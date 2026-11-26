अनंत सिंह की घुड़दौड़ देखने पहुंचे 3 लोगों की मौत, एक की नहीं हो सकी पहचान
Man dies at horse race: अनंत सिंह की घुड़दौड़ देखने पहुंचे 3 शख्स की मौत हो गई. एक शख्स की शिनाख्त नहीं हो पायी. रिपोर्ट-महमूद
Published : November 26, 2026 at 12:37 PM IST
पटना : बिहार के पटना में मोकामा विधायक अनंत सिंह की घुड़दौड़ देखने नदावां गांव पहुंचे एक अधेड़ समेत 3 लोगों मौत हादसे में हो गई, जबकि तीन लोग जख्मी हैं. अनंत सिंह ने इस दौड़ का आयोजन 25 नवंबर को किया था, जिसमें भारी भीड़ के चलते दौड़ को स्थगित करना पड़ा. इसी भीड़ में शख्स बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई.
घुड़दौड़ देखने पहुंचे 3 लोगों की मौत
भारी भीड़ में एक शख्स बेहोश हुए थे जबकि घुड़दौड़ स्थगित होते ही बाइक से घर लौटने के क्रम में दो बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई और तीन जख्मी हो गए. घटना सरमेरा थाना क्षेत्र स्टेट हाइवे 33 पर इसुआ गांव के निकट की है. मृतकों की पहचान बेलदरिया गांव निवासी 28 वर्षीय जितेंद्र कुमार और 27 वर्षीय शिवशंकर कुमार के तौर पर हुई है.
घुड़दौड़ के बीच बिगड़ी थी तबीयत
दरअसल, आकर्षण का केंद्र बनी इस प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. इसी दौरान भीड़ के बीच एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा. घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए बेहोश व्यक्ति को अपने कंधों पर उठाया और तत्काल वाहन से बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया.
अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने किया मृत घोषित
अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. रोहन कुमार ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. डॉ. रोहन कुमार ने बताया कि शाम करीब पांच बजे व्यक्ति को अस्पताल लाए जाने के समय ही उसकी मौत हो चुकी थी. फिलहाल व्यक्ति की मौत के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
सड़क पर लगा था लंबा जामा
घुड़दौड़ स्थल से अस्पताल तक पहुंचने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. लगभग 10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा था. आने-जाने के लिए रोड एक ठप हो गया था. सड़क पर गाड़ियों का चलना तो दूर पैदल यात्री भी नहीं निकल पा रहे थे.
"पुलिस हमारे यहां जिसे लेकर आई उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी. क्या बीमारी थी इसका पता नहीं लग पाया है. मृतक की उम्र लगभग 55 वर्ष रही होगी."- रोहन कुमार, चिकित्सक ऑन ड्यूटी
ये भी पढ़ें-