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नदबई जेवरात चोरी मामला: एक आरोपी गिरफ्तार, फरार मास्टरमाइंड पर 25 हजार का इनाम घोषित

पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी पहचान छुपाने के लिए विशेष प्रकार की ड्रेस और हाथों में दस्ताने पहनते थे.

Accused in Police Custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 7:37 PM IST

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भरतपुर: जिले के नदबई कस्बे में चार दिन पहले एक ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि वारदात का मास्टरमाइंड अभी फरार है. पुलिस ने फरार मुख्य आरोपी पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है.

जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनन्द ने बताया कि गत 9 अप्रैल को नदबई स्थित महेश ज्वेलर्स में सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए जांच आगे बढ़ाई. जांच में सामने आया कि आरोपी पहले दिन दुकान की रेकी करता था और फिर रात में उसी को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम देता था. पुलिस ने इस मामले में डीग जिले के बरखेड़ा निवासी भगवान सिंह को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में सामने आया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड उसका छोटा भाई डालचंद है, जो फिलहाल फरार है. भगवान सिंह चोरी के बाद उपकरण और विशेष ड्रेस को सुरक्षित रखने का काम करता था, जबकि डालचंद वारदात को अंजाम देता था.

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पहचान छुपाने को विशेष ड्रेस: एसपी ने बताया कि चोरी के दौरान आरोपी ने विशेष प्रकार की ड्रेस और हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे, जिससे उसकी पहचान छुपी रहे. वारदात का तरीका बेहद पेशेवर था, जिससे पुलिस को शुरुआत में चुनौती का सामना करना पड़ा. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इसी गिरोह ने भरतपुर के हलैना सहित डीग जिले के सीकरी और नगर क्षेत्र में भी 6-7 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है. सभी घटनाओं में एक जैसी वेशभूषा, जूते और तरीका अपनाया गया था.

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आभूषण किए बरामद: गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक बाइक, चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और चोरी किए गए चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं. वहीं, फरार आरोपी डालचंद के खिलाफ पहले से ही करीब 15 चोरी, लूट और नकबजनी के मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं. पुलिस ने फरार मास्टरमाइंड डालचंद सिंह की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है और उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है.

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ज्वेलर्स की दुकान में चोरी
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