बिहार में 2100 कन्याओं का महापूजन, नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव बोले-यह नारी शक्ति के सम्मान का सशक्त माध्यम
गया में सेवा भारती द्वारा 2100 कन्याओं का सामूहिक पूजन, नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार ने नारी शक्ति का सम्मान किया. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : October 19, 2026 at 8:34 PM IST
गया: शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन देशभर में मां सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कन्या पूजन की धूम रही. इसी कड़ी बिहार के गया जी में 2100 कन्याओं का सामूहिक पूजन आयोजित किया गया. सेवा भारती संस्था के बैनर तले यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था.
नौ कन्याओं का पूजन
कन्या पूजन समारोह में नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव व बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार भी शामिल हुए. दोनों ने नवदुर्गा के प्रतीक स्वरूप नौ कन्याओं का पूजन भी किया. इस दौरान नंदकिशोर यादव ने कहा कि नवरात्र में कन्या पूजन धार्मिक अनुष्ठान है.
सम्मान प्रकट करने का सशक्त माध्यम
नंदकिशोर यादव ने आगे कहा कि यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि नारी शक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने का सशक्त माध्यम है. यह सामाजिक भेदभाव मिटाने का भी मार्ग पर प्रशस्त करता है. उन्होंने कहा कि कन्याओं में मां दुर्गा का स्वरूप देखकर उनकी पूजा करना हमारी सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है.
"कन्या पूजन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि नारी शक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने का सशक्त माध्यम है. यह सामाजिक भेदभाव मिटाने का भी मार्ग पर प्रशस्त करता है. कन्याओं में मां दुर्गा का स्वरूप देखकर उनकी पूजा करना हमारी सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है."- नंदकिशोर यादव, राज्यपाल, नागालैंड
वास्तविक उद्देश्य सार्थक करना जरूरी
नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने कहा कि कन्या पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि सामाजिक भेदभाव को दूर करने, नारी शक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम है. बेटियों को सामान अधिकार, सुरक्षा, बेहतर शिक्षा देकर कन्या पूजन का वास्तविक उद्देश्य को सार्थक किया जा सकता है.
कन्या पूजन का अद्भुत स्वरूप
नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने कहा कि देश में कई स्थानों पर भ्रमण करने के बावजूद कन्या पूजन का ऐसा अद्भुत स्वरूप उन्हें देखने को नहीं मिला. उन्होंने इसके लिए सेवा भारती की सराहना की. नंदकिशोर यादव ने यह भी कहा, कि आज बेटियां विज्ञान, खेल, चिकित्सा समेत हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित कर रही है.
आगे बढ़ने के समान अवसर सुनिश्चित करना दायित्व
वहीं कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले ये सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की आराधना केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. बेटियां आज हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं और कन्या पूजन नारी शक्ति के प्रति सम्मान और धार्मिक आस्था से जुड़ा है.
"बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले ये सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की आराधना केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए."- डॉ. प्रेम कुमार, बिहार विधानसभा अध्यक्ष
महाअष्टमी-महानवमी की तारीख को लेकर बड़ा कंफ्यूजन, जानें किस दिन करना है कन्या पूजन?
बिहार के इस गांव में महानवमी को लगता है भूतों का मेला! बीमारी से मुक्ति के लिए पहुंचते हैं लोग