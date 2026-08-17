नागपंचमी 2026: पहाड़ और बड़ी गुफा में विराजमान जटाशंकर भोलेनाथ, चट्टानों से 24 घंटे प्राकृतिक जलधारा से होता है अभिषेक
मनेंद्रगढ़ के जंगलों के बीच आस्था का केंद्र, 730 सीढ़ियां और घने अंधेरे के बाद शिवलिंग के दर्शन.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 17, 2026 at 6:47 AM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: घने जंगल, पहाड़ और फिर 730 सीढ़ियों की थका देने वाली चढ़ाई के बाद सामने होती है एक प्राकृतिक गुफा. अंधेरे में टॉर्च की रोशनी डालते ही दिखते हैं काले पत्थर के स्वयंभू शिवलिंग. फिर एक प्राकृतिक गुफा, जहां गुफा के अंदर दूसरी गुफा और वो इतनी बड़ी कि लगभग 1000 लोग आश्रय ले सकते हैं. वहीं विराजमान हैं जटाशंकर भगवान भोलेनाथ. गुफा की चट्टानों से गिरती जल की बूंदें हर पल शिवलिंग का अभिषेक करती रहती हैं.
लगातार बहती है जलधारा
गर्मी हो या बरसात, यह जलधारा थमती नहीं. जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से 54 किमी और बिहारपुर के ग्राम सोनहरी से 12 किमी दूर यह स्थल आज आस्था, पर्यटन और रोमांच तीनों का केंद्र बन चुका है. जटाशंकर की यात्रा आसान नहीं, पर अविस्मरणीय है. तलहटी से गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पहाड़ी और जंगल के बीच बनी लगभग 730 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं.
गुफा के अंदर झुककर प्रवेश
रास्ते में हरियाली, शांत वातावरण और बीच-बीच में दिखते झरने थकान भुला देते हैं. गुफा के मुहाने पर पहुंचकर सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है. स्थानीय मान्यता है कि भक्तों को गुफा के भीतर करीब 52 हाथ तक झुककर प्रवेश करना पड़ता है. अंदर घना अंधेरा है. मोबाइल या टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने पर सामने दिखता है
स्वयंभू शिवलिंग अपने आप में खास
इसे किसी ने नहीं गढ़ा. यह स्वयं भू है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता ऊपर की चट्टान से हर पल टपकती जल की बूंदें, जो लगातार शिवलिंग का अभिषेक करती रहती हैं. श्रद्धालु इसे प्रकृति द्वारा किया जाने वाला नित्य जलाभिषेक मानते हैं. आसपास के गांवों और आदिवासी समुदाय के लिए जटाशंकर सिर्फ मंदिर नहीं, आस्था का जीवंत प्रतीक है. यहां भगवान शिव को जंगल का शंकर कहा जाता है.
क्या है मान्यता?
बुजुर्गों का कहना है कि प्राचीन समय में बैगा समुदाय यहां पूजा करता था. लोकविश्वास है कि भगवान शिव ने स्वप्न में इस गुफा का संकेत दिया था. एक अन्य कथा के अनुसार भोलेनाथ यहां अपना कमंडल रखते थे, जो उनकी कृपा से स्वयं दूध से भर जाता था.
मान्यता है कि यहां मन्नत मांगने से खेती अच्छी होती है और बीमारियां दूर होती हैं. यही कारण है कि पीढ़ियों से ग्रामीण यहां नंगे पांव चढ़ाई कर दर्शन करने आते हैं. जटाशंकर परिसर सिर्फ गुफा तक सीमित नहीं है. यहां हनुमान मंदिर, नंदी और एक प्राकृतिक कुंड भी है. कुंड में श्रद्धालु स्नान करते हैं. बरसात में आसपास की पहाड़ियों से कई छोटी-छोटी जलधाराएं झरने बनकर गिरती हैं, जिससे पूरा इलाका और भी मनोहारी हो जाता है.
सावन और महाशिवरात्रि पर मेला
महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहां मेला सा लग जाता है. दूर-दराज से लोग बेलपत्र, दूध और गंगाजल लेकर पहुंचते हैं. पूरे समय भजन-कीर्तन और भंडारे चलते हैं. भक्ति और सेवा का संगम देखने लायक होता है. जटाशंकर की पहचान केवल धार्मिक स्थल की नहीं है. चारों ओर फैला घना जंगल, पहाड़ी भू-भाग और प्राकृतिक जलस्रोत इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए भी खास बनाते हैं स्थानीय लोगों के अनुसार यहां समय-समय पर वन्यजीवों की आवाजाही भी दिखती है.
मैं वर्ष 2017 से लगातार बाबा के दर्शन करने आ रहा हूं और हर साल यहां पहुंचता हूं. मेरा मानना है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से बाबा से मन्नत मांगता है, बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं.- रामदीन, श्रद्धालु शहडोल
यहां हर सोमवार और सावन सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. लोग भगवान को जल चढ़ाकर दर्शन करते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से पूजा करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.-गणेश अहिरवार, श्रद्धालु
मैं पिछले दो वर्षों से जटाशंकर धाम आ रहा हूं. यहां आकर मन को बहुत शांति मिलती है. गुफा में प्रवेश करते ही तनाव दूर हो जाता है. यह बहुत सुंदर और आस्था का अद्भुत केंद्र है- सोहन राजवाड़े श्रद्धालु
पहले यहां श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती थी. पीने के पानी और नहाने तक की सुविधा नहीं थी. अब लोग लगातार यहां आ रहे हैं और मिल-जुलकर मेहनत करके व्यवस्थाएं बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं. हमारी मांग है कि शासन-प्रशासन भी ध्यान दे और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए.- बुलंदशाह पांडव, सेवादार
त्रेतायुग से भी जुड़ी मान्यता
स्थानीय लोकस्मृति में जटाशंकर को त्रेता युग से जोड़ा जाता है. कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण इस क्षेत्र से गुजरे थे. ऐतिहासिक प्रमाण चाहे जो भी हों, लेकिन इन कथाओं ने इस स्थान को श्रद्धालुओं की नजर में और पवित्र बना दिया है. गुफा से बाहर निकलते समय लगता है मानो प्रकृति ने खुद आपको आशीर्वाद दिया हो. पहाड़ों की खामोशी, जंगल की ठंडी हवा और भोलेनाथ के जयकारे यही जटाशंकर धाम की पहचान है.