चिट्टा के साथ मां-बेटा गिरफ्तार, ₹1 लाख कैश और कारतूस भी बरामद, नादौन पुलिस की कार्रवाई

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 8:15 PM IST

3 Min Read
हमीरपुर: नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नादौन पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने झलाण गांव में कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी से जुड़े एक नेटवर्क का खुलासा किया है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चिट्टा तस्करी में संलिप्त मां और बेटे को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चिट्टा, नकदी, इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन सहित तीन जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं.

एसपी हमीरपुर ने बताया, 'नादौन पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी मां और बेटे को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से लगभग नौ ग्राम चिट्टा, नकदी, तोलने की मशीन और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं'.

नादौन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झलाण गांव के एक रिहायशी मकान में चिट्टा तस्करी का अवैध कारोबार चल रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित मकान पर दबिश दी. तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से 8.93 ग्राम चिट्टा, 1 लाख 1 हजार 800 रुपये नकद, एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, फॉयल पेपर और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए. बरामद सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी के धंधे में संलिप्त थे.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही अवैध रूप से कारतूस रखने के मामले में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं. पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है. ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी किन-किन लोगों को नशे की सप्लाई कर रहे थे और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है?

एसपी ने कहा कि यह कार्रवाई नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है. ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी. जिले में नशा तस्करी से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस न केवल तस्करों बल्कि नशा खरीदने और सेवन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठा रही है.

उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि नशे से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज को इस घातक बुराई से बचाया जा सके. नादौन पुलिस की इस कार्रवाई को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है और आने वाले समय में भी ऐसे अभियान और तेज किए जाएंगे.

संपादक की पसंद

