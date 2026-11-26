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अनंत सिंह की घुड़दौड़ देखने पहुंचे 3 लोगों की मौत, एक की नहीं हो सकी पहचान

घुड़दौड़ देखने पहुंचे तीन लोगों की मौ ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के पटना में मोकामा विधायक अनंत सिंह की घुड़दौड़ देखने नदावां गांव पहुंचे एक अधेड़ समेत 3 लोगों मौत हादसे में हो गई, जबकि तीन लोग जख्मी हैं. अनंत सिंह ने इस दौड़ का आयोजन 25 नवंबर को किया था, जिसमें भारी भीड़ के चलते दौड़ को स्थगित करना पड़ा. इसी भीड़ में शख्स बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई.

घुड़दौड़ देखने पहुंचे 3 लोगों की मौत