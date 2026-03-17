बाबा नगरी में धूमधाम से मनाई गई नगर गंवाली पूजा, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल
देवघर में नगर गंवाली पूजा धूमधाम से मनाई गई. हजारों लोगों ने हवन में धूमना डालकर सुरक्षित भविष्य की कामना की.
Published : March 17, 2026 at 8:40 PM IST
देवघर: बाबा बैद्यनाथ धाम में सदियों पुरानी परंपरा नगर गंवाली पूजा बड़ी धूमधाम और भक्ति भाव से मनाई गई. इस पूजा को लेकर मान्यता है कि साल में एक बार इस अनुष्ठान को करने से पूरे शहर और यहां रहने वाले निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है. पूजा में शहर के हजारों लोग शामिल हुए, साथ ही कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता काली से शहर एवं शहरवासियों की सुरक्षा की कामना की.
पौराणिक महत्व और इतिहास
देवघर के वरिष्ठ पुजारी बाबा लंबोदर परिहस्त ने बताया कि यह पूजा बहुत ही प्राचीन और पौराणिक परंपरा है. इस पूजा के करने से व्यक्ति और समाज पर आने वाले सभी दोष एवं कष्ट समाप्त हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि यह पूजा मंदिर के पुरोहितों और पंडा समाज द्वारा आयोजित की जाती है तथा सदियों से यह परंपरा चली आ रही है.
पौराणिक कथाओं के अनुसार, कई सौ वर्ष पहले बाबा नगरी में एक महामारी फैली थी, जिससे हजारों लोग बीमार पड़ गए और हर घर में मौत का साया छा गया. इसी महामारी से लोगों को बचाने के लिए पंडा और पुरोहित समाज के पूर्वजों ने बाबा मंदिर स्थित काली माता की तांत्रिक विधि से पूजा की और इसे नगर गंवाली पूजा का नाम दिया गया.
पूजा में शामिल प्रमुख लोग
इस पूजा में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशा नंद गिरि भी शामिल हुए. वहीं, जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसडीएम रवि कुमार सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे. शहर के हजारों लोगों ने काली मंदिर के बीच बनाए गए हवन में धूमना डालकर अपने और पूरे परिवार के सुरक्षित भविष्य की कामना की.
विशेष मान्यताएं और नियम
इस पूजा की एक खास मान्यता है कि पूजा के दौरान कोई भी शहरवासी तीन दिन पहले अपने शहर यानी देवघर से बाहर नहीं जाता है. मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त ने बताया कि यह पूजा देर रात्रि तक चलती रही. लोग अपने और परिवार के सुरक्षित जीवन के लिए बाबा मंदिर के प्रांगण में बने हवन कुंड में धूमना डालते हैं और बेहतर भविष्य की कामना करते हैं.
पूजा में पहुंचे देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि यह पूजा शहरवासियों के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए आयोजित की जाती है. लोग आस्था के साथ पूजा में भाग लेते हैं और मंदिर में फैले भक्ति माहौल का आनंद लेते हैं.
यह पूजा देवघर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शहर की सुरक्षा, सुख-शांति और महामारी से रक्षा के लिए सदियों से निभाई जा रही है.
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