चों की प्रस्तुतियां रहीं. पारंपरिक वेशभूषा में सजे बच्चों ने गुरु नानक देव जी के संदेशों और सिख परंपराओं को अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शाया. वहीं, कई बच्चों ने वाहेगुरु का स्मरण करते हुए एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किए, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. गतका दल के सदस्यों ने भी अपने पारंपरिक युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर लोगों को रोमांचित किया. तलवारबाजी और अन्य पारंपरिक करतबों को देखने के लिए सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे.

गतका दल के सदस्यों द्वारा कौशल का प्रदर्शन (ETV Bharat)

नगर कीर्तन के दौरान सेवा और समर्पण की भावना भी देखने को मिली. रास्ते में जगह-जगह श्रद्धालुओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से सेवा शिविर लगाए गए, कहीं पानी और प्रसाद का वितरण किया गया, तो कहीं श्रद्धालुओं के लिए अन्य व्यवस्थाएं की गईं. गुरु के अटूट लंगर की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें करीब 20 हजार लोगों के शामिल होने की तैयारी है.