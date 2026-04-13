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नदबई जेवरात चोरी मामला: एक आरोपी गिरफ्तार, फरार मास्टरमाइंड पर 25 हजार का इनाम घोषित

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले के नदबई कस्बे में चार दिन पहले एक ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि वारदात का मास्टरमाइंड अभी फरार है. पुलिस ने फरार मुख्य आरोपी पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनन्द ने बताया कि गत 9 अप्रैल को नदबई स्थित महेश ज्वेलर्स में सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए जांच आगे बढ़ाई. जांच में सामने आया कि आरोपी पहले दिन दुकान की रेकी करता था और फिर रात में उसी को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम देता था. पुलिस ने इस मामले में डीग जिले के बरखेड़ा निवासी भगवान सिंह को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में सामने आया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड उसका छोटा भाई डालचंद है, जो फिलहाल फरार है. भगवान सिंह चोरी के बाद उपकरण और विशेष ड्रेस को सुरक्षित रखने का काम करता था, जबकि डालचंद वारदात को अंजाम देता था. पढ़ें: नदबई हत्या-लूट कांड पर बोले गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह, 'अपराधी कोई भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे'