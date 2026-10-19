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बिहार में 2100 कन्याओं का महापूजन, नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव बोले-यह नारी शक्ति के सम्मान का सशक्त माध्यम

गया जी में 2100 कन्याओं का सामूहिक पूजन ( ETV Bharat )

नौ कन्याओं का पूजन