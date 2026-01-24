ETV Bharat / state

चिट्टा के साथ मां-बेटा गिरफ्तार, ₹1 लाख कैश और कारतूस भी बरामद, नादौन पुलिस की कार्रवाई

चिट्टा के साथ मां-बेटा गिरफ्तार ( concept )

हमीरपुर: नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नादौन पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने झलाण गांव में कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी से जुड़े एक नेटवर्क का खुलासा किया है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चिट्टा तस्करी में संलिप्त मां और बेटे को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चिट्टा, नकदी, इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन सहित तीन जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं. एसपी हमीरपुर ने बताया, 'नादौन पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी मां और बेटे को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से लगभग नौ ग्राम चिट्टा, नकदी, तोलने की मशीन और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं'. नादौन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झलाण गांव के एक रिहायशी मकान में चिट्टा तस्करी का अवैध कारोबार चल रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित मकान पर दबिश दी. तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से 8.93 ग्राम चिट्टा, 1 लाख 1 हजार 800 रुपये नकद, एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, फॉयल पेपर और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए. बरामद सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी के धंधे में संलिप्त थे.