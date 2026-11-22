गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर रांची में निकला भव्य नगर कीर्तन, वाहेगुरु के जयकारों से गूंजा शहर
गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर रांची में भव्य नगर कीर्तन निकाली गयी. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 22, 2026 at 6:33 PM IST
रांचीः सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को राजधानी रांची में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया.
श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के माहौल में निकली नगर कीर्तन शोभायात्रा शहर के अलग-अलग मार्गों से गुजर रही है. जहां-जहां से नगर कीर्तन गुजरा, वहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उसका स्वागत किया. पूरे रास्ते वाहेगुरु के जयकारे गूंजते रहे और वातावरण भक्तिमय बना रहा.
नगर कीर्तन की शुरुआत रातू रोड स्थित कृष्णा नगर कॉलोनी गुरुद्वारा मैदान से हुई. इससे पहले गुरुद्वारा परिसर में विशेष दीवान सजाया गया, जहां कीर्तनी जत्थों ने गुरु वाणी और सबद कीर्तन से संगत को निहाल किया. इसके बाद पंच प्यारे की अगुवाई में नगर कीर्तन आगे बढ़ा. शोभायात्रा न्यू मार्केट चौक, महावीर चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक और सर्जना चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर आगे बढ़ रही है. नगर कीर्तन का समापन पीपी कंपाउंड स्थित श्री गुरु नानक स्कूल परिसर में होगा.
इस नगर कीर्तन का सबसे आकर्षक नजारा इसमें शामिल अलग-अलग झांकियां और बच्चों की प्रस्तुतियां रहीं. पारंपरिक वेशभूषा में सजे बच्चों ने गुरु नानक देव जी के संदेशों और सिख परंपराओं को अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शाया. वहीं, कई बच्चों ने वाहेगुरु का स्मरण करते हुए एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किए, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. गतका दल के सदस्यों ने भी अपने पारंपरिक युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर लोगों को रोमांचित किया. तलवारबाजी और अन्य पारंपरिक करतबों को देखने के लिए सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे.
नगर कीर्तन के दौरान सेवा और समर्पण की भावना भी देखने को मिली. रास्ते में जगह-जगह श्रद्धालुओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से सेवा शिविर लगाए गए, कहीं पानी और प्रसाद का वितरण किया गया, तो कहीं श्रद्धालुओं के लिए अन्य व्यवस्थाएं की गईं. गुरु के अटूट लंगर की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें करीब 20 हजार लोगों के शामिल होने की तैयारी है.
नगर कीर्तन को लेकर शहर में सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है. ट्रैफिक पुलिस ने शोभायात्रा के मार्ग पर वाहनों के आवागमन को नियंत्रित किया है. प्रकाश पर्व के अवसर पर निकली इस शोभायात्रा में बड़ी संख्या में सिख धर्मावलंबियों के साथ दूसरे समुदायों के लोग भी शामिल हो रहे हैं. गुरु नानक देव जी के प्रेम, समानता, भाईचारे और मानव सेवा के संदेश के साथ रांची की सड़कें भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगी नजर आ रही हैं.
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