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बाबा नगरी में धूमधाम से मनाई गई नगर गंवाली पूजा, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल

बाबा नगरी में नगर गंवाली पूजा के दौरान पंडा ( ETV Bharat )